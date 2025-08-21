Enroque Corto

Redacción Alfil
Legislatura-1

Bronca de la oposición en la Unicameral

La decisión del oficialismo provincial en la Legislatura de pausar la sesión para acudir al acto del exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti desató la furia de todo el arco opositor en la Unicameral.

Informante Legislatura: No sabe la bronca que hay acá…

Periodista: ¿Qué pasó?

IL: Los muchachos decidieron hacer un cuarto intermedio en la sesión para irse al acto del ‘Gringo’, ¡una locura!

P: Epa…

IL: Sí, tremendo. No se da una idea del quilombo y la calentura que hay en pasillos y despachos.

P: Me imagino.

IL: (Alejandra) Ferrero desencajada, encima venía juntando bronca desde la mañana con esa comisión especial por la bandera del cuarteto, (Walter) Nostrala también…

P: Y sí…

IL: Nostrala estaba enojado por el tema Apross, porque había una agenda con varios temas. Hernández Maqueda lo mismo, Agustín Spaccesi igual. ¿Sabe qué pasa? Siempre se mandan alguna, y hay que pensar porqué tienen tanta cintura para mandarse la que quieran. Algo habrán hecho mal los nuestros también. Le mando un abrazo y lo mantengo al tanto. 

Fugas de votos K

Dentro del propio campo nacional y popular de Córdoba hay voces que objetan la falta de renovación dentro del kirchnerismo y anticipan una diáspora del votante propio hacia otras opciones. 

Informante: Acuérdese lo que le digo, muchos de nuestros votos se irán a la opción de Natalia de la Sota. Pablo Carro de nuevo encabezando, es más de los mismo. 

Periodista: Pero ustedes tienen un núcleo duro que siempre les respondió bien. 

I.: En otros escenarios. Este es bastante particular. El kirchnerismo no se aggiornó, siempre los mismos…teníamos la posibilidad de que encabece Coti San Pedro para darle un poco de aire, y de vuelta coparon los de siempre. Acuérdese lo que les digo, esta vez, perdemos nuestra banca y habrá corrimiento de nuestros votantes al espacio de Natalia. 

“Campus”

El periodista recibió el llamado del informante radical, que sangrando un poco por la herida después de haberse quedado sin candidato para octubre, rastrilla las redes sociales fustigando al PJ.

Informante Radical: Amigo, agarre el celular y mire lo que le mando.

Periodista: ¿Un tuit del gobernador?... No me diga que se pasó de bando…

I.: Jamás. ¿No vio? ¿Qué me cuenta del “Campus Papa Francisco”? Se ve que a Llaryora le gustan los eufemismos… Ya me imagino a su community manager haciendo equilibrio para vender por derecha y por izquierda en el mismo tuit. Pobre hombre, no sé cuánto le pagan, pero es poco…

P.: Ja, ja… Le voy a conceder que suena raro decirle “Campus” a un edificio hecho para “jóvenes con medidas privativas de la libertad”…

I.: Y eso que todavía no vio el render, ¡ahí se cae sentado! ¡No se lo pierda! ¡Los muchachos de la animación parecen estudiantes de la Católica!

