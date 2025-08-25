Los Milei, entre su propio efecto 2008 y el espejo de la foto de Olivos

Por Gabriel Silva

Dos gestiones kirchneristas protagonizaron severos errores no forzados de los que, no sólo les costó salir, sino que también marcaron un antes y un después tanto con su propio electorado, como con ese sufragio más volátil que, por cuestiones económicas o de una agenda social tal vez no atendida anteriormente, los había elegido opción.

En marzo del 2008, meses después de un triunfo que amagaba con una peligrosa alternancia del matrimonio Kirchner en el despacho principal de Casa Rosada, al por entonces influyente jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se le ocurrió una buena idea: aplicar las retenciones móviles con la recordada Resolución 125. La torpeza política tuvo una escalada de la tensión en las rutas de la poderosa región centro, además de la unificación de un arco opositor hasta ese momento atomizado y la verticalidad que, en medio de la guerra, aplicó el Grupo Clarín. Hasta ese momento, aliado clave; aunque cierto es que más de Néstor que de su esposa.

La manera en la que perdió la agenda, el centro del electorado y, sobre todo, en la que profundizaron el discurso violento del ‘todo o nada’ con algunos personajes como Guillermo Moreno causó un daño prácticamente irreparable con una porción de la sociedad que había encontrado en el kirchnerismo parte de la confianza perdida tras el ruidoso ‘que se vayan todos…’ del 2001.

La atomización de algunos opositores que especularon en el 2011, el viento de cola económico y el factor viudez sucumbieron al arrollador 54% de Cristina Kirchner; responsable absoluta, años más tarde, de malas decisiones en la sucesión que hoy la tienen con tobillera y una cuenta de X con la que, cada tanto, rompe el ostracismo.

En el 2019, Alberto F. era el elegido, el rostro del ‘volvimos mejores’ y el garante de un respaldo de otros sectores del PJ que no se hubieran acercado si la fórmula de los Fernández hubiese sido invertida. Error: el aún más olvidado expresidente cayó en todas las tentaciones posibles, las que se vieron y las que no, pero una alcanzó para decretar el final de su aventura presidencial con la foto del festejo de cumpleaños de su entonces pareja Fabiola Yáñez en plena cuarentena del coronavirus.

La foto se tomó en julio del 2020, pero se conoció en agosto del 2021. En plena campaña legislativa y, seguramente, con los mismos mecanismos con los que salieron a la luz los audios del ahora conocido Diego Spagnuolo, hasta hace unos días titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y un hombre de extrema confianza del presidente Javier Milei.

Por lo que resulta hasta naif escuchar/ver/leer comentarios de libertarios que vinculan de manera directa el estallido Spagnuolo con la campaña y se preguntan si tiene algo que ver. La respuesta es sí.

En los tres casos, el oficialismo se manejó igual: desconcierto total. Las dudas que sobrevuelan ahora van desde si existe final del romance entre el que respaldó esto con el único objetivo de sacar aquello, la celeridad de la Justicia y si esto deviene, como ocurrió con el kirchnerismo post 2008, en la construcción de una nueva oposición.