Benítez celebró el “70/30” de Llaryora

La periodista dialogaba con el informante peronista sobre los dichos del concejal Pablo “Kily” Benítez tras los anuncios del gobernador Martín Llaryora respecto a un fondo de $4 mil millones para financiar obras de pavimento en la ciudad. Desde el entorno del edil juecista, manifestaron que “esta propuesta impulsada por el concejal Benítez y su bloque ya era un compromiso del gobierno provincial en la Municipalidad de Córdoba y Villa María. Río Cuarto no podía ser discriminada”.

Informante peronista: Parece que el “Kily” se adjudicó un poco esto del gobernador financiando gran parte de las obras de pavimento. Dijo que, después de tanto insistir, la Provincia aplicó la propuesta que él había presentado. Que no era ni más ni menos que hacer lo mismo que ya se había hecho en otros municipios como Córdoba o Villa María.

Periodista: Está insinuando que…

I P: Quizás se “cuelga” un poquito de esto, sí.

P: Igual, si la Provincia adoptó esa medida, no creo que a ustedes les parezca una mala idea.

I P: No lo es. De hecho, reconozco que a veces el Kily es propositivo y lo que él propuso va en línea con lo que anunció el gobernador en su última visita. Eso sí, me voy a sumar a lo que ya le dijeron varios compañeros: a la Muni y la Provincia les exige todo. Pero a Nación, salvo con el tema de la discapacidad, no les exige nada. Las rutas nacionales son un desastre y no dicen ni mu. De hecho, su líder político ya arregló con La Libertad Avanza, así que lo veremos militando en ese esquema.

P: Un poco ya lo viene haciendo, ¿no?

I P: Podría decirse que ya “precalentó” en el Concejo. Y muchas veces se la jugó más que el propio concejal del Partido Libertario. Pero bueno, ya que va a estar en el mismo equipo que el presi, estaría bueno que empiece a exigirle lo que nos corresponde.