La Legislatura reconocerá a dos científicos cordobeses del CONICET

Llaryora le pidió a los diputados a que rechacen el veto de Milei
El gobernador llamó a que, los diputados que representan a Córdoba en el Congreso, le den la espalda al veto sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad emitido por Milei.
María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián habían estado trabajando en la última gran exploración marítima del organismo científico, son investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal.
Por Redacción Alfil
Desde la Legislatura cordobesa se organizó un reconocimiento para el próximo miércoles a los científicos María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, ambos son cordobeses y trabajaron junto al CONICET durante la exploración de las profundidades del Cañón de Mar del Plata. Este acto fue promovido por el legislador, Miguel Siciliano.
“Este reconocimiento busca no solo honrar a dos científicos cordobeses de excelencia, sino también poner en valor el conocimiento, la innovación y, sobre todo, a la ciencia local y nacional. Hemos visto cómo han entusiasmado a miles y miles de personas con la curiosidad, con el buscar saber y conocer más, que es ni más ni menos que un motor para el progreso. Generar nuestros conocimientos es, en definitiva, más soberanía”, describió Siciliano.
Ambos científicos estuvieron a bordo del buque Schmidt Ocean Institute, durante las expediciones comandadas por IBIOMAR-CONICET. Los cordobeses tuvieron la oportunidad de descubrir y estudiar peces, invertebrados, microplásticos y el impacto humano en uno de los ecosistemas más desconocidos de la región.
La transmisión en vivo del canal de Youtube del CONICET alcanzó las 40.000 visualizaciones, siendo récord histórico en base a las transmisiones del propio instituto. Cabe destacar que las imagenes eran transmitidas a 3.800 metros de profundidad en el mar.
El senador recibió a los candidatos libertarios en la sede del juecismo y con la primera fila de la dirigencia de su partido.
Con Facundo Torres, presidente alterno, el partido reabre sus puertas. Hoy, encuentro de candidatos con el movimiento obrero. Mañana, Schiaretti y Llaryora junto a intendentes y legisladores de Hacemos. Jueves, almuerzo para armar los comandos departamentales. El efecto Natalia.
Bornoroni se impuso con absoluta claridad ante sus competidores internos. Ahora, la boleta libertaria, sin grandes figuras, deberá ir a remolque de la campaña nacional, y definir a qué peronismo quiere enfrentar en la arena provincial.
La convocatoria al debate de mañana en la Cámara baja conlleva el condimento de los cierres de listas y el reencuentro en bancadas de algunos parlamentarios con profundas diferencias entre sí. De Loredo amaga con la prescindencia y los amarillos llegan heridos.
Se trata de Piera Fernández, ex presidenta de la FUA y dirigente de Franja Morada, que estará segunda en la lista de Ciudadanos Unidos -versión bonaerense de PU. El armado de los gobernadores tiene correlato en la lista de CAB, con dos radicales al frente, algo que no pudo concretarse en el cierre cordobés de las listas.
Barroso sigue en la lista libertaria | García Díaz sigue furioso con Agost Carreño | Villarruel, con lista cordobesa | De denunciadores a ...
La principal referente de “Defendamos Córdoba” sumó en los primeros siete lugares a tres candidatos de Río Cuarto. El sur, territorio clave para disputar el voto anti Milei frente al cordobesismo (y el nazarismo).
