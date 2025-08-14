Enroque corto

Cruce en redes entre mujeres en la Legislatura

La tarde venía apacible hasta que el informante de la Legislatura llamó al periodista para contarle un par de cosas que venían sucediendo.

Informante Legislatura: Se agarraron con todo…

Periodista: ¿Quiénes?

IL: Dos mujeres muy importantes en sus bloques y le digo que son bravas ambas.

P: Apa… cuente que se pone interesante.

IL: La peronista Nadia Fernández y la juecista Nancy Almada.

P: ¿Por?

IL: Resulta que Almada arrancó en redes con un video en el que apuntó directo y tiró: “miles de familias en Córdoba viven con la incertidumbre de no saber si sus hijos tendrán terapias, transporte o escuelas realmente inclusivas. Presentamos tres pedidos de informe para exigir respuestas sobre prestadores, centros de día y accesibilidad escolar. Tu lucha es mi lucha, y vamos a hacer que nos escuchen”.

P: Upa…

IL: Y ahí vino la réplica. Primero a Almada le tiraron de varios lados del peronismo y ella devolvió, hasta que entró Nadia y le mandó: “me sorprende, o tal vez no tanto, que la legisladora Nancy Almada intente cuestionar la inversión que el Gobierno de Córdoba realiza en materia de discapacidad, mientras su espacio político forma parte de una alianza junto a La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei, en apenas un año y medio, aplicó el ajuste más feroz que recuerde el sector, desfinanció programas, recortó transferencias y puso en jaque la atención de las personas con discapacidad. Y ahora, como frutilla del postre, amenaza con vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso Nacional para intentar reparar el daño de ese ajuste brutal”.

P: Con todo.

IL: Sí, y prepárese porque esto recién arranca. Chicas súper poderosas.

Todo picante en el Concejo por Uber

Donde dicen que está todo bastante complicadito es en el Concejo Deliberante. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante: Caldeado el tema Uber.

Periodista: ¿Por?

I: Porque hay concejales en el oficialismo que no van a acompañar el tema del cupo que exigen las aplicaciones y ya lo hicieron saber.

P: Epa.

I: Sí, están comprometidos con los taxistas, tienen una referencia gremial y no quieren saber nada con las aplicaciones.

P: Nombres.

I: Averigüe. Son de extracción gremial, cuatro más precisamente.

P: Bueno…

I: Arrastran enojos, ven desorden… hubo una reunión brava, se dijeron cosas fuertes entre algunos compañeros de la bancada. Complicadito el tema.

P: Veo.

I: Se cumplen los famosos 21 días que algunos en el bloque habían puesto de plazo y le voy a decir algo.

P: Diga.

I: La ordenanza va a salir sin cupo. Aparte, no se crea que el quilombo es en el peronismo únicamente, la UCR está igual. Le mando un abrazo.

IPC: 1.9

El periodista y su colega recibieron, en la redacción, el dato de la inflación de julio. Así lo comentaron.

Periodista: IPC: 1.9, ¿bueno o malo?

Informante: Y, es mayor a la de junio… que fue 1.6…

P.: Ajá… Bueno, pero los libertarios la celebraron, empezando por Milei.

I.: No es para sorprenderse. En La Libertad Avanza saben que la baja de la inflación es el principal activo para las elecciones. Y si pasa del 1.6 al 1.9, tienen que salir antes que la oposición a decir que es bueno, y compararlo con los números de inflación que tuvo el kirchnerismo. Que, dicho sea de paso, al lado de estos números eran siderales…

P.: Otro que lo festejó -acabo de ver- es Rodrigo de Loredo.

I.: Ja, ja… Sugestivo, ¿no? En pleno cierre de listas, la primera expresión pública de De Loredo post estallido de la interna radical es para festejar la inflación del “Javo”…

Más cordobesismo en Colón

La vicegobernadora Myriam Prunotto y el ministro Juan Pablo Quinteros acompañaron a dos intendentes del principal departamento del interior en la presentación de las guardias locales.

Informante: Hablemos de cordobesismo en Colón. Prunotto y Quinteros con los intendentes Federico Zarate y Paola Nanini. Los acompañaron en el lanzamiento de sus flamantes cuerpos preventivos locales en Jesús María y Colonia Caroya respectivamente.

Periodista: ¿Cómo viene ese tema, se sumaron más municipios?

I.: Claro. Ya se pusieron en funcionamiento 139 Guardias Locales en toda la provincia. Pero adhirieron más de 300 municipios y comunas a la nueva Ley de Seguridad 10.954.

P.: Lindas fotos para mostrar en tiempos de campaña ¿eh?

I.: El peronismo con esto tiene para seguir vendiendo “federalismo”; gestión más allá de los partidos políticos. Una palabra que será clave en la campaña de Hacemos para octubre.