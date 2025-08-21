Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

SUOEM: siguen las repercusiones en Deheza

La cronista recibía un mensaje del informante del ámbito sindical sobre las jornadas de protesta que llevó a cabo el SUOEM en General Deheza en las últimas semanas. Allí le compartió las declaraciones del empresario Roberto Urquía en diálogo con Radio Vos en alusión a la secretaria general del SUOEM Río Cuarto, Jorgelina Fernández.

Informante sindical: La opinión de Urquía tiene tanto peso como si fuera la de un intendente. Escuchelo cuando pueda. Fue bastante duro con Fernández e incluso dijo que “trajo toda la cloaca”.

Periodista: Fuertísimo. Debe ser por lo que dijo hace unos días en la protesta.

I S: Si, lo de la “ciudad de m… “. Eso ofendió a muchos vecinos. Y creo que lo de Urquía, aunque lo dijo a título personal, refleja la postura que debe tener el intendente ahora. Dijo que los sueldos de los municipales son “iguales o mejores” allá que en ciudades como Río Cuarto. Y que pedir pases a planta permanente en un contexto donde el Estado achica es “ir contra la corriente”.

P: Igual esto fue hace varios días ya. Si sigue el revuelo es porque algo se movió.

I S: De hecho, movió mucho. Hace unas horas se hizo la audiencia de conciliación en la secretaría de Trabajo. Parece que hay una mejor predisposición a dialogar entre las partes y llamar a una mesa de negociación. Hay nueva audiencia a fin de mes pero parece que las cosas están más encaminadas.

Chapa y pintura

El periodista dialogaba con el informante sobre las recientes declaraciones del presidente del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), Juan José Oses.

Periodista: Lo escuché a Oses en LV16 recién. Dice que, en cloacas y agua corriente, la ciudad tiene una cobertura del 94%. ¿Es verdad o lo infló un poco?

Informante: No tengo los números tan finos, pero siempre se habla de una cobertura altísima y que con un esfuerzo más se puede llegar al cien en poco tiempo.

P: ¿Se colgó él la medalla?

I: No. Es más, reconoció que las gestiones anteriores hicieron bastante en llevar infraestructura a los barrios. Ahora, si me pregunta a mí, yo creo que el trabajo de chapa y pintura es de esta gestión.

P: Mire usted. ¿Por qué cree eso?

I: Porque no hay quilombos como antes, en gran parte porque se han organizado mejor, especialmente en lo económico. Aparte, se anunció que en noventa días como máximo arrancan con el famoso máster plan de agua. Está muy entusiasmado el intendente con lo que se hace en el EMOS.