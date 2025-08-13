Caras y caretas cordobesas

Redacción AlfilProvincial11 de agosto de 2025
Córdoba se prepara para recibir 55.000 espectadores y un impacto económico estimado en 60.000 millones de pesos por el encuentro entre los Pumas y los All Blacks.
Redacción AlfilEnroque Corto12 de agosto de 2025
Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato | Pico de tensión en Epec
Felipe OsmanProvincial12 de agosto de 2025
Sin los 170 municipios que podía aportar el Foro de Intendentes Radicales, la lista libertaria pierde su principal cantera de estructuras territoriales. La del Frente Cívico, que se agota en la Capital, no puede suplir la baja, y los armados de Bornoroni y Sikora se vuelven, en términos relativos, más relevantes.
Redacción AlfilRío Cuarto12 de agosto de 2025
Soldados que se bajan | Expectativas libertarias | ¿En horas de trabajo?
Gabriel SilvaProvincial12 de agosto de 2025
El senador tiene chances de ser quien encabece el armado libertario en Córdoba, aunque algunos en el Frente Cívico prefieren que se guarde para el 2027. “Si se lo pide el Presidente, no hay muchas posibilidades de rechazarlo”, dijo un juecista. Alfil adelantó la posibilidad en febrero del 2024.