Alfil Negro

Enroque Corto18 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Verónica Sikora

La dirigente libertaria quedó afuera de la lista de Karina Milei que priorizó a la dirigente de Bornoroni, Laura Soldano, la bullrichista Rodríguez Machado y la pastora Evelin Barroso. Lo del Consejo de la Libertad suena a poco. 

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto14 de agosto de 2025

Cruce en redes entre mujeres en la Legislatura | Todo picante en el Concejo por Uber | IPC: 1.9 | Más cordobesismo en Colón

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto13 de agosto de 2025

¿Viola a la lista de Natalia? | Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado… | Yeza, el emisario de Macri | Nicolás sí ganó en el escritorio

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto12 de agosto de 2025

Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato  | Pico de tensión en Epec

Disciplina partidaria: control de daños de la fractura PJ

Felipe Osman
Provincial14 de agosto de 2025

El delasotismo disidente augura una marca ajustada de Hacemos para todos los dirigentes que evalúen trabajar para Natalia. En el oficialismo, mientras, aseguran que la sola presencia de Schiaretti alcanza para que toda la estructura cierre filas en torno a la boleta del Panal.

Paro universitario histórico: la UNC enfrenta el ajuste de Milei

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad14 de agosto de 2025

Con una semana completa de paro docente y no docente, la Universidad Nacional de Córdoba se suma a la pulseada nacional contra el recorte presupuestario y salarial del Gobierno. Entre cifras oficiales cuestionadas, respaldo del Rectorado y apoyo provincial, el conflicto escala y amenaza con paralizar el segundo cuatrimestre.