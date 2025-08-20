Passerini le entregó fondos a instituciones y organizaciones que trabajan en salud mental y consumos problemáticos

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el intendente Daniel Passerini le entregó fondos y recursos materiales a instituciones y organizaciones que están vinculadas al acompañamiento de salud mental y consumos problemáticos en las personas. Las mismas pertenecen Consejo Municipal de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (COPIPRED) y utilizarán el capital para sus 29 proyectos, los cuales fortalecerán el abordaje territorial en la comunidad.

“En mayo anunciamos la decisión de que estos recursos municipales estuvieran a disposición; y hoy con mucho orgullo los entregamos, porque sabemos que el destino es mejorar la calidad de vida de la gente”, expresó el intendente.

El monto máximo de lo que se le puede entregar por proyecto al COPIPRED es de $6 millones, desde la Provincia buscan con esto un abordaje integral, intersectorial y centrado en las personas. "En Córdoba sostenemos que las personas que tienen un problema de salud no son un número”, especificó Passerini.

Cabe destacar que, por lo que se dicta en el articulo 8 de la ordenanza 13.465, de creación del COPIPRED; el Departamento Ejecutivo Municipal tiene la facultad de asignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a los objetivos del Consejo.

El organismo que encabeza la financiación de las inciativas que proponen del COPIPRED es el Fondo de Políticas Integrales de Salud Mental y Consumos Problemáticos (FOPISA), aunque es el municipio quien realizará un monitoreo permanente sobre cada proyecto una vez que empiecen, evaluando su avance y resultados.

Ariel Aleksandroff, secretario de Salud, destacó que; "es un día de mucha alegría, porque podemos dar un paso más en la construcción de la comunidad. Entre todos aportamos ideas, programas, proyectos que tendrán respaldo en una política pública concreta”.