Accastello convoca a la militancia justicialista y destacó el proyecto de Provincias Unidas

Por Florencia Coria

A menos de dos meses de las elecciones legislativas de 2025 en Córdoba, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, convocó a militantes y dirigentes del Partido Justicialista local para reforzar su posicionamiento político en plena definición electoral.

El encuentro, que contó con la presencia de la legisladora provincial Verónica Navarro Alegre, sirvió para delinear la estrategia del espacio cordobés.

En un momento clave de la conformación de alianzas partidarias —ya inscriptas ocho asociaciones en la Justicia Electoral—, Accastello apostó por un peronismo provincial pragmático que privilegie la gestión por encima de las confrontaciones ideológicas.

“Lo que quiere la gente es la continuidad de las oportunidades, lo que quieren los empresarios es la previsibilidad de los desafíos, lo que quieren los jubilados es la atención mínima para vivir felices”, planteó el intendente, marcando un discurso centrado en las demandas concretas de la ciudadanía.

La estrategia del “modelo Villa María”

En plena batalla por posicionar candidatos y consolidar espacios electorales, Accastello profundizó en su filosofía política que lo ha convertido en una figura de peso dentro del justicialismo cordobés. “Villa María no tiene enemigos, Villa María tiene decisiones”, sostuvo, sintetizando una línea de gestión basada en el consenso y la construcción colectiva.

“Villa María decide, Villa María no está en contra de, sólo que Villa María acompaña a los que nos acompañan”, explicó Accastello, dejando en claro su apuesta por las alianzas pragmáticas y la construcción de mayorías territoriales.

Valoración del proyecto nacional de Provincias Unidas

El intendente villamariense destacó especialmente la conformación del Frente Provincias Unidas, valorando el trabajo articulado de distintos signos políticos que buscarán trabajar en conjunto en el Congreso para romper la polarización política, espacio que liderará Martín Llaryora.

“Ahora los únicos que nos acompañan es el gobierno provincial, mi querido amigo Martín Llaryora”, afirmó Accastello, en una clara señal de respaldo al gobernador y al proyecto federal que impulsa desde Córdoba.

Para el intendente, esta construcción política representa una alternativa superadora que privilegia el diálogo y la gestión territorial. “Hagamos que la Argentina se parezca un poco más a Córdoba y hagamos que los pueblos del país se parezcan un poco más a Villa María”, propuso, evidenciando las ambiciones del espacio provincial de exportar su modelo de gestión.

El mensaje de Accastello apunta a consolidar un peronismo cordobés que privilegie la gestión territorial y las alianzas estratégicas, posicionándose como una propuesta federal que busca generar consensos amplios más allá de las diferencias partidarias tradicionales.

Con alianzas definidas y el cronograma electoral en marcha, la reunión de Accastello marca el inicio de una campaña donde el oficialismo cordobés buscará consolidar su proyecto político tanto a nivel provincial como nacional a través de Provincias Unidas.