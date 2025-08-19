Una medida de arte y cultura cada día

Por Gabriel Abalos

Cómo se integran Arte e IA

En el Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) se da hoy a las 19 una charla sobre los retos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea en el mundo del arte. Estará a cargo de un visitante español, el investigador y curador Lluís Nacenta, quien se formó en matemáticas por la Universidad Politécnica de Catalunya, en música por el Conservatorio del Liceo y doctorado por la Universidad Pompeu Fabra. La actividad propone un diálogo abierto con el experto, quien centra su foco de atención en la intersección entre arte y tecnología, que son también sus dos dimensiones de experiencia. Abordará preguntas clave como ¿reemplazará la inteligencia artificial a los artistas, o se convertirá en una herramienta para potenciar su trabajo? ¿Qué cambios introduce la IA en el mercado del arte? ¿Qué lugar ocupan el arte y las humanidades en el desarrollo de esta tecnología?

Lluís Nacenta dirige actualmente eventos y experiencias expositivas en La Manchester y es docente en el Máster de Composición con Tecnologías de la Escuela Superior de Música de Catalunya. Ha comisariado exposiciones para instituciones como la Fundación Antoni Tàpies, Arts Santa Mònica y el CCCB, y colabora en el programa “El balcó” de SER Catalunya. Como músico, participa activamente en la escena de live coding dentro del colectivo Toplap Barcelona. La actividad es gratuita, hay un link de inscripción previa en: el siguiente link

Los ojos de Carmen Maura

Sigue su marcha el ciclo Cine en el Palacio, que tiene su sede en el Museo Evita Palacio Ferreyra (Hipólito Yrigoyen 511), y que va los martes a las 18, con entrada gratuita. Se está desarrollando la serie titulada El ferpecto Álex de la Iglesia, un maestro de las comedias de humor negro y terror, y esta tarde se proyectará su filme La Comunidad (España, 2000), que cuenta con el protagónico de la querida Carmen Maura, y actuaciones de Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez. Una mujer madura que trabaja para una inmobiliaria se encuentra, al recorrer en un edificio un departamento cuyo propietario ha fallecido, con una fortuna de 300 millones escondida. Decide ocupar el piso de arriba, pero no le es fácil mantener el secreto de su hallazgo, lo que excita la codicia de toda la comunidad de habitantes, comandada por el inescrupuloso administrador. Habrá una conspiración para que ella no pueda sacar el dinero de allí. El suspenso, el grotesco y el terror son los ingredientes de una obra de gran éxito internacional en tiempos pre-streaming. Obtuvo tres premios Goya, a Mejor Actriz (Carmen Maura), Actor secundario y Efectos especiales. Y en el Festival de San Sebastián de 2000 también fue premiada la protagonista. La programación coincide, precisamente esta semana, con el hecho de que en cines españoles tendrá lugar el reestreno de este filme de hace veinticinco años, que se estará presentando en versión restaurada. Entrada a la sala por orden de llegada, hasta agotar el espacio disponible.

Impresión desde una ventana

Hoy a las 10 el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) celebra el Día Mundial de la Fotografía (19 de agosto) e invita a participar de una acción colectiva inspirada en la primera fotografía de la historia: Vista desde la ventana en Le Gras, tomada por el ingeniero e inventor francés Joseph Nicéphore Niépce en julio de 1824 desde una ventana de su finca, Le Gras, en Saint-Loup-de-Varennes, Francia. Los y las visitantes podrán traer consigo una foto impresa de temática libre para sumarla a un gran panel instalado en el museo, el cual estará inicialmente cubierto por reproducciones de esta célebre imagen. A cambio, cada participante podrá llevarse una de estas copias históricas, en un gesto simbólico que enlaza los orígenes de la fotografía con las miradas contemporáneas. A lo largo de la semana las imágenes del pasado darán lugar a nuevas fotos aportadas por el público, generando así un diálogo visual entre historia y presente. Entrada libre y gratuita.

Aquellos años de las bienales

En el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411), donde la exposición de obras de la Bienal Americana de Arte I y II, realizadas en 1958 y 1966 está acompañada cada semana de atractivas actividades relativas a la época y a las artes en general. Esta tarde a las 17 ofrece un segundo conversatorio del ciclo de charlas curadas por Cecilia Irazusta y la investigadora Cristina Rocca. En esta oportunidad se conversará sobre lo que implicó para la empresa (IKA) y para la ciudad de Córdoba en su conjunto, producir estos eventos de carácter internacional que marcaron la centralidad propia de esta provincia, despegada artísticamente de Buenos Aires, y con un gesto propio de vincularse más a Latinoamérica. La charla recorre la proyección internacional y los discursos latinoamericanistas que vistieron a Córdoba cuando concluían los cincuenta y comenzaban los sesenta. Entrada libre y gratuita.

Un libro comechingón

Mañana miércoles se presenta en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 275), a las 18, el libro Ischilín. Palabras Camiares (Comechingonas) desbocadas, de Gabriel E. Correa, que ha sido editado por el sello Trígono de aire. El autor es naguan de la Comunidad indígena Luisa Campos Maldonado del pueblo Camiare Comechingón, magíster en Pedagogía por la Universidad Nacional de Córdoba, docente del Instituto de Culturas Aborígenes e integrante del Colectivo de Educadorxs Desde el Sur. Dialogará con Gabriel Correa Rosanna Risso y la actividad contará con la artista invitada Cecilia Aluen. Organizan la Comunidad indígena Luisa Campos Maldonado del Pueblo Camiare Comechingón, Editorial Trigono de aire, Biblioteca Córdoba y sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita.





