Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





Reducción: El reclamo de Passero

La periodista recibía un mensaje del informante de la región sobre un descargo realizado por el ex intendente de Reducción, Andrés Passero Garay.

Informante: La saco dos segundos de todo el quilombo de las listas porque en Reducción también se vienen elecciones dentro de poco.

Periodista: Cierto. ¿Alguna novedad?

I: No sobre esa rosca sino sobre un reclamo que hizo el ex intendente peronista, Andres Passero. Mucho enojo con la Municipalidad porque dice que en los últimos dos años le han hecho las cosas bastante difíciles. Ahora le avisan que su local, fruto de un emprendimiento familiar, no está habilitado para hacer un evento solidario. Básicamente, como cualquier vecino, se quejó de las trabas que le han puesto desde el Municipio para poder laburar.

P: Estaba por preguntarle si había chances de que participe de la próxima elección. Pero leyendo el descargo que hizo, dice que él ya no participa más en política en su localidad…

I: Pero todos sabemos que se puede hacer política sin ocupar un cargo.Y aún así, yo nunca doy nada por sentado. Pero por otro lado, hay que ver si efectivamente se presenta algún candidato del PJ. El Panal venía laburando muy bien con la gestión de Cacho (Grazziano).

Carpetazos

El periodista recibía el mensaje de un informante que relataba sobre el fuego cruzado entre oficialismo y oposición por la situación de la seguridad vial.

Informante: ¿Vio que La Fuerza del Imperio del Sur pidió declarar la Emergencia en Seguridad Vial?

Periodista: Sí, me llegó el proyecto. Alcohol cero en la ciudad y otras medidas, ¿puede ser?

I: Sí, pero lo importante es lo que generó esto. Parece que el oficialismo entendió esto como un llamado a pelear. Por eso, las líneas digitales del peronismo empezaron a revolear carpetazos.

P: ¿Cómo?

I: Se viralizó una publicación en la que recordaban un episodio que tuvo como involucrado a un integrante del espacio que ahora pide declarar la emergencia. Fue un choque que no fue grave pero que terminó en alcoholemia positivo para el por entonces representante del Tribunal de Cuentas, Ariel Batahuer.

P: Pero él era del oficialismo. Tampoco dijeron nada desde la gestión. Digo, por si van a pegar de un lado…

I: Es verdad, mucho silencio. Pero vio como son los carpetazos. Ahora, también hubo lío por alguien del radicalismo.

P: ¿Quién?

I: No puedo decirle, pero fíjese el parte de prensa que mandó la Muni sobre un control de tránsito en pleno centro, frente a la plaza. Iba hablando por teléfono mientras manejaba. La frenaron los agentes y tampoco tenía todos los papeles. Reaccionó mal, amenazando con que iba a llamar no sé a quién para que los sancionen. Un papelón.

P: Me queda la intriga.

I: Ex concejal. Eso puedo contarle nada más.