Enroque Corto

Manos libres en Diputados

El informante conversaba con el periodista, al que le pasó el temario de la sesión de Diputados de este miércoles.

Informante: Amigo, ¿le llegó el temario del este miércoles para Diputados?

Periodista: Se viene brava la mano, ¿no?

I.: Y… calcule. Se va a votar para dar vuelta los vetos de Milei a la declaración de Emergencia en Discapacidad, a la moratoria previsional y al bono a los jubilados; la Modificación a la distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias; la Comisión Investigadora del caso $Libra; y la eliminación de los fideicomisos.

P.: Va a estar para alquilar balcones.

I.: Y ahora, en otro contexto. Las listas ya no son más un activo para negociar. Los que quedaron adentro, respaldarán, y los que quedaron afuera están en campaña en contra del Gobierno Nacional, asique… manos libres. Van a estar más incentivados que nunca para votar contra la Casa Rosada.

P.: ¿A qué hora arranca la velada?

I.: A las 12 del mediodía. Temprano. Veremos cuánto dura…

Lo de Álvarez Rivero ya es…

La que volvió a ser viral en la jornada de ayer fue la senadora cordobesa por el PRO, Carmen Álvarez Rivero. Por esto, el informante del Congreso llamó al periodista.

Informante Congreso: Listo, es viral.

Periodista: ¿Soldano?

IC: No, aparte. Esa también.

P: ¿Quién?

IC: La senadora Carmen Álvarez Rivero.

P: ¿Qué hizo ahora?

IC: Me encanta que usted sabe que algo malo ya se mandó…

P: Y, pero me guío por lo que me cuenta usted siempre.

IC: Acaba de decir en el plenario de comisiones del Senado esto. “Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan el derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco".

P: ¿Qué?

IC: Sí, y agregó que los responsables de eso deberían ser en cada jurisdicción. Para qué…

P: Me imagino.

IC: Le saltaron todos a la yugular. Incluso hasta algunos del mismo bloque. ¡Una locura la compañera de lista de Juez en el 2021!

Fuego amigo en el PRO

Informante: se empezó a alineas la tropa

Periodista: ¿en qué partido?

Informante: bueno … no precisamente en el partido. La tropa “PRO” libertaria

Periodista: ¿de quién me habla?

Informante: de Sara Majorel, la intendente de Marcos Juárez. Publicó en sus redes este texto:

"Hace menos de 2 años los argentinos elegimos un camino. El camino de la racionalidad económica, el equilibrio fiscal, la no emisión monetaria sin respaldo que genera inflación, también de apertura racional al mundo, de crecimiento económico, desarrollo productivo y empleo de calidad. Un camino que ya empezamos a recorrer con resultados palpables aunque no está exento de dificultades y esfuerzos", expresó.

"En aquel momento, al quedar afuera del ballotage, desde el PRO acompañamos esa decisión, hoy el reclamo sigue siendo que unamos fuerzas, que vayamos juntos, que no dilapidemos el enorme trabajo realizado. Aún quedan muchos desafíos por delante como la disminución de la presión impositiva, la modernización de las leyes laborales, créditos al sector productivo, y medidas que alienten el consumo", agregó.

"El PRO Marcos Juárez acompaña en las elecciones a diputados nacionales de octubre próximo la lista de LA LIBERTAD AVANZA que lleva una figura del PRO en el 4 lugar", concluyó.

Gvozdenovich contra la última resolución en Seguridad

El jefe del bloque de la UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, salió a disparar contra el cordobesismo por lo publicado en torno a la nueva resolución en Seguridad.

Informante Radical: Matías publicó un video con algunas cositas interesantes para cuestionar la política de seguridad provincial.

Periodista: Este sería un clásico ya del radicalismo cordobés.

IR: Sí, es cierto. Pero se va a profundizar en la campaña, si bien está claro que ese espacio no va a militar la lista de Mestre van a seguir con las críticas en contra del gobierno provincial.

P: Y ahora, ¿con qué?

IR: Salió una publicación en el Boletín Oficial hoy (por ayer) en el que dicen que si uno fue víctima de un delito el Estado indemniza a los damnificados.

P: ¿Cómo?

IR: Lo que le digo. Es como dice Gvozdenovich, ya no sólo no te cuidan, sino que te pagan si te roban.

P: ¿Seguro?

IR: No, inseguro. Lo curioso es cómo en lugar de proteger a los ciudadanos les dicen “si te roban, quedate tranquilo que te pagamos lo que te robaron”. Una locura. Le mando un abrazo.