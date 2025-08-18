El veto de Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad fue anulado por un juez federal

Lloralo, gorila
Este lunes, el juez federal Adrián González Charvay, quien se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Campana, anunció que el decreto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad emitido por Javier Milei será invalidado. En dicho decreto se explicitaba el veto desde el Poder Ejecutivo sobre la ley mencionada, la cual había sido aprobada en el Congreso.
Desde el Juzgado dejaron en claro que "no debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias” con respecto al acceso de salud de niños con discapacidad, además declararon que hay que ser conscientes con la vulnerabilidad de las personas y niños que sufren alguna discapacidad.
En contraparte, lo que habían justificado desde el Ejecutivo con respecto al veto fue desde el aspecto económico, ya que los mencionados afirmaron que la prevalencia de esta ley provocaría una pérdida de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026.
Por otro lado, el Juzgado defiende su postura con el Artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, el cual dicta que los derechos de las personas con discapacidad deben ser objeto de una protección especial.
