Lo que cabe en el abrazo de un jueves

Por Gabriel Abalos

Patrimonio, poliedro para leer

El Museo de Bellas Artes Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) presenta el nuevo programa expositivo Una lectura poliédrica del Patrimonio, y abre nueve atractivas muestras y gran número de obras, este jueves desde las 18. Se podrán apreciar obras presentadas por Bienalsur 2025, con La copia infiel, curaduría de Fernando Farina, de -entre varios y varias otras artistas contemporáneas- Alfred Stieglitz (EE. UU.), Sol LeWitt (EE. UU.), Marta Minujín (Argentina) y Liliana Maresca (Argentina), quienes hacen de la copia un gesto crítico y político. Se aprecian asimismo obras de Juan Delfini, retratos y caricaturas de figuras internacionales por un artista cuyas ilustraciones son insoslayables desde hace años en la prensa gráfica. Textos y curaduría de Demian Orosz. Otra de las muestras destaca pinturas, grabados, dibujos de la colección del Colegio Nacional de Monserrat, valiosos pedazos de una historia de tres siglos. En Hackeo a la Colección, los artistas Pilar Maharbiz y David Socolocci proponen intervenciones en varios espacios de “la casa grande”.

El terror siempre vuelve

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) extiende hasta el domingo una nueva cita con la inquietud y el miedo: vuelve el Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico, en su décimo año, con filmes en competencia. Como apertura, a las 15.30, va el clasiquísimo de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu (1922), puerta que atrae a una programación pesadillezca. A las 18, en Competencia Internacional, se proyecta The Well (Italia, 2023), dirigida por Federico Zampaglione. Una restauradora prueba el horror contenido en una pintura medieval maldita. A las 20.30, en Competencia Nacional, se estrena Hiperrealidad (Argentina, 2025), dirigida por Diego G. Medina. Un director de orquesta experimenta, durante un concierto, el monstruoso quiebre interior de su realidad. Cierra esta primera jornada, a las 23, en Competencia Latinoamericana, El ritual del libro rojo 2: La puerta del infierno (Paraguay, 2025) dirigida por Hernán Moyano, Hugo Cardozo. Al intentar contactar con su novia muerta mediante un peligroso ritual, un joven desencadena fuerzas demoníacas.

En memoria de Nina

El Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) presenta hoy a las 20 Diálogos barrocos: La convergencia de los afectos, un concierto en homenaje a Nina Diehl, querida y añorada violoncelista fallecida un mes atrás en Córdoba. Con un programa de obras de Mozart, Marcello, Tartini, Vivaldi, Corelli y Bach, bajo la dirección del violinista Hermann Schreiner, el concierto es parte del Ciclo de la Fundación ProArte Córdoba. Participan prestigiosos solistas como Lucía Luque y Claire Fahy (violín), Diego Nadra (oboe), Eduardo Gramaglia (piano), Hermann Schreiner (cello), junto a Hebe Asrin, Huayra Bustillo, Ivana D’Amelio, Graciela Chamale y Mariana Villarreal en violines, Alejo Moreno y Dolores Nycz en violas, Emmanuel Mazzuchelli en violoncello y Gustavo Aiziczon en contrabajo. Platea $30000, cazuela $25000, tertulia $20000 y paraíso $10000, por Autoentrada o en boletería del teatro.

Filmes para ver y analizar

En el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314) arranca la decimonovena edición del Ciclo de Cine y Psicoanálisis, a las 19.15, bajo el lema Te odio, te amo ¡dame más! Se proyectan dos capítulos de la serie El fin del amor (Argentina, 2022-2025) de Tamara Tenenbaum, Erika Halvorsen. Tendrá lugar una charla entre un psicoanalista (Jorge Assef) y un invitado (el escritor y crítico Flavio Lopresti), sobre la temática del amor, tan apta para el sondeo intelectual como inherente a la vida íntima y personal. Previamente cantará el Coro de la Facultad de Psicología. Entrada libre y gratuita.

Cine mudo, música en vivo

En el Teatro Comedia (Rivadavia 254) se ofrece hoy a las 20 una función especial de cine musicalizado e improvisado en vivo. Se proyecta el filme mudo Algol – La tragedia del poder (Alemania, 1920) dirigido por Hans Werckmeister, filme de ciencia ficción temprana con puesta expresionista. Un extraterrestre le entrega una máquina poderosa a un obrero y lo convierte en amo del mundo. Musicalización a cargo de Constanza Pellici, Rosalía Pérez, Basilio Del Boca, Federico Ragessi y Gustavo Alcaraz. Entrada libre y gratuita.

Poemas, alquimia y brujería

En Casa Astral (Sucre 1545) se presenta hoy, en dos funciones, el poemario Esa energía de brujería sí la quiero cerca, debut bibliográfico de Iñaki Ruibal editado por Esta Vida No Otra, un volumen de 80 páginas en formato booklet que reúne poemas escritos entre 2013 y 2023. Diseño editorial de Santiago Guerrero y edición de Ricardo Cabral. Se anuncian dos horarios, una “Función Blanco” a las 20 y una “Función Negro” a las 22, con la presencia de Lola Dolores, Claudia Huergo, Chacho Marzetti y Conceiçao do Mundo.

Ravel y Piazzolla en concierto

En el Teatro Real (San Jerónimo 66) actúa hoy a las 20 Agitato Trío, presentando Ravel Rebelle, un concierto en el que la música clásica y el tango se reparten sus fueros. Un “manifiesto sonoro, una declaración estética y emocional” en la que Maurice Ravel aporta precisión y refinamiento, y Astor Piazzolla la energía irrefrenable del nuevo tango. Entradas desde $12000 en Autoentrada o boletería del teatro.

Folklore tradicional de cámara

En el Auditorio Facultad de Lenguas, Ciudad Universitaria, se presenta De mis pagos, un homenaje a los Hermanos Abalos a cargo del Cuarteto de Cuerdas Númen integrado por Hernán Testa y Carolina Lorenzo en violines, Gustavo Raspo en viola y Eugenia Menta en violonchelo. Junto a ellos actúan Sebastián Tello en piano, Sergio Suárez en bombo, y Marco Cordero en los arreglos. Folklore fontal de los años cincuenta y sesenta, revisados en versiones camarísticas. Entradas a $7000 por Al pogo.