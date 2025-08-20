En medio del reclamo por financiamiento, la UNRC renovó consejeros
La Universidad Nacional de Río Cuarto puso en funciones a sus nuevos consejeros docentes, nodocentes, graduados y estudiantiles. El rectorado se expresó respecto al presente de las Universidades y el reclamo a Nación.Río Cuarto20 de agosto de 2025Gabriel Marclé
Por Gabriel Marclé
El pasado martes 19 de agosto, la Universidad Nacional de Río Cuarto concretó la asunción de los nuevos consejeros docentes, nodocentes y graduados, así como de los representantes de las cinco facultades, en un acto celebrado en el aula magna de Agronomía y Veterinaria. El recambio institucional, previsto tras las elecciones de abril, no sólo ratifica el funcionamiento democrático de la casa de altos estudios, sino que también anticipa un escenario de debates intensos en los órganos de gobierno universitario, con inevitable impacto político en el marco del reclamo al Gobierno nacional por financiamiento.
La ceremonia estuvo encabezada por la rectora Marisa Rovera, acompañada por la vicerrectora, Nora Bianconi, y los decanos Rosendo Liboa (Agronomía y Veterinaria), Guillermo Mana (Ciencias Económicas), Germán Barros (Ciencias Exactas), Cristian Santos (Ciencias Humanas) y Pablo de la Barrera (Ingeniería), junto al presidente de la Junta Electoral, Ezequiel Tardivo.
En sus intervenciones, Rovera y Bianconi agradecieron a los consejeros salientes, felicitaron a los entrantes y enfatizaron la necesidad de “defender la universidad pública” y sostener consensos en un “contexto nacional muy difícil”. El mensaje, leído en clave política, dejó en claro que el debate presupuestario y el vínculo con el Estado nacional marcarán la agenda de los próximos meses, al tiempo que los nuevos consejeros tendrán un rol clave en esa discusión.
“Los cuerpos colegiados son motores de prácticas democráticas. Permiten avanzar y defender el derecho a la educación pública y gratuita tal como la conocemos”, sostuvo la vicerrectora, quien además destacó la necesidad de un “debate abierto, frontal y respetuoso”. También elogió el compromiso de los consejeros salientes en un “contexto muy crítico”.
Por su parte, la rectora Rovera coincidió en la importancia de “construir consensos por la educación pública” y llamó a “fortalecer actitudes de generosidad y respeto”. Además de felicitar a quienes concluyeron su mandato y dar la bienvenida a los nuevos, convocó a “tener la grandeza de bregar por nuestra querida universidad”.
En un escenario nacional en el que la educación pública enfrenta tensiones presupuestarias y debates ideológicos, la UNRC busca blindar su gobernabilidad interna. El desafío de la gestión Rovera-Bianconi será articular consensos en un órgano colegiado plural y, al mismo tiempo, sostener la bandera de la universidad pública frente a un panorama complejo, no sólo en lo económico, sino también en las tensiones internas: mientras algunos sectores impulsan una crítica más firme al Gobierno nacional, otros apuestan a sostener la paciencia.
Consejeros
Los nuevos consejeros ejercerán hasta mayo de 2027 en el caso de docentes, graduados y nodocentes, y hasta mayo de 2026 en el de los estudiantes. Los plazos, más cortos que los previstos en el Estatuto, responden al desfasaje ocasionado por la pandemia, cuando los comicios debieron correrse de abril a agosto de 2021. Con esta adecuación, la UNRC busca reordenar su calendario y recuperar la normalidad institucional.
En el Consejo Superior, por Agronomía y Veterinaria ingresarán Carmen Cholaky (Crecer) y Cintia Gómez (Gestión Plural), con Fernando Moyano y Natalia Bonamico como suplentes. Por Ciencias Económicas lo harán Héctor Polinori y Marilina Paglioni (Nueva Convergencia), acompañados por Gabriela Grippo y Miguel Bosch. En Ciencias Exactas asumirán Darío Falcone (Exactas Transforma) con María Grumelli como suplente, y Luis Otero (Exactas Propone) junto a Andrés Liffourrena. En Ciencias Humanas ocuparán bancas Gabriela Maldonado (Humanas con Vos) y Alejandro Fraschetti (Espacio Plural), con Claudio Acosta y Celina Barbeito como suplentes. En Ingeniería estarán Claudio Reineri (Sinergia) y Pedro Ducanto (Ingeniería en Acción), con José Bossio y Julián Durigutti como suplentes.
En el claustro de graduados se incorporan Constanza Morello y Valentín Corradi (Transformar Graduados), y Yamila Domínguez y Adrián Testore (Activa UNRC). Entre los nodocentes, las bancas quedarán en manos de Federico Sosa y Andrea Cristofolini (Unidad Nodocente), y de Marcos Cerrudo y Martín Bucci (La Voz Nodocente).
A ellos se suman los representantes estudiantiles, que asumieron en mayo: Lautaro Zabala Defagot y Valentín Caglieri por distrito único; Pedro García y Sol Torres por Agronomía y Veterinaria; Octavio Grassini y Mayra Peralta por Ciencias Económicas; María Perea Guzmán y Florencia Servetti por Ciencias Exactas; Valentina Herbsommer y Martina Quiroga por Ciencias Humanas; y Luciano Mattea y Juan Díaz Agüero por Ingeniería.
