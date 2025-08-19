Juez se mostró con Bornoroni en la sede del Frente Cívico

Redacción AlfilEnroque Corto18 de agosto de 2025
Spaccesi arrancó con el primer golpe a la lista libertaria | Andá máquina, nadie te detiene | Duelo de Rappis | García Elorrio +10
Yanina SoriaProvincial18 de agosto de 2025
Entusiasmo cordobesista por cómo quedó el tablero final de candidatos de LLA. Poco Partido Cordobés y mucho PJ en la boleta encabezada por el ex gobernador. La diputada eligió postulantes que ratifican el perfil anti Milei de su propuesta.
Julieta FernandezRío Cuarto18 de agosto de 2025
Al igual que la candidata libertaria, Laura Soldano, otras listas como PAIS y Defendamos Córdoba tienen nombres locales en el segundo lugar. Llamosas finalmente obtuvo el séptimo puesto en la lista de Provincias Unidas.
Gabriel SilvaProvincial18 de agosto de 2025
La ausencia de nombres como los de Juez y De Loredo en las listas es la novedad. Además de la escasez de figuras de peso en el esquema libertario y el interrogante acerca del poder de daño de Natalia de la Sota.
Redacción AlfilProvincial18 de agosto de 2025
Encabezada por Gonzalo Roca y la influencer Laura Soldano; la nómina incluye a Marcos Patiño, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch, y cuenta con el respaldo de Luis Juez, quien no participa en la disputa.