Enroque Corto

Spaccesi arrancó con el primer golpe a la lista libertaria

El legislador provincial Agustín Spaccesi encabezará una de las listas de candidatos a diputados nacionales. Y ayer, una vez anunciada la lista de La Libertad Avanza, fue uno de los primeros en salir a cruzar el armado.

Informante: Se confirmó lo de Spaccesi…

Periodista: ¿Qué de todo? ¿Qué será candidato o qué le pegará a la lista de Bornoroni?

I: Ambas.

P: Jajajaj. Cuente.

I: Vamos con lo primero. Spaccesi será candidato, lo dijo en el streaming del diario en el que usted trabaja, en #MesaChica, donde sostuvo que no es lo mismo que cuando esto comenzó. Fue muy crítico de algunos movimientos que se están dando en el esquema libertario.

P: Es cierto.

I: Y ahí también les dijo que iba a ser muy crítico de Bornoroni, como así también de Juez o De Loredo si terminaban en la lista libertaria.

P: Algo que no sucedió…

I: Sí, lo último. Porque lo de Borno sí, le metió con todo en redes.

P: ¿Qué dijo Spaccesi?

I: Dijo que el estudio jurídico de Bornoroni se muda al Congreso y puso en sus redes “¿el único mérito para ser diputado nacional de los cordobeses es ser socio de Bornoroni? Gonzalo Roca y Patiño Brizuela son sus socios en un estudio jurídico.

La lista presentada por La Libertad Avanza en Córdoba confirma lo que venimos expresando hace tiempo. Bornoroni cerró el partido para él y para sus secuaces excluyendo a todos los libertarios de Córdoba. El único mérito para ser diputado nacional es ser socio de Bornoroni. ¡Los cordobeses merecen mucho más!”.

P: Durísimo.

Andá máquina, nadie te detiene

El armado del PRO en Córdoba para la lista de candidatos a diputados nacionales dejó mucho para comentar. Sobre todo en las redes sociales y donde ayer al mediodía dio vueltas por algunos celulares el video del intendente de Viamonte, Facundo Manzoni.

Periodista: ¿Qué hace con la guitarra en la mano y la boina? Informante: Vengo a cantarle una chacarera. Periodista: No sea tan payaso, cuénteme qué me trae. Informante: Parece que al intendente influencer gaucho se le acabó la letra. Periodista: ¿Me habla de Manzoni? Informante: Y sí… vio que publicó un video con el casete de la antipolítica. Fue el primero en anotarse para encabezar la lista del PRO y dejar el pueblo que dice elegir. Se la pasó haciendo rosca para irse de diputado, y como no le salió, hasta amagó con abandonar el PRO. Periodista: Pero el muchacho tiene seguidores… Informante: Seguidores en Instagram, sí. Porque se hizo amigo de una periodista de TN que le levanta las notas. Eso garpa para las redes, pero acá todo se sabe. Periodista: Córdoba es un pueblo grande. Informante: Mire este documento: parece que el gaucho antipolítica viene de ñoqui de hace rato. Periodista: Me cuesta creerlo. Informante: Tome nota. Durante el gobierno de Macri fue empleado en la legislatura de Córdoba. Según la documentación que tengo por acá fue contratado desde el 2016 hasta el 2020. Cobraba del organismo pero no trabajaba: hacía militancia rentada cobrando del Estado, mientras prestaba funciones en el partido. Periodista: es grave lo que me cuenta. No que haya trabajado en la legislatura, si que haya sido ñoqui y por lo contradictorio de lo que dice en sus discursos tan populares Informante: Cuando aparezca algún político diciendo que es la anti política, desconfíe. Solo es un discurso de moda

Duelo de Rappis

Entre las curiosidades que dejó el cierre de listas en Córdoba, hay una coincidencia que se repite en las dos listas de Izquierda.

Informante: El viernes cuando se confirmó que Liliana Olivero encabezaría la propuesta del Frente de Izquierda Unidad se comunicó además que segundo iría el joven dirigente estudiantil y trabajador de delivery Josué Plevich, del Partido de los Trabajadores Socialistas.

Periodista: Aja.

I: Luego, el Nuevo Mas que no cerró acuerdo con el Frente de Izquierda también hizo saber que en la lista que encabeza Julia Di Santi lleva a Franco Bergero, representante del sindicato de repartidores de base.

P.: Duelo de Rappis

I.: (risas) Totalmente.

García Elorrio +10

El informante de Encuentro Vecinal mensajeó al periodista con información… y un reproche.

Informante: Lo hablo yo porque veo que se va haciendo tarde y usted no me habla… seguro está con otros asuntos.

Periodista: ¡Amigo! No se me ofenda… usted sabe que los periodistas somos esclavos de la agenda… y estoy a la espera de que en el Frente Cívico terminen de deshojar la margarita, a ver qué lista echan a rodar los libertarios…

I.: Sí, me imaginaba… y no lo culpo, porque andamos todos en la misma. Igual, le traigo nuestra lista, la lista de Encuentro por la República.

P.: Bueno nombre eh… me gusta. Cuénteme.

I.: Se la hago corta: 1, Aurelio García Elorrio; 2, Ana Isabel Bastan; 3, Juan José Teruel; 4, Noelia Perrin; 5, Rodrigo Agrelo… Cuanto termine el vendaval tomamos un café.

P.: Así será amigo, así será.