La resiliencia de una estrella

J.C. Maraddón

En reiteradas ocasiones hemos vuelto en esta columna sobre los numerosos ejemplos de ídolos precoces que se deslumbran con la fama a una edad demasiado temprana y que luego deben quemar las etapas de su maduración en un contexto que para nada facilita la preservación de su salud física y mental. Sin posibilidades de llevar una vida normal como cualquiera de sus contemporáneos, suelen terminar aislados y enfrentados a trastornos que, entre otras cosas, les impiden desenvolverse en público y proseguir con su carrera artística. Algunos de ellos han llegado a abandonar todo en procura de reencontrar esa paz que les es negada.

En la profesión del intérprete musical, las exigencias son impiadosas, como ocurre con los deportistas profesionales: urge la necesidad de aprovechar el viento a favor, porque el avance del tiempo diluye las chances de coronar el ascenso. Las agujas del reloj de la moda giran a una velocidad desmedida y todo el aparato comercial que rodea a los artistas se esfuerza por sacar el mayor jugo posible a ese “producto” que bien podría tener una fecha próxima de caducidad y que, por lo tanto, debe extremar sus capacidades de producción antes de que las luces de los flashes se apaguen.

Semejantes niveles de exposición y tan exagerada imposición de responsabilidades caen a veces sobre las espaldas de chicas y chicos que de ninguna manera están preparados para eso y que quedan así a merced de una maquinaria que no mira hacia atrás cuando una de sus piezas se rompe. Rápidamente, si un joven talento se baja del tren, vendrá otro a suplirlo, y aquel que no soportó las presiones quedará en gateras hasta que, en una de esas, se recupere y esté en condiciones de protagonizar un regreso lucrativo que compense su ausencia.

La muestra de todos esos bemoles se sintetiza en la trayectoria de Miley Cyrus, quien empezó como actriz y cantante en la serie “Hannah Montana” de Disney Channel allá por el año 2006, cuando contaba con apenas 13 años. Fue tal el suceso generado a su alrededor, que no tardó en llegar a un punto de no retorno en su trayectoria, justo cuando estaba alcanzando la mayoría de edad. El final de su contrato con Disney representó un salto al vació que, a la par de brindarle satisfacciones en cuanto a ventas, desequilibró su existencia y la depositó en el escabroso subibaja de las rock stars.

Hoy, con apenas 32 años, es como si ella hubiese vivido una eternidad, teniendo en cuenta las vicisitudes que le tocó atravesar en momentos en que sus preocupaciones no debieron haber sido otras que las lógicas en una adolescente. Saberse un modelo a imitar para millones de congéneres no debe haber sido fácil de sobrellevar y menos todavía cargando con la cruz de las adicciones que la atraparon en sus momentos de mayor fragilidad. No deja de ser entonces una sobreviviente que, luego de asimilar los golpes, se siente con ganas de transmitir lo que ha aprendido.

En eso parece consistir el mensaje que se expresa en las canciones de “Something Beautiful”, su último álbum, al que luego de su aparición en mayo le siguió el estreno de una versión audiovisual, disponible ya en Disney+ como una especie de videoclip de 50 minutos. Junto al tratamiento visual y de vestuario descollante, lo que se luce allí son algunas letras de una profundidad inusitada en la música pop, donde se la percibe auténtica y a la vez resiliente. “Hagamos como que este no es el fin del mundo”, se le escucha decir en el estribillo más difundido del disco. Una frase que simplifica cierta sensación actual de generalizado alcance.