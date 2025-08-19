La Legislatura reconocerá a dos científicos cordobeses del CONICET

María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián habían estado trabajando en la última gran exploración marítima del organismo científico, son investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal.

19 de agosto de 2025
Desde la Legislatura cordobesa se organizó un reconocimiento para el próximo miércoles a los científicos María Carla de Aranzamendi y Marcos Tatián, ambos son cordobeses y trabajaron junto al CONICET durante la exploración de las profundidades del Cañón de Mar del Plata. Este acto fue promovido por el legislador, Miguel Siciliano.

“Este reconocimiento busca no solo honrar a dos científicos cordobeses de excelencia, sino también poner en valor el conocimiento, la innovación y, sobre todo, a la ciencia local y nacional. Hemos visto cómo han entusiasmado a miles y miles de personas con la curiosidad, con el buscar saber y conocer más, que es ni más ni menos que un motor para el progreso. Generar nuestros conocimientos es, en definitiva, más soberanía”, describió Siciliano.

Ambos científicos estuvieron a bordo del buque Schmidt Ocean Institute, durante las expediciones comandadas por IBIOMAR-CONICET. Los cordobeses tuvieron la oportunidad de descubrir y estudiar peces, invertebrados, microplásticos y el impacto humano en uno de los ecosistemas más desconocidos de la región.

La transmisión en vivo del canal de Youtube del CONICET alcanzó las 40.000 visualizaciones, siendo récord histórico en base a las transmisiones del propio instituto. Cabe destacar que las imagenes eran transmitidas a 3.800 metros de profundidad en el mar.

