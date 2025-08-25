La despedida más ruidosa

Caras y caretas cordobesas
La Escuela Normal de Maestras, histórico establecimiento de 1884, mirado por sus varias ventanas y en diferentes épocas revela momentos de gran alteración y otros de calma.
Dave Mustaine, líder de la banda thrash Megadeth, ha anunciado que el grupo se prepara para decirle adiós a su público con la publicación de un nuevo disco y la realización de una gira mundial, después de haber logrado todo lo que se habían propuesto al iniciar su carrera más de 40 años atrás.Cultura25 de agosto de 2025J.C. Maraddón
Hacia finales de la década del ochenta, la furiosa embestida de la música house fortalecía la perspectiva de que ese género iba a ser predominante en los siguientes años y que, con él, la electrónica tendría asegurado el trono de las preferencias. También el rap, sobre todo el de letras con alta dosis de crítica social, empezaba a ganar mayor preeminencia en el panorama internacional y se lo comenzaba a ver como un estilo destinado a conquistar el mercado. Ambas proyecciones iban a cumplirse antes de que terminara el siglo, pero en el medio iba a haber una inesperada resistencia por parte del rocanrol.
Se coincide en señalar el año 1991 como un momento de quiebre, cuando varios lanzamientos discográficos posicionaron a las guitarras distorsionadas de nuevo en la consideración general, con niveles de ventas que no estaban dentro de los planes de nadie en ese momento. Tal vez la más previsible de todas haya sido la imparable performance de los dos discos de la serie “Use Your Illusion” de Guns N’Roses, que salieron en simultáneo a mediados de septiembre de ese emblemático año, coronando un momento glorioso para el hard rock, que recuperaba así el vigor de sus mejores tiempos.
Un mes antes, otra banda estadounidense, Metallica, había publicado un disco que a esta altura se sitúa entre los más populares del heavy metal, con más de 30 millones de copias vendidas a escala global. El conocido como “black álbum” contiene clásicos del repertorio del grupo, como “Enter Sandman”, cuyo riff ha sido remedado hasta el hartazgo. Finalmente, para cerrar una trilogía rockera inolvidable, una semana después del “Use Your Illusion” apareció “Nevermind” de Nirvana, emergente de la tendencia del grunge que se hizo fuerte en el noroeste de los Estados Unidos y que desde allí se catapultó al planeta entero para reinar durante al menos un lustro.
Es decir que esos vaticinios que presagiaban un final irreversible para el imperio del rock en la industria discográfica antes del fin del milenio, eran desmentidos tempranamente por un resurgimiento que prolongó la vitalidad rocanrolera mucho más allá de lo que muchos podían suponer. Y no sólo eso, muchos músicos radicalizaron su apuesta sonora y protagonizaron una edad dorada del thrash metal, una corriente que en ese entonces incrementó su caudal de referentes y de fans, después de haber transitado un largo periodo en que su consumo estaba restringido a una minoría de fieles seguidores.
Por eso, no llama la atención que el repentino acceso de Metallica a los medios de difusión masiva con su disco negro, abriera las puertas a otros cultores de ese subgénero tan ruidoso como provocador. Megadeth, una formación de Los Angeles que llevaba casi una década en la escena, aprovechó esas circunstancias y en 1992 editó “Countdown To Extinction”, su disco más famoso, donde figuraba aquel gran éxito “Symphony Of Destruction”, en cuya letra se alude a una masa de ciudadanos arrastrada por líderes políticos hacia su propia destrucción, una historia que no por obvia deja de ser siempre oportuna.
Pues bien, 33 años después de aquel acierto, Dave Mustaine, líder de Megadeth y exmiembro de Metallica, ha anunciado que el grupo se despedirá de su público con un nuevo disco y una gira mundial, después de haber logrado todo lo que se habían propuesto al iniciar su carrera más de 40 años atrás. Por encima de la desazón que provocó la noticia, en Argentina se aguarda con ansiedad que se den a conocer las fechas del último tour, para saber con precisión cuándo será el encuentro final con los fans locales, que se ganaron el corazón de la banda en cada una de sus numerosas visitas al país.
El Negro Videla, Fernando Bladys y el Toro Quevedo, tres de los más representativos cantantes de Chébere, han decidido reunirse para ser partícipes de lo que han denominado Senior Fest, una velada que se desarrollará mañana en Sala del Rey y que se presenta como una invitación a la nostalgia.
El viernes despliega versiones de nuestra cultura proteica y deja el resto a las gradaciones del gusto, de las preferencias, de las intenciones de dejarse sorprender por una canción, una frase, una figura, un buen deseo.
Cuando el lunes pasado trascendió la noticia de la muerte de Jorge Maestro a los 73 años, las reseñas biográficas enumeraron sus pergaminos profesionales, que incluyen los guiones junto a Sergio Vainman para recordadas series y telenovelas, entre las que se destaca la inolvidable “Nosotros y los miedos”.
Los tiempos comparan sus tesoros hechos de cine, de teatros inocentes como causas, de conciertos instrumentales y corales.
En estos días, en correspondencia con el cincuentenario del lanzamiento del único disco grabado por Porsuigieco, ha circulado un video en el que se registra la visita de Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio al estudio donde se realizó la remasterización de aquel LP.
El Senado aprobó ayer la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de Diputados. Vigo votó en contra del veto de Milei, al igual que Juez que sorprendió por sumarse al rechazo a la intención del Presidente. Álvarez Rivero votó en contra de las universidades y a favor de Casa Rosada.
Oscar Agost Carreño extiende su mandato por ocho meses en medio de las disputas judiciales que podrían dejar al partido en manos de Soher El Sukaría. Mientras tanto, Laura Rodríguez Machado legitima su participación en la lista de La Libertad Avanza, tras el apoyo de dirigentes del PRO a esta propuesta electoral.
Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.