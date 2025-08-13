Enroque corto en Río CuartoEnroque Corto13 de agosto de 2025Redacción Alfil
Benítez celebró el “70/30” de Llaryora
La periodista dialogaba con el informante peronista sobre los dichos del concejal Pablo “Kily” Benítez tras los anuncios del gobernador Martín Llaryora respecto a un fondo de $4 mil millones para financiar obras de pavimento en la ciudad. Desde el entorno del edil juecista, manifestaron que “esta propuesta impulsada por el concejal Benítez y su bloque ya era un compromiso del gobierno provincial en la Municipalidad de Córdoba y Villa María. Río Cuarto no podía ser discriminada”.
Informante peronista: Parece que el “Kily” se adjudicó un poco esto del gobernador financiando gran parte de las obras de pavimento. Dijo que, después de tanto insistir, la Provincia aplicó la propuesta que él había presentado. Que no era ni más ni menos que hacer lo mismo que ya se había hecho en otros municipios como Córdoba o Villa María.
Periodista: Está insinuando que…
I P: Quizás se “cuelga” un poquito de esto, sí.
P: Igual, si la Provincia adoptó esa medida, no creo que a ustedes les parezca una mala idea.
I P: No lo es. De hecho, reconozco que a veces el Kily es propositivo y lo que él propuso va en línea con lo que anunció el gobernador en su última visita. Eso sí, me voy a sumar a lo que ya le dijeron varios compañeros: a la Muni y la Provincia les exige todo. Pero a Nación, salvo con el tema de la discapacidad, no les exige nada. Las rutas nacionales son un desastre y no dicen ni mu. De hecho, su líder político ya arregló con La Libertad Avanza, así que lo veremos militando en ese esquema.
P: Un poco ya lo viene haciendo, ¿no?
I P: Podría decirse que ya “precalentó” en el Concejo. Y muchas veces se la jugó más que el propio concejal del Partido Libertario. Pero bueno, ya que va a estar en el mismo equipo que el presi, estaría bueno que empiece a exigirle lo que nos corresponde.
Enroque Corto
¿Viola a la lista de Natalia? | Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado… | Yeza, el emisario de Macri | Nicolás sí ganó en el escritorio
Enroque Corto
Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato | Pico de tensión en Epec
Enroque Corto
Las razones que habilitan una candidatura de Juez | Rossi dejó atrás la pelea radical y va por el Ersep | PJ Carlos Paz, en movimiento | Soher, de carambola
Enroque corto
Facundo Torres asumió la presidencia del PJ | En el avión y con Pampita… | Denunciaron a Cornet en Villa Allende | El PJ de Punilla mostró unidad y respaldo a Llaryora | A uno que sondearon varios, les dijo que ‘no’ y va por más
Enroque corto en Río Cuarto
Debate por impuestos | JR Banda Norte sentó postura
Llaryora instala disputa semántica en torno al “defender Córdoba”
El gobernador estuvo presente en Río Cuarto para la Agtech Week y acentuó la disputa con Natalia de la Sota por la titularidad del manual cordobesista. A su vez, continuó con la seguidilla de críticas por retenciones y universidades.
Enroque Corto
¿Viola a la lista de Natalia? | Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado… | Yeza, el emisario de Macri | Nicolás sí ganó en el escritorio
Enroque corto en Río Cuarto
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Con la cuenta regresiva corriendo, LLA entra en ebullición
Los libertarios con chances de subirse a la lista asedian la Rosada, para recibir una confirmación, o para cuidarse las espaldas. Los Caputo también juegan. Mogetta presume una foto con el ministro; mientras el asesor estrella quema el resto para subir a De Loredo (y parar a Juez).
Cuando la universidad no importa: la votación que dejó expuestos a los diputados cordobeses frente a la UNC
El Consejo Superior tratará un pedido para declarar “personas no gratas” a legisladores que votaron en contra del financiamiento universitario. La iniciativa llega del espacio estudiantil La Fuerza Estudiantil, espacio en sintonía política con el gobernador Martín Llaryora, y abre un frente inédito entre la universidad y parte de la dirigencia provincial.