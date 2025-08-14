El jueves cortejado por sus signos

Cuadro sinóptico sobre algunas lámparas encendidas en la jornada, casi llegando a la mitad del mes.

Cultura14 de agosto de 2025Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
Ilustración-Jueves-14-de-Agosto
"El Jockey", fotos de Tomás Barceló, Cyrano, muestras en el Genaro y obras de Roberto Huarcaya.

Por Gabriel Abalos
[email protected]

 

Cabalgar el absurdo
Continúa la 19ª edición del Ciclo Cine y Psicoanálisis, que se desarrolla en el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314). La segunda cita para esta mitad del año ofrece a las 20 la proyección de El Jockey (2024), dirigida por Luis Ortega, con actuaciones de Úrsula Corberó, Nahuel Pérez Biscayart y Daniel Fanego, entre otros. Se trata de una de las películas argentinas más exquisitas y menos comprensibles en lo que va del siglo. A la vez que fascina su detallismo visual, el relato deja llenos de preguntas a los y las espectadoras sobre estos personajes al borde de la comedia, del grotesco austero, y de la tragedia, que se desdoblan y asumen roles y vidas diferentes. En todo caso, el desarrollo del protagonista carece de una lógica lineal. Tal vez el psicoanálisis ayude a entender un poco mejor lo que tanto podría ser tomado como referencias a un universo surreal, o como caprichos del guion. Cualquiera de las dos opciones seguramente extraerá reflexiones interesantes a las invitadas, la escritora y filósofa Tamara Tenenbaum y la psicoanalista Lucía Bringas. El lema del ciclo para las películas de esta serie es Te quiero, te amo, dame más.  Entrada libre y gratuita. 

La vecindad de las artes
Hoy a las 18, el Museo Genaro Pérez (Gral. Paz 33) abrirá cuatro exposiciones que reúnen pintura, instalación, dibujo, y una muestra colectiva en celebración del 15º aniversario de la publicación digital Bitácora de Vuelo. El público visitante se encontrará con formulaciones como las de Conversaciones en azul y otros diálogos, muestra de pinturas al óleo sobre chapa de aluminio realizadas por el artista (también abogado y filósofo) Gustavo Cosacov, con un lenguaje abstracto y sugerente, a través de una paleta particular, texturas y luminosidad. Por su parte, la instalación ¡A poner la mesa!, de Mariana César, organiza objetos cerámicos como parte de un ritual de comidas familiares y sociales, y otros objetos o utensilios que evocan la vida en torno a la mesa. Carmen García presenta Blame & Shame, curada por Paloma Ludueña, dibujos en variados formatos, también esculturas, intervenciones espaciales y objetos personales de la infancia de la artista. La muestra que celebra los 15 años de Bitácora de Vuelo, publicación cuyo responsable es Carlos Díaz, se titula Extraña Naturaleza y congrega a quince dibujantes locales, uno por cada año cumplido. Son ellos: Adan Yenerich, Allinin Freytes, Ariel Martínez Archina, Belén Sonnet, Claudia Andrea Pino, Constanza Cortez, Gastón Goulu, Ignacio Muttoni, Jorge Chaij, Juan Juárez, Luciano Carbajo, Memé Lobo, Miniuciosa, Tito Agüero y Yiyi Etchemendy. Entrada libre y gratuita. 

Por una nariz prominente
En la sala mayor del Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365), el actor Gabriel “Puma” Goity presenta de hoy al domingo su éxito teatral Cyrano, sobre el reconocido texto de Edmond Rostand. La puesta llega a Córdoba en el marco de una gira de esta obra que ganó los más importantes premios Estrella de Mar 2025, entre ellos el de Oro, para el protagonista, y otros cuatro galardones. La puesta trae más de 30 artistas en escena. Además de Goity, están María Abadi como Roxane, Mariano Torre como Christian, Fernando Lupiz, Daniel Miglioranza, Larry de Clay y otros. Cyrano, un poeta ingenioso y sensible, aparte de un soldado decidido, ha nacido pegado a una gran nariz, lo que lo acompleja al punto tal de no revelar jamás el amor que siente por la bella Roxane.
Platea $60000, cazuela $45000, tertulia $40000, paraíso $35000, palco alto completo, $220000 y palco bajo completo $240000. A la venta en Autoentrada.

Fotos de un testigo lúcido
En la Planta Baja del Centro Cultural UNC, ubicado en Obispo Trejo 314, se inaugura hoy a las 17.30 una exposición de fotografías del periodista y fotoperiodista cubano Tomás Barceló Cuesta, nacido en 1949 en la provincia de La Habana, y fallecido en Córdoba, Argentina, en 2010. Barceló dejó un importante patrimonio fotográfico. Enseñó entre 2005 y 2010 en la cátedra de Fotografía Periodística en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC, donde actualmente la Fotogalería Tomás Barceló Cuesta rinde homenaje a su legado en fotografías documentales, sociales y periodísticas. La muestra reúne su producción más emblemática, y se presenta un catálogo digital de 125 páginas, que contiene entrevistas, textos curatoriales y ensayos fotográficos a color producidos en Cuba y la Argentina a comienzos del siglo XXI, preparado con la dirección general de Irina Morán y Lucía Barceló Morán, respectivamente la compañera y la hija de Tomás. Habrá un conversatorio con la participación de Carlos Máximo Ferreyra – Editor, Ediciones Recovecos-, Nicolás Bravo – Fotoperiodista cordobés-, Fernanda Juárez – Docente y escritora- e Irina Morán -periodista, escritora-  coordinado por Lucía Barceló Morán. Se podrá visitar hasta el 5 de septiembre. Entrada libre y gratuita. 

Fotografiar sin cámara
El reconocido fotógrafo peruano Roberto Huarcaya está exponiendo su obra en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622), donde hoy a las 17 se ofrece una visita guiada junto al artista por su muestra Del Retrato y sus sombras. Su trabajo se caracteriza por obtener imágenes sin cámara, directamente se trata de cuerpos en contacto con el papel fotosensible, logrando imágenes de gran fuerza visual. En diversos horarios, el fotógrafo participará de encuentros este jueves: hoy a las 10.30, habrá un encuentro con Roberto Huarcaya en el Mercado Norte, ingreso por calle Rivadavia. Y a las 18, tendrá lugar un conversatorio entre el fotógrafo peruano y el psicoanalista Mariano Horenstein en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), para intercambiar opiniones sobre arte y psicoanálisis. Entrada libre y gratuita.




