La despedida más ruidosa

Hacia finales de la década del ochenta, la furiosa embestida de la música house fortalecía la perspectiva de que ese género iba a ser predominante en los siguientes años y que, con él, la electrónica tendría asegurado el trono de las preferencias. También el rap, sobre todo el de letras con alta dosis de crítica social, empezaba a ganar mayor preeminencia en el panorama internacional y se lo comenzaba a ver como un estilo destinado a conquistar el mercado. Ambas proyecciones iban a cumplirse antes de que terminara el siglo, pero en el medio iba a haber una inesperada resistencia por parte del rocanrol.

Se coincide en señalar el año 1991 como un momento de quiebre, cuando varios lanzamientos discográficos posicionaron a las guitarras distorsionadas de nuevo en la consideración general, con niveles de ventas que no estaban dentro de los planes de nadie en ese momento. Tal vez la más previsible de todas haya sido la imparable performance de los dos discos de la serie “Use Your Illusion” de Guns N’Roses, que salieron en simultáneo a mediados de septiembre de ese emblemático año, coronando un momento glorioso para el hard rock, que recuperaba así el vigor de sus mejores tiempos.

Un mes antes, otra banda estadounidense, Metallica, había publicado un disco que a esta altura se sitúa entre los más populares del heavy metal, con más de 30 millones de copias vendidas a escala global. El conocido como “black álbum” contiene clásicos del repertorio del grupo, como “Enter Sandman”, cuyo riff ha sido remedado hasta el hartazgo. Finalmente, para cerrar una trilogía rockera inolvidable, una semana después del “Use Your Illusion” apareció “Nevermind” de Nirvana, emergente de la tendencia del grunge que se hizo fuerte en el noroeste de los Estados Unidos y que desde allí se catapultó al planeta entero para reinar durante al menos un lustro.

Es decir que esos vaticinios que presagiaban un final irreversible para el imperio del rock en la industria discográfica antes del fin del milenio, eran desmentidos tempranamente por un resurgimiento que prolongó la vitalidad rocanrolera mucho más allá de lo que muchos podían suponer. Y no sólo eso, muchos músicos radicalizaron su apuesta sonora y protagonizaron una edad dorada del thrash metal, una corriente que en ese entonces incrementó su caudal de referentes y de fans, después de haber transitado un largo periodo en que su consumo estaba restringido a una minoría de fieles seguidores.

Por eso, no llama la atención que el repentino acceso de Metallica a los medios de difusión masiva con su disco negro, abriera las puertas a otros cultores de ese subgénero tan ruidoso como provocador. Megadeth, una formación de Los Angeles que llevaba casi una década en la escena, aprovechó esas circunstancias y en 1992 editó “Countdown To Extinction”, su disco más famoso, donde figuraba aquel gran éxito “Symphony Of Destruction”, en cuya letra se alude a una masa de ciudadanos arrastrada por líderes políticos hacia su propia destrucción, una historia que no por obvia deja de ser siempre oportuna.

Pues bien, 33 años después de aquel acierto, Dave Mustaine, líder de Megadeth y exmiembro de Metallica, ha anunciado que el grupo se despedirá de su público con un nuevo disco y una gira mundial, después de haber logrado todo lo que se habían propuesto al iniciar su carrera más de 40 años atrás. Por encima de la desazón que provocó la noticia, en Argentina se aguarda con ansiedad que se den a conocer las fechas del último tour, para saber con precisión cuándo será el encuentro final con los fans locales, que se ganaron el corazón de la banda en cada una de sus numerosas visitas al país.