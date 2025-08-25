Milei insistió con su crítica al Congreso y evitó hablar sobre Spagnuolo

Por Redacción Alfil

Este lunes en la inauguración del edificio de Corporación América, el presidente Javier Milei aprovechó para criticar al Congreso de la Nación durante su discurso, luego de que se rechace su veto hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por otro lado, el mandatario se privó de hacer declaraciones con respecto al altercado interno que hubo tras una filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En dichos audios, Spagnuolo hace referencia a pedidos de coimas dentro del Gobierno Nacional.

Acerca del año que estan haciendo desde LLA (La Libertad Avanza), Milei afirmó que todo esto "es como es el Ajedrez, las negras también juegan". Además manifestó que, "los de enfrente que quieren romper todo" y que "ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

En paralela, el mandatario habló sobre lo que tiene que lidiar Guillermo Francos, a quien apodó como "el mejor jefe de Gabinete de la historia". Milei expresó que Francos está a cargo de los "orcos" del Congreso, los cuales describió como “destituyentes que quieren romper el plan económico, romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal aprobando cualquier tipo de barbaridades”.

Por otro lado, Milei declaró que su paso por Corporación América fue clave para desarrollar su amor por el sector privado. Y también afirmó que, "es mi esperanza que los individuos sigan el ejemplo de Eduardo Eurnekian”.