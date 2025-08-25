Martín Menem tras el escándalo de las coimas en el ANDIS: "Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, salió a la defensa de su primo Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, quienes fueron nombrados en los audios filtrados de Diego Spagnuolo, que revelan presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante una entrevista de A24, el Diputado nacional aseguró que, pese a no saber la autenciticidad de los audios. "yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios. Hay que esperar la justicia", aseguró.

En ese sentido, negó que su primo y la secretaria general de la Nación estuvieran involucrados en algun escándalo de corrupción: "Sí puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso y que pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina".

Al igual que Eduardo ´Lule´ Menem, alegó que las grabaciones se trataban de una operación política para ensuciar al gobierno en vísperas de las elecciones en Buenos Aires. "La verdad que se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones", alegó.

"Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina"



Martín Menem consideró que no puede asegurar "la autenticidad de los audios difundidos", pero que su contenido "es falso" y ratificó: "Es una maniobra para ensuciar". pic.twitter.com/reiPclwJsz — Corta (@somoscorta) August 25, 2025

"Vienen atacando calles, prendieron fuegos autos, mandaron barrabravas, mandan leyes, se esconden detrás de causas nobles para desequilibrar el Gobierno que tambalee en términos fiscales. Vienen operando en términos bancarios, como no han podido, ahora buscan por donde meterse. Si hay una irregularidad resolverá la Justicia", acusó a la oposición.

En cuanto a Diego Spagnuolo, Martín Menem dijo que deberá dar explicaciones ante la Justicia y prometió que el Gobierno no va a interferir en la investigación en base a la división de poderes. Al igual que Lule Menem, acusó al kirchnerismo por la difusión de los audios.

En cuanto a los audios en los que Spagnuolo asegura que le informó al Presidente que había pedidos de coimas dentro del organismo, Menem buscó desmentirlo en base a su experiencia personal. "Si le decía algo a Milei, te agarra del cogote. Es el tipo más transparente en la historia de la humanidad. Si le dicen algo, salta y en el acto toma una decisión, echa a la persona que tiene que echar", respondió.