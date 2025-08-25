Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Todo borrado

El periodista recibía del dirigente peronista un mensaje referido a la viralización de Laura Soldano en las redes.

Dirigente: Le escribo para decirle que no estoy de acuerdo con algo que leí hace unos días y que escribió usted.

Periodista: Se viene el reclamo…

D: Es que no me parece que la gente esté tan distraída como para no darse cuenta de lo que está por votar. ¿Usted piensa que los videos de Laura Soldano hablando de hacerle registros akáshikos a un auto cae bien entre la gente que está renegando para llegar a fin de mes?

P: No soy tajante con eso. Sí creo fervientemente que la visibilidad que logró en estos días es positiva si se piensa que hasta hace unos días no la conocía mucha gente. ¿Vio que salió hasta en el programa de Yanina Latorre?

D: Vi que la mataron. Realmente quedó mal frente a la gente. Una cosa es buscar a políticos que digan la posta sin pelos en la lengua y otra muy diferente que salgan a vender que hay un designio divino para que Javier Milei sea el elegido…

P: Pero, ¿no es lo mismo que hace el presidente desde antes de llegar a la Rosada?

D: Se están pasando de rosca, a eso voy. ¡Y ellos mismos lo reconocen! Si no, el Instagram de Soldano todavía tendría todos los videos que viene grabando hace un año hablando como si estuviera en un trance místico.

P: Eso es cierto.

D: Existen las capturas y están por todos lados, así que borrar no vale de mucho. Milei no borra casi nada de lo que tiene en sus redes. Evidentemente, la ex modelo no tiene la misma banca…

P: Está claro que no. Fueron no menos de 100 publicaciones borradas en su perfil, me dijeron.

D: Yo encontré en mi base de datos varios que vi en su momento porque entendí que era archivo histórico y en algún momento harían falta. Este es el momento, por eso no creo que sea tan útil borrar. Es más, ella queda como una persona que está dispuesta a ocultar sus verdaderas ideas con tal de llegar al Congreso. Vamos a ver si sigue dando notas después de todo lo que pasó en estos días.

“Jugar fuerte”

El periodista consultaba con su informante del oficialismo sobre el inicio de la campaña.

Periodista: Lo estoy escuchando a Juan Manuel Llamosas dando declaraciones como candidato. Nunca lo escuché tan crítico del Gobierno nacional.

Informante: Ni siquiera cuando Alberto hizo los desastres que hizo habló así. No es para criticarlo, sino para decir que evidentemente le están pidiendo otra cosa. Es momento de jugar fuerte…

P: Se pone a tono con el discurso provincial.

I: Claro. Ahora, ojo que eso no le meta presión al intendente (Guillermo De Rivas).

P: ¿Por?

I: Porque De Rivas no ha sido tan contundente. El año pasado le tiraba al Gobierno, pero con mucho cuidado. Con esta aceleración de Llamosas crítico de Milei, capaz en la Municipalidad tengan que ponerse ellos a tono.

P: A menos que no quieran jugársela así.

I: Es que hay algo de eso. De Rivas es intendente y lo será por tres años más. Deberá gobernar a todos en una ciudad especial como esta, vinculándose con gente de sectores de poderío económico que no están de acuerdo con los que critican al Gobierno, que son antiperonistas y no les gusta que les digan que están equivocados.

P: ¿Entonces?

I: No sé, pero va a ser difícil equilibrar el tono de las opiniones. Capaz para De Rivas es un alivio que Llamosas tenga que salir a reforzar ese perfil y no él. Limitarse a gobernar, que no es moco de pavo, es el mejor aporte que puede hacer.







“El enemigo es Milei”

La periodista dialogaba con el informante sobre el comunicado lanzado por la CGT local en relación a las mesas sindicales que se conformarán de cara a las elecciones de octubre.

Periodista: ¿Salió el documento conjunto entre las mesas sindicales? ¿Alguna novedad?

Informante: Solo un comunicado, por ahora. Ahí se informa que habrá dos mesas sindicales y se explica un poco la razón. Que tanto en la lista del Gringo como en la de Natalia hay dirigentes con los que el movimiento obrero se ve representado: Juan Manuel Llamosas, aliado del movimiento y Cristina Fernández de ATSA e integrante de la CGT.

Periodista: Bueno, hay quienes puedan pensar que no es lo mismo un aliado que alguien del propio movimiento.

I: Sí pero tampoco hay que olvidar que, con la gestión Llamosas, la CGT empezó a tener un lugar en el gobierno local. Por eso es entendible que gran parte de los sindicatos acompañe la lista de Schiaretti y, por ende, a Juan Manuel. De todos modos, también hay compañeros que apuestan por Natalia porque ha sido clave su posicionamiento frente al gobierno nacional desde el día uno. Por ejemplo, con su rechazo a la Ley Bases. De todos modos, el comunicado plantea que cada agrupación puede definir su participación en una u otra mesa y enfatiza que el enemigo es Milei y sus políticas de ajuste.

P: ¿Y el documento se va a elaborar en conjunto como se dijo en su momento?

I: Así es. Un petitorio que no solo va a estar dirigido a los candidatos de Schiaretti y Natalia sino a todos. O por lo menos a los que les interese conocer cuáles son las demandas que el movimiento obrero quiere llevar al Congreso.

Nuevas bases en la JUPA

La cronista recibía un mensaje del informante, quien le anticipaba que en los próximos días se realizará la presentación oficial de una agrupación estudiantil.

Informante: Seguramente ha escuchado hablar de Nuevas Bases. No es una agrupación partidaria pero sí hay muchos chicos que la integran y que apoyan el gobierno de Javier Milei.

Periodista: Sí, he visto algunos pronunciamientos que han tenido por el tema de los paros, por ejemplo.

I: Ahora en septiembre son las JUPA y parece que en esos días van a aprovechar la llegada de posibles futuros estudiantes de la UNRC para dar a conocer su espacio. Hablan de una nueva forma de representación estudiantil. “Con identidad clara, firme y moderna”. Pero aclaran que no responden a estructuras partidarias externas.

P: Bueno, puede que no respondan pero sí tienen una inclinación ideológica mayoritaria.

I: Eso sí. Y no lo niegan. Dicen ser una agrupación apartidaria pero “liberal y republicana”. Yo creo que esto responde a lo que muchos venimos diciendo hace años: es un mito que en la Universidad son “todos zurdos”. Que hay sectores progresistas, es cierto. Pero no se puede pensar que todo el estudiantado y mucho menos toda la docencia piensa de esa manera. Es un estereotipo que algunos repiten como loros pero que poco tiene que ver con la realidad que uno ve diariamente en el campus.

P: Salvo la parte en la que se identifican como liberales y republicanos, el discurso no me parece muy distinto al de algunas agrupaciones que ya están.

I: Hay algo de eso también en el mensaje que lanzaron. Y dicen que, justamente, eso los impulsa a “reafirmar con claridad su propuesta liberal, republicana y no partidaria”.