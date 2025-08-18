Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto18 de agosto de 2025Redacción Alfil
Natalia de la Sota
La diputada, líder de Defendamos Córdoba, aprovechó la centralidad que le dio entrar a la cancha antes que Schiaretti, que recién ayer oficializó su candidatura.
Alfil Negro
Enroque Corto
Cruce en redes entre mujeres en la Legislatura | Todo picante en el Concejo por Uber | IPC: 1.9 | Más cordobesismo en Colón
Enroque corto en Río Cuarto
Enroque Corto
¿Viola a la lista de Natalia? | Dicen que por Juez puede haber noticias el sábado… | Yeza, el emisario de Macri | Nicolás sí ganó en el escritorio
Enroque Corto
Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato | Pico de tensión en Epec
Enroque corto en Río Cuarto
“Nunca se fue del todo” | Paro universitario: Día 2
Enroque corto en Río Cuarto
Disciplina partidaria: control de daños de la fractura PJ
El delasotismo disidente augura una marca ajustada de Hacemos para todos los dirigentes que evalúen trabajar para Natalia. En el oficialismo, mientras, aseguran que la sola presencia de Schiaretti alcanza para que toda la estructura cierre filas en torno a la boleta del Panal.
Paro universitario histórico: la UNC enfrenta el ajuste de Milei
Con una semana completa de paro docente y no docente, la Universidad Nacional de Córdoba se suma a la pulseada nacional contra el recorte presupuestario y salarial del Gobierno. Entre cifras oficiales cuestionadas, respaldo del Rectorado y apoyo provincial, el conflicto escala y amenaza con paralizar el segundo cuatrimestre.
Se bajó De Loredo: habló de “obsecuencia y sumisión” y descartó ser el quinto de la lista libertaria
El radical Rodrigo de Loredo rechazó ser candidato a diputado y de esta manera desde diciembre volverá al llano. Todo queda entre Juez y Bornoroni.