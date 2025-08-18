El veto de Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad fue anulado por un juez federal

Luego del veto de Milei hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el Juzgado Federal de Campana anularon el impedimento del presidente.

Nacional18 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
javier-mileijpeg

Por Redación Alfil

Este lunes, el juez federal Adrián González Charvay, quien se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Campana, anunció que el decreto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad emitido por Javier Milei será invalidado. En dicho decreto se explicitaba el veto desde el Poder Ejecutivo sobre la ley mencionada, la cual había sido aprobada en el Congreso.

Desde el Juzgado dejaron en claro que "no debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias” con respecto al acceso de salud de niños con discapacidad, además declararon que hay que ser conscientes con la vulnerabilidad de las personas y niños que sufren alguna discapacidad.

En contraparte, lo que habían justificado desde el Ejecutivo con respecto al veto fue desde el aspecto económico, ya que los mencionados afirmaron que la prevalencia de esta ley provocaría una pérdida de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026.

Por otro lado, el Juzgado defiende su postura con el Artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, el cual dicta que los derechos de las personas con discapacidad deben ser objeto de una protección especial.

Te puede interesar
gorilla-lloron

Lloralo, gorila

Javier Boher
Nacional18 de agosto de 2025

Llegó la definición de listas y en Córdoba todo parece reducirse a una gran interna peronista

images (12)

Luis Espert se presentará como candidato de LLA en Buenos Aires

Redacción Alfil
Nacional14 de agosto de 2025

El actual diputado se presentará como candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; la lista, encabezada por Espert, incluiría a figuras como Diego Santilli y Sebastián Pareja, con la definición de la segunda candidata aún pendiente.

crdoba-pichetto

Pichetto contra los chinos

Javier Boher
Nacional14 de agosto de 2025

El diputado insiste en sostener un discurso que ha condenado al país al aislamiento y el atraso económico durante décadas

javier-milei-y-hayden-davis-el-joven-apuntado-como-el-creador-de-libra-2026371

Vuelve $Libra al ring: Diputados destrabó una pieza clave

Carolina Biedermann
Nacional13 de agosto de 2025

Por amplia mayoría en comisión, se aprobó este martes en diputados una modificación en la composición de la comisión investigadora, para tratar el tema $Libra, la criptomoneda que entrampó al Presidente en una causa internacional.

captura-conicet

Las campañas no emocionan

Javier Boher
Nacional13 de agosto de 2025

La estrategia de comunicación de oficialismo y oposición es apelar a emociones que dejan afuera a cada vez más gente

Lo más visto
ALFILTV-14-08-B02

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de agosto de 2025

Spaccesi arrancó con el primer golpe a la lista libertaria | Andá máquina, nadie te detiene | Duelo de Rappis | García Elorrio +10

agost-carreno

PRO Córdoba: la caída de la hegemonía de Macri y la presentación de listas divididas

Carolina Biedermann
Provincial18 de agosto de 2025

El desenlace que tuvo este domingo la presentación de las nóminas para las legislativas de octubre, tuvo como resultado múltiples armados que evidenciaron la profunda crisis que atraviesa el PRO, la falta de conocimiento de la dirigencia nacional del partido, de la situación provincial, que terminó acelerando el desmembramiento y el debilitamiento entre los amarillos.