Milei insistió con su crítica al Congreso y evitó hablar sobre Spagnuolo

El mandatario renovó sus comentarios de crítica hacia el Parlamento, "Francos lidia con los orcos constituyentes que buscan romper el país", mencionó.

25 de agosto de 2025
Por Redacción Alfil

Este lunes en la inauguración del edificio de Corporación América, el presidente Javier Milei aprovechó para criticar al Congreso de la Nación durante su discurso, luego de que se rechace su veto hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por otro lado, el mandatario se privó de hacer declaraciones con respecto al altercado interno que hubo tras una filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En dichos audios, Spagnuolo hace referencia a pedidos de coimas dentro del Gobierno Nacional.

Acerca del año que estan haciendo desde LLA (La Libertad Avanza), Milei afirmó que todo esto "es como es el Ajedrez, las negras también juegan". Además manifestó que, "los de enfrente que quieren romper todo" y que "ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

En paralela, el mandatario habló sobre lo que tiene que lidiar Guillermo Francos, a quien apodó como "el mejor jefe de Gabinete de la historia". Milei expresó que Francos está a cargo de los "orcos" del Congreso, los cuales describió como “destituyentes que quieren romper el plan económico, romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal aprobando cualquier tipo de barbaridades”.

Por otro lado, Milei declaró que su paso por Corporación América fue clave para desarrollar su amor por el sector privado. Y también afirmó que, "es mi esperanza que los individuos sigan el ejemplo de Eduardo Eurnekian”.

ilustra-bornoroni-con-pesas-entrena-picat-y-carrizo

Con anabólico radical, LLA pone a rodar sus comandos de campaña

Felipe Osman
Provincial25 de agosto de 2025

Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.

enroque-Diego-Spagnuolo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de agosto de 2025

¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha

