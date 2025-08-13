Caras y caretas cordobesas

Por Víctor Ramés

Estudiantes y obreros unen sus reclamos, 1918 (Segunda parte)

En el semanario Caras y Caretas se encuentran huellas concretas del desarrollo de la acción de movimiento estudiantil cordobés, y también da cuenta de la ola de recepción favorable de ese levantamiento en Buenos Aires y en Rosario, entre otros lugares, principalmente por medio de fotografías. Retrata la revista la llegada a Córdoba del interventor enviado por el presidente Yrigoyen, el procurador general de la Nación, José Nicolás Matienzo. Y produce impacto en la publicación porteña, en junio de 1918, la protesta con que los estudiantes dieron un paso definitorio, al rechazar la designación del rector Antonio Nores, representante del conservadorismo católico, marcando un traspié del interventor nacional. Los estudiantes irrumpieron en la Asamblea y desconocieron los resultados de la elección: habían apoyado al Dr. Enrique Martínez Paz. Caras y Caretas mostraba fotografías, el 29 de junio. Sus epígrafes: “El doctor Martínez Paz, rodeado de la comisión de estudiantes, presidiendo la gran asamblea realizada en los salones de «Unione e Fratellanza», por la Federación Universitaria.” Se muestra también un retrato del “Doctor Antonio Nores, cuya elección a Rector ha dado origen a los disturbios”. Una foto apaisada lleva el epígrafe: “Los estudiantes, que se resistieron al triunfo de la candidatura del doctor Nores, proclamando la huelga general, a la que, por solidaridad, se han plegado los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”. También se muestra a las tropas de Guardias de Cárceles ante las puertas de la Universidad, “con el fin de impedir la entrada a la misma a los estudiantes amotinados.” Asimismo, “una carga contra los estudiantes que intentaban reunirse para hacer una manifestación contra el doctor Nores.” Dos retratos más ponían en escena a un par de líderes de la Reforma: “Señor Ismael C. Bordabehere, presidente del «Centro de Ingeniería»”, y “Señor Enrique Barros, presidente del «Centro Estudiantes de C. Médicas». Por su parte, la fotografía inferior mostraba varios montones de fusiles puestos en forma de pirámide, delante de soldados formados en el patio de la Universidad. Al pie se leía: “La Universidad, ocupada militarmente, después de la iniciación del movimiento de protesta, llevando a cabo por los estudiantes, al conocerse la elección del doctor Nores para Rector de la misma. Los graves caracteres del movimiento hicieron que, desde el primer momento, se iniciara una enérgica represión por parte de las autoridades policiales y militares de la ciudad.”

En septiembre de 1918, la revista se hacía eco de una manifestación convocada por el Comité Pro Córdoba Libre, conformada por ex estudiantes universitarios y la Federación Universitaria. En el epígrafe se leía “El diputado nacional doctor Davel, hablando al pie del monumento de Vélez Sarsfield, durante la gran manifestación «Pro Córdoba Libre», auspiciada por los universitarios, y a la que concurrieron más de 20.000 personas. Si se considera que los estudiantes de la universidad llegaban a unos 1.500 en ese momento, y de ninguna manera estaban todos a favor de la Reforma, la concurrencia a ese acto contaba sin duda con apoyo de la Federación Obrera Local, además de una buena proporción de sectores que veían con simpatía la gesta estudiantil reformista.

El 9 de septiembre, a la espera de la llegada de un nuevo interventor designado por Yrigoyen, el ánimo de los estudiantes se manifestó en la necesidad de dar curso a los acontecimientos y llevar la presión a su máximo punto. Decidieron tomar la Universidad y, al llevar a cabo esa acción, asumieron también la conducción de la casa de estudios. Fue intolerable para el poder abroquelado, en medio de la agitación que se venía produciendo. Un centenar de policías y soldados derribaron la puerta e irrumpieron violentamente para detener a los estudiantes, bajo el cargo de sedición.

Un buen despliegue fotográfico de Caras y Caretas de ese mismo mes reflejaba aquella cima de la acción agitadora de los estudiantes, y gesta máxima de la Reforma. El apoyo popular se puede constatar en un par de imágenes tomadas luego de que fueran desalojados por la fuerza los estudiantes, que revelan el apoyo y la simpatía popular. Si había, por supuesto, una gran movilización católica demonizando a los estudiantes, también existían sectores populares que manifestaban una aceptación del movimiento. Esto expresaban los epígrafes de las fotos aludidas: “Mujeres aplaudiendo a los estudiantes, cuando éstos eran transportados detenidos a los cuarteles”; y: “Público estacionado a lo largo del camino desde la Universidad al regimiento 4° de artillería, aclamando el paso de los estudiantes que eran conducidos en calidad de detenidos en camiones automóviles del cuerpo de bomberos”.

Otras imágenes se repartían la página en cuestión. Allí se veía la foto emblemática de los reformistas trepados a la cima del edificio. El epígrafe refería: “Estudiantes izando la bandera de la «Federación Universitaria», después de ocupada la Universidad”. Una foto principal era descripta en forma bastante completa en la leyenda al pie: “Soldados de cuerpo de bomberos, violentando a fuerza de pico las puertas de la histórica casa, para poder desalojar a los estudiantes que la ocupaban”. La quinta foto de la página mostraba al “jefe de la 4° región, coronel Fernández, y el jefe de policía, señor Pacheco, retirándose de la Universidad, después de haber sido desalojada.”

Luego de ese punto culminante, por fin en el mes de octubre, pudo realizarse una nueva elección que llevó al Dr. Eliseo Soaje a asumir como rector de la UNC. El vicerrector sería Enrique Martínez Paz. Personalidades reformistas como Deodoro Roca y Arturo Capdevila, fueron incorporados al cuerpo docente.

















