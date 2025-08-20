El supergrupo del folk nacional

J.C. Maraddón

Entre las variadas aristas que ofrecía el rock en los años sesenta, sin duda la vinculada al folk era una de las más ricas, en especial porque quien la encabezaba era nada menos que Bob Dylan, aquel trovador que encarnaba los ideales de la generación beat. Su aura sonora impregnó el trabajo de muchas de las figuras de aquel tiempo, incluyendo a los Beatles. Y en las multitudinarias veladas festivaleras de finales de esa década, la vigencia de esa corriente se hizo notoria, como que en Woodstock la representaron Richie Havens, Joan Baez, Bert Sommer, Arlo Guthrie y John B. Sebastian.

También estuvieron allí Crosby, Stills, Nash & Young, un cuarteto conformado por reconocidos cantantes que iba a dejar su huella en la música internacional, de la misma manera que lo hicieron Simon & Garfunkel, quienes inspiraron a una infinidad de dúos vocales surgidos bajo su influjo. Precisamente, cuando la epopeya rockera iniciaba un proceso de complejización auspiciado por los músicos progresivos, no dejaban de emerger cantautores que salían a enfrentar al público armados sólo por su voz y su guitarra, tal vez como una reacción que buscaba oponer al virtuosismo un mensaje que fuese simple pero contundente.

Eso que ocurría en las metrópolis del norte se trasladó a comienzos de los setenta hasta estas latitudes del sur, donde se dieron a conocer artistas que se encarrilaban en el folk urbano, a la usanza de sus pares anglosajones. Recorrer ese camino no representaba una gran inversión en instrumentos ni en largos ensayos, pero les exigía mayor esmero en la composición, sobre todo en las letras, que se escuchaban con mucha nitidez. La efervescencia social y política de la época en nuestro país, hizo que algunos de esos intérpretes se inclinaran por hacer oír su denuncia a través de la llamada “canción de protesta”.

En junio de 1972, en el hoy desaparecido teatro Atlantic de Buenos Aires, se llevó a cabo un encuentro musical denominado “Acusticazo”, que reunió a muchos de los nombres más destacados de esta tendencia y que quedó luego plasmado en el registro de un álbum doble. Entre otros, estuvieron allí León Gieco y Raúl Porchetto, aunque bien podría haber figurado además Sui Generis, la dupla conformada por Charly García y Nito Mestre, pero a esa altura ellos todavía se encontraban negociando la publicación de su primer disco, que recién iba a salir al año siguiente.

Hacia mediados de ese decenio, León Gieco ya había virado hacia un sonido más eléctrico con el acompañamiento de una banda, en tanto Raúl Porchetto había integrado el grupo Reino de Munt, que solía ser su respaldo en los shows en vivo. Sui Generis, por su parte, había dejado atrás su etapa más acústica y abordaba un repertorio de mayor elaboración, antes de su inolvidable despedida de la que en pocos días se cumplirán cincuenta años. Para ese entonces, García, Mestre, Gieco y Porchetto ya giraban con un proyecto alternativo, Porsuigieco, con el que refrescaban su pasado reciente de músicos folk.

En estos días, en correspondencia con el cincuentenario del lanzamiento del único disco grabado por Porsuigieco, ha circulado un video en el que se registra la visita de Charly, Nito, Raúl y León al estudio de grabación Crazy Diamond, donde el ingeniero Gustavo Gauvry realizó la remasterización de aquel LP, que será reeditado por gestión del Instituto Nacional de la Música (INAMU). En las imágenes (actuales y de archivo) se los ve junto a María Rosa Yorio, la integrante de Porsuigieco que no aparece mencionada en la denominación del supergrupo. Una significativa muestra de la desconsideración hacia las artistas femeninas que había en el rock local de esos años.