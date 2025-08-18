Navarro busca llegar al Congreso Nacional y serán tres villamarienses con el mismo objetivo

Por Florencia Coria

Verónica Navarro Alegre da el salto a la política nacional. La legisladora provincial y principal referente de Villa María fue confirmada como candidata a diputada nacional en la lista de Provincias Unidas que encabeza Juan Schiaretti, ocupando la sexta posición en la nómina que disputará nueve bancas en las elecciones legislativas de octubre. Su inclusión proyecta la experiencia de gestión villamariense hacia el Congreso Nacional.

Navarro se ha consolidado como una de las voces más fuertes del interior cordobés en la Legislatura provincial, construyendo un perfil político propio. Su candidatura nacional constituye el reconocimiento a una trayectoria sólida y al peso electoral que ha adquirido el departamento General San Martín en el mapa político provincial.

Su confirmación en un lugar expectante refuerza la estrategia federal del espacio de Provincias Unidas, buscando consolidar representación del interior en el Congreso. El perfil legislativo de Navarro la posiciona como candidata clave para defender los intereses villamarienses en el ámbito nacional.

Accastello ratifica el apoyo al proyecto schiarettista

El intendente Eduardo Accastello manifestó su respaldo total al armado a través de redes sociales, destacando que “Juan Schiaretti lidera el proyecto federal que impulsamos desde Córdoba”. Para el jefe comunal, “Provincias Unidas es la expresión de lo que queremos para la Argentina, privilegiando la gestión como eje central del desarrollo y priorizando el bienestar común de la ciudadanía”.

El intendente enfatizó que “el compromiso de quienes integran la lista es con la gestión responsable, dejando atrás las divisiones ideológicas que paralizan el progreso”. Accastello se mostró convencido de que Schiaretti representa “el modelo Córdoba, el que ha llevado adelante inversión sostenida en infraestructura, rutas, obras hídricas y el apoyo al desarrollo del agro, la industria y el emprendedurismo con superávit”.

“Ese modelo es el que podemos llevar al Congreso”, concluyó, ratificando su apoyo al proyecto que tendrá en Navarro a una de sus principales exponentes.

La lista encabezada por Schiaretti

Juan Schiaretti encabeza la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas, seguido por Carolina Basualdo (intendenta de Despeñaderos) en segundo lugar, Miguel Siciliano (presidente del bloque oficialista) en tercero, Laura Jure (ministra de Desarrollo Social) en cuarto e Ignacio García Aresca (diputado nacional) en quinto.

El armado que impulsa Llaryora desde Córdoba articula con gobernadores de Santa Fe, Chubut, Santa Cruz y Jujuy, conformando una alternativa federal. La candidatura de Navarro refuerza esta estrategia, llevando la experiencia villamariense al escenario parlamentario nacional.

El “modelo Villa María” rumbo al Congreso

El respaldo de Accastello al proyecto schiarettista se enmarca en su filosofía política del “modelo Villa María”, que sintetiza como una gestión basada en el consenso y la construcción colectiva. “Villa María no tiene enemigos, Villa María tiene decisiones”, sostuvo el intendente en un encuentro reciente con militantes justicialistas, donde estuvo presente la propia Navarro.

“Villa María decide, Villa María no está en contra de, sólo que Villa María acompaña a los que nos acompañan”, explicó Accastello, dejando en claro su apuesta por las alianzas pragmáticas que ahora se proyectan hacia el Congreso Nacional con la candidatura de la legisladora provincial.

Villa María tendrá representación en diferentes frentes que competirán por las nueve bancas cordobesas. Además de Navarro en “Provincias Unidas”, el espacio “Defendamos Córdoba” que lidera Natalia de la Sota incluye como candidata suplente a Vanina Tealdi, dirigente del Sindicato de Seguros en Villa María.

Por su parte, la lista “Fuerza Patria” que encabeza el dirigente Pablo Carro incorpora en sexto lugar a Camila Perassi, ex directora de ANSES Villa María, completando el trío de candidatas villamarienses que buscarán representar a la ciudad en el Congreso Nacional.

Esta diversidad de candidaturas refleja el peso político que ha adquirido Villa María en el mapa electoral cordobés y las diferentes expresiones que conviven en el justicialismo local.

Tres villamarienses en la disputa electoral

El posicionamiento de Schiaretti al frente de Provincias Unidas busca consolidar la hegemonía del justicialismo cordobés frente a otros armados. Sin embargo, la presencia de candidatas villamarienses en diferentes espacios evidencia la fragmentación interna del peronismo local.

Mientras Navarro acompaña el proyecto schiarettista, un grupo de militantes justicialistas encabezados por José Fernández y Mauro Gabriel Beltrami emitió un comunicado adhiriendo a De la Sota, mostrando las divisiones que atraviesan al peronismo villamariense.

El desafío de octubre

Con las listas confirmadas, Villa María se posiciona como protagonista de la elección cordobesa con tres candidatas que representan diferentes proyectos políticos. Navarro, desde Provincias Unidas, buscará capitalizar el modelo de gestión que caracteriza al oficialismo cordobés y su experiencia legislativa.

La presencia simultánea de Navarro, Tealdi y Perassi en listas nacionales marca un hito en la historia política local, convirtiendo a Villa María en una de las pocas ciudades del interior que logra tanta representación en una misma elección. Con Navarro ocupando la sexta posición en una lista encabezada por un exgobernador, Villa María demuestra su capacidad de generar liderazgos que trascienden lo local y se proyectan hacia la construcción de políticas nacionales.