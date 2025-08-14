Accastello convoca a la militancia justicialista y destacó el proyecto de Provincias Unidas

Redacción AlfilRío Cuarto13 de agosto de 2025
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Gabriel SilvaProvincial14 de agosto de 2025
Los libertarios le hicieron un último ofrecimiento al radical para que desembarque en el tercer lugar de la lista de Milei en Córdoba. El senador incomoda a propios y extraños con la chance del primer casillero y todos esperan un llamado mañana desde Casa Rosada.
Yanina SoriaProvincial14 de agosto de 2025
El actual diputado buscará su tercer mandato. Dudas en Patria Grande. Sigue la rosca por el resto de los nombres. Dardos a Natalia de la Sota: “su lista es una colectora del cordobesismo”.
Felipe OsmanProvincial14 de agosto de 2025
El delasotismo disidente augura una marca ajustada de Hacemos para todos los dirigentes que evalúen trabajar para Natalia. En el oficialismo, mientras, aseguran que la sola presencia de Schiaretti alcanza para que toda la estructura cierre filas en torno a la boleta del Panal.