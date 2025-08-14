Imperdible: Se disputará en Alta Gracia la Copa Latinoamericana de BMX

La ciudad del Tajamar recibirá a los mejores riders del continente del 14 al 17 de agosto, con tres competencias de BMX race de alto nivel: el Torneo Argentino, la Copa Sudamericana y la Copa Latinoamericana de BMX.

Alta Gracia se prepara para vivir cuatro jornadas a pura adrenalina con la llegada de los máximos exponentes del BMX de Argentina y Latinoamérica, a pocos días de que el altagraciense Mateo Espejo, quien también competirá en este evento, se consagrara Campeón Mundial en Dinamarca.

El encuentro tendrá lugar en la pista municipal de BMX de Alta Gracia, una de las más reconocidas a nivel nacional. Tras una serie de obras e intervenciones realizadas en conjunto por el Municipio y la Comisión de Padres del BMX, el circuito está totalmente preparado para recibir estas competencias internacionales y a más de 500 competidores que arribarán a la ciudad para disputar los distintos torneos.

La pista, célebre por su diseño técnico y excelente mantenimiento, se convertirá en el punto de encuentro para deportistas, familias y aficionados, quienes podrán disfrutar de competencias de alto nivel y actividades recreativas; además del privilegiado entorno natural del Parque García Lorca donde se ubica la pista.

Un fin de semana para disfrutar de Alta Gracia

Además de la actividad deportiva, la ciudad ofrecerá su habitual propuesta cultural, gastronómica y turística para visitantes de todo el país y del mundo. Alta Gracia consolida así, desde una mirada estratégica, la articulación entre deporte, turismo y cultura como motores del desarrollo regional.