Juez se mostró con Bornoroni en la sede del Frente Cívico

Por Redacción Alfil

La jornada del lunes, post presentación de las listas culminó con un encuentro en la sede del Frente Cívico entre la dirigencia del juecismo y los candidatos de La Libertad Avanza para las Legislativas 2025. En una reunión que tuvo al senador Luis Juez como anfitrión y al diputado Gabriel Bornoroni en el rol de protagonista de la legión libertaria.

Los candidatos Gonzalo Roca y Laura Soldano fueron recibidos, además de por Juez, por los legisladores provinciales Walter Nostrala, Nancy Almada y Daniel Juez, entre otros; además de los concejales Graciela Villata y José María Romero.

“Le quiero agradecer al senador nacional Luis Juez que desde el primer día lo dijo en los medios que iba a acompañar para que el presidente Javier Milei tenga sus candidatos y trabajó en esa línea. Y cumplió, por eso va el agradecimiento en el cumplimiento de la palabra”, dijo Bornoroni en la sede del juecismo.

La reunión, que fue la primera de varias que habrá entre los integrantes de ambas fuerzas, no fue la única actividad compartida entre Juez y Bornoroni en la jornada del lunes, ya que en el arranque del día ambos encabezaron la presentación de candidatos libertarios. Casi en un rol de los dos como jefes de campaña.