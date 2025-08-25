Martín Menem tras el escándalo de las coimas en el ANDIS: "Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina"

Enroque Corto
¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha
El Presidente de la Cámara de Diputados puse en duda la autenticidad de los audios y aseguró que se trató de una maniobra política para desmantelar al oficialismo en pleno año electoral.25 de agosto de 2025Redacción Alfil
El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, salió a la defensa de su primo Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, quienes fueron nombrados en los audios filtrados de Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Durante una entrevista de A24, el Diputado nacional aseguró que, pese a no saber la autenciticidad de los audios. "yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia", aseguró.
En ese sentido, negó que su primo y la secretaria general de la Nación estuvieran involucrados en algun escándalo de corrupción: "Sí puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina".
Al igual que Eduardo ´Lule´ Menem, alegó que las grabaciones se trataban de una operación política para ensuciar al gobierno en vísperas de las elecciones en Buenos Aires. "La verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones", alegó.
"Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina"— Corta (@somoscorta) August 25, 2025
Martín Menem consideró que no puede asegurar "la autenticidad de los audios difundidos", pero que su contenido "es falso" y ratificó: "Es una maniobra para ensuciar". pic.twitter.com/reiPclwJsz
"Vienen atacando calles, prendieron fuegos autos, mandaron barrabravas, mandan leyes, se esconden detrás de causas nobles para desequilibrar el Gobierno que tambalee en términos fiscales. Vienen operando en términos bancarios, como no han podido, ahora buscan por donde meterse. Si hay una irregularidad resolverá la Justicia", acusó a la oposición.
En cuanto a Diego Spagnuolo, Martín Menem dijo que deberá dar explicaciones ante la Justicia y prometió que el Gobierno no va a interferir en la investigación en base a la división de poderes. Al igual que Lule Menem, acusó al kirchnerismo por la difusión de los audios.
En cuanto a los audios en los que Spagnuolo asegura que le informó al Presidente que había pedidos de coimas dentro del organismo, Menem buscó desmentirlo en base a su experiencia personal. "Si le decía algo a Milei, te agarra del cogote. Es el tipo más transparente en la historia de la humanidad. Si le dicen algo, salta y en el acto toma una decisión, echa a la persona que tiene que echar", respondió.
¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha
Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.