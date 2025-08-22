Enroque Corto

Passerini, Siciliano y Jure compartieron una actividad en Yofre

El intendente y el legislador provincial, además de candidato a diputado nacional, estuvieron juntos en la inauguración de una obra de agua potable en ese sector de la capital cordobesa.

Informante: Saliendo de la actividad acá en Yofre Sur.

Periodista: Cuente algo, ¿cómo estuvo? ¿Quiénes estaban?

I: Principalmente el intendente, pero además se sumaron Siciliano y Jure.

P: Epa…

I: Sabía que le iba a interesar. La presencia del tridente, no sólo por el intendente, sino también con la presencia del tercer y la cuarta candidata a diputada nacional tiene un guiño fuerte al inicio de la campaña.

P: Imagino.

I: El servicio de agua potable llegó por primera vez a dos nuevas barriadas de Córdoba Capital como Villa Rivadavia Anexo y Yofre Sur. Lógicamente la obra es fundamental, alcanza a 540 los ciudadanos beneficiados en Villa Rivadavia Anexo, mientras que al noreste, en Yofre Sur serán 1.200 cordobeses que esperaron 20 años la llegada del agua potable.

P: Bien.

I: Buena onda entre todos, la campaña en la capital será clave y todos saben que hay que mostrarse activos. Además de juntos, obviamente.

En el Concejo hubo acuerdo y fueron contra Álvarez Rivero

El informante del Concejo Deliberante estaba con ganas de conversar un rato, así que llamó al periodista en el agradable mediodía del jueves.

Informante Concejo: Ya salimos.

Periodista: ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Cuánto duró?

IC: Poco más de media hora duró la sesión. Tranquilo el tema.

P: Veo. Parece que se hace costumbre la sesión express.

IC: Bueno, escuche lo que le cuento. Al final acordaron distintas iniciativas de repudio en contra de Álvarez Rivero por la barbaridad que dijo la senadora en torno al Garrahan.

P: Ah, lo mismo que pasó en la Unicameral. Donde hubo varias iniciativas, entre ellas la del legislador Matías Chamorro, el hombre del socialismo.

IC: Bueno, acá hubo acuerdo de distintos proyectos de repudio, lo cierto es que firmaron la macrista Soher El Sukaría, el baldassista Gabriel Huespe, el radical Sergio Piguillem y la peronista que responde a Miguel Siciliano, Soledad Zarazaga.

P: Completito.

IC: Sí, unificaron y hubo repudio para Álvarez Rivero.

Sturzenegger y un momento polémico en el Consejo de las Americas

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se hizo viral en las últimas horas del jueves por su discurso en el Consejo de las Americas.

Informante: Tremendo el momento que le mando en este video…

Periodista: A ver, cuente algo. Adelante que hasta que abra el video y todo, tenemos para largo.

I: Situación o contexto, como dicen los pibes. Sturzenegger estaba dando su discurso en el Consejo de las Americas y decidió apuntar a Mario Grinman el presidente de la Cámara de Comercio.

P: ¿Cómo?

I: Claro, Sturzenegger estaba hablando y desde el atril apretó a Grinman para que retire una cautelar presentada ante la Justicia por una medida de hace unos meses que prohibió el aporte obligatorio…

P: Sí.

I: Entonces, ‘Sturze’ apretó, Grinman devolvió desde abajo y dijo que no lo iba a hacer, le tiró un “estamos en democracia”, el ministro le devolvió con la casta y la gente aplaudió.

P: ¿Qué? ¿Cuál de las dos posturas, digo?

I: Mmm… me parece que la del empresario. Pero le digo que fue tenso el momento y se volvió viral.

El Concejo aprobó un “Registro de empresas familiares”

El periodista, más por costumbre que otra cosa, incluyó a su informante del Concejo en su ronde de llamadas de cada jueves.

Periodista: Querido, después de que se sancionó el tema Uber, me imagino que se habránto mado un descanso… pero por las dudas le pregunto, ¿qué pasó en la sesión de este jueves?

Informante: ¡Amigo! Ja, ja… más o menos. No le voy a mentir, mucho no pasó esta sesión. Pero sí hubo un proyecto interesante. Se aprobó un Registro para Empresas Familiares de la ciudad.

P.: Desembuche.

I.: Se la hago corta. Córdoba se acaba de convertir en la primera ciudad del país en crear un Registro Municipal de Información sobre Empresas Familiares. La ordenanza, impulsada por la concejal Verónica Garade, de la UCR, fue aprobada por mayoría este jueves. El registro tiene como objetivo principal recopilar y sistematizar datos oficiales sobre las empresas familiares locales para poder diseñar políticas públicas más efectivas. Garade destacó que estas empresas son clave para la economía de la ciudad, ya que generan empleo y arraigo, pero hasta ahora no existía información oficial para apoyarlas.

P.: Ajá…

I.: Para cerrar, la concejal apuntó que la herramienta permitirá crear programas específicos en colaboración con otras instituciones, como la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), para fortalecer y profesionalizar al sector. Resaltó también que este es el primer paso, y que ahora es fundamental que el Ejecutivo avance con la implementación del registro.