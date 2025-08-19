Llega la primera Cumbre Barrial de Economía Circular

Será este viernes en la Plaza Vélez Sarsfield (Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Vélez Sarsfield) a partir de las 10 y hasta las 18. La propuesta busca llevar el debate ambiental a los barrios.

Este viernes se realizará la primera edición de la Cumbre Barrial de Economía Circular y Feria Circular. El encuentro  tendrá lugar este viernes 22 de agosto en la Plaza Vélez Sarsfield, de 10 a 18 horas, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la participación ciudadana en la gestión de residuos y recursos.

Un evento con múltiples actividades y servicios

La jornada ofrecerá un espacio de diálogo abierto llamado “Re-Conversar”, donde los vecinos podrán intercambiar ideas sobre temas ambientales. Además, habrá stands de empresas y emprendedores locales que aplican principios de economía circular, mostrando cómo sus negocios contribuyen a la sostenibilidad.

Una de las atracciones principales será la presencia del colectivo Córdoba Repara, un grupo de voluntarios que ofrecerá reparaciones gratuitas de diversos objetos. Los asistentes podrán llevar un artículo (desde pequeños electrodomésticos y bicicletas hasta ropa y calzado) para que le devuelvan su vida útil, promoviendo así la cultura de la reparación en lugar del descarte.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 11.28.55 PMEcocanje, realidad virtual y actividades para toda la familia

El evento también incluirá una estación de ecocanje, donde los vecinos podrán intercambiar sus residuos reciclables por productos elaborados con materiales recuperados. Para una experiencia más inmersiva, se dispondrá de realidad virtual para mostrar el recorrido de los residuos y cómo se transforman en nuevos recursos.

Además de música en vivo y emprendimientos de moda circular, el evento contará con actividades especiales para los más pequeños, talleres y espacios dedicados a la educación ambiental.

Un compromiso a largo plazo

Esta iniciativa es la primera de una serie de Cumbres Barriales que se replicarán en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de promover la educación ambiental, fortalecer la participación vecinal y generar un impacto positivo en el ambiente de forma sostenida en el tiempo.

El evento está organizado por la Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, la Dirección de Higiene Urbana, la Dirección de Espacios Verdes, el Ente Córdoba Obras y Servicios, el Ente BioCórdoba, la Universidad Libre del Ambiente, el Instituto de Protección Ambiental y Animal, CORMECOR y las empresas de recolección de la ciudad, LAM, LUSA y URBACOR.

