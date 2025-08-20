Passerini le entregó fondos a instituciones y organizaciones que trabajan en salud mental y consumos problemáticos

Llega la primera Cumbre Barrial de Economía Circular
Será este viernes en la Plaza Vélez Sarsfield (Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Vélez Sarsfield) a partir de las 10 y hasta las 18. La propuesta busca llevar el debate ambiental a los barrios.
El intendente le entregó capital a proyectos que han sido producidos por organismos que integran al COPIPRED, "en Córdoba sostenemos que las personas que tienen un problema de salud no son un número", declaró Passerini.
Por Redacción Alfil
Este miércoles, el intendente Daniel Passerini le entregó fondos y recursos materiales a instituciones y organizaciones que están vinculadas al acompañamiento de salud mental y consumos problemáticos en las personas. Las mismas pertenecen Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPIPRED) y utilizarán el capital para sus 29 proyectos, los cuales fortalecerán el abordaje territorial en la comunidad.
“En mayo anunciamos la decisión de que estos recursos municipales estuvieran a disposición; y hoy con mucho orgullo los entregamos, porque sabemos que el destino es mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó el intendente.
El monto máximo de lo que se le puede entregar por proyecto al COPIPRED es de $6 millones, desde la Provincia buscan con esto un abordaje integral, intersectorial y centrado en las personas. "En Córdoba sostenemos que las personas que tienen un problema de salud no son un número”, especificó Passerini.
Cabe destacar que, por lo que se dicta en el articulo 8 de la ordenanza 13.465, de creación del COPIPRED; el Departamento Ejecutivo Municipal tiene la facultad de asignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del Consejo.
El organismo que encabeza la financiación de las inciativas que proponen del COPIPRED es el Fondo de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (FOPISA), aunque es el municipio quien realizará un monitoreo permanente sobre cada proyecto una vez que empiecen, evaluando su avance y resultados.
Ariel Aleksandroff, secretario de Salud, destacó que; "es un día de mucha alegría, porque podemos dar un paso más en la construcción de la comunidad. Entre todos aportamos ideas, programas, proyectos que tendrán respaldo en una política pública concreta”.
La ordenanza que se discutió desde el mediodía y se aprobó con amplía mayoría, los votos fueron: 28 votos a favor, 2 en contra y 1 abstensión. A pesar de ello, desde el municipio establecerán limitaciones.
Mientras el oficialismo se encuentra dividido ante la modificación del artículo 9 que limita el cupo de choferes de la aplicación de transportes, miembros del Sindicato de Peones de Taxis se concentraron afuera del Concejo Deliberante.
El olor nauseabundo y los controles de tránsito que enojan a los conductores son parte de la misma incapacidad pública para poner orden
El gobernador, junto al intendente Daniel Passerini, anunció otra importante obra para la capital y habló de “darle un empujón” a la ciudad. En la previa de la campaña, el peronismo busca renovar votos con los vecinos.
Tras la oferta del Ejecutivo, la cual está compuesta de cuatro cuotas en los meses de julio, septiembre, noviembre y diciembre, el sindicato aceptó. La propuesta fue aprobada de forma unánime con 230 votos a favor.
La principal referente de “Defendamos Córdoba” sumó en los primeros siete lugares a tres candidatos de Río Cuarto. El sur, territorio clave para disputar el voto anti Milei frente al cordobesismo (y el nazarismo).
La maquinaria peronista ya está en marcha. A las reuniones con sindicatos, intendentes y legisladores de esta semana, se suma la convocatoria a los referentes de la capital para la semana próxima. El gremialismo se debate entre qué lista apoyar.
El senador recibió al diputado y los candidatos libertarios en la sede del Frente Cívico. Compromiso en campaña, respaldo fiscalizador y pedido de acompañamiento al líder del juecismo en una nueva aventura provincial en el 2027. Del otro lado, el radical volvió a cargar con un compendio de hipótesis electorales de las que se ríen los nuevos socios.
Con la mira en consolidar la defensa de Córdoba y fortalecer su presencia en el escenario nacional, Ramón Mestre y la lista 3 de la UCR comienzan a definir sus jugadas, mientras los diferentes sectores internos y las disputas por los territorios marcan el ritmo de la campaña que se viene.
La postulante de La Libertad Avanza fue blanco de críticas por sus declaraciones esotéricas difundidas en #MesaChica, el streaming de Alfil, en junio pasado. La polémica le dio una visibilidad inédita a una dirigente que ingresó a la política en 2023 y que hoy tiene altas chances de representar a Córdoba en el Congreso.