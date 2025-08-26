Mirada atrás, las nuevas viejas artes

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Mientras las balas alcancen

Continúa en el Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) el ciclo Cine en el Palacio, que está presentando este agosto una serie de películas de un consagrado director español: El “ferpecto” Álex de la Iglesia, de quien hoy a las 18 se podar revisar una comedia del 2002: 800 balas. En lugar de optar por un western regular, el director complica las cosas y cuenta el reencuentro de un niño sin padre con su abuelo paterno, que desde siempre vive interpretando escenas de vaqueros para turistas en un pueblito de Almería con todo y saloon. El padre de Julián ha muerto años atrás víctima de un accidente, mientras representaba a un tirador desde un techo del cual se precipitó a tierra. El duro abuelo rechaza al niño, pero este es “adoptado” por el equipo. La multimillonaria madre, rencorosa con su suegro, interviene y decide comprar el pueblo, para cerrarlo a esa actividad turística. El viejo, dispuesto a defender el lugar, se amotina junto a toda la tropa de la compañía y el nieto que ha quedado al medio. Pero esta vez no dispararán con fogueos, porque se compraron las ochocientas balas del título. Entrada gratuita por orden de llegada hasta colmar la sala.

Cine reciente y clásico

El Cineclub Municipal ofrece bonitas alternativas cinéfilas en sus cuatro funciones diarias de este martes. Prosiguen sus reestrenos del jueves, a las 18 una flamante pieza de cine narrativo cordobés, Después, la niebla (2024), dirigida por Martín Sappia, la historia de un hombre solitario que desanda un camino hacia un pasado que se ha empeñado en apartar. Ahora se han removido cosas, y se empeña en dejar fluir lo que estaba estancado. Va a las 18. El otro título de reciente reestreno es El esquema fenicio (2025) de Wes Anderson, una comedia negra en cuya trama una monja podría ser heredera de un imperio de mafia, corrupción y recontraespionaje, del que su padre es el capo. A las 20.30.

Las películas de la primera y la última función son parte del ciclo Películas brillantes, armado con obras maestras que están cumpliendo 75 años de su estreno. A las 15.30 va Stromboli (1950) un Rossellini clásico, donde el maestro dirigió a -y se enamoró de- Ingrid Bergman durante el rodaje. Ella es Karin, una joven desdichada que acepta, para huir de un campo de concentración, casarse con un pescador de una solitaria isla, cuyo volcán es una amenaza permanente. Y a las 23 va esa joya mexicana de Luis Buñuel, Los olvidados (1950), una exploración en forma de tragedia sobre los niños y adolescentes pobres, condenados a la opción más cercana, el delito.

Literaturas en el Callejón

Hoy a las 18, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), el sello editorial Ediciones del Callejón presenta dos novedades de su catálogo, en un encuentro organizado por la propia editora, la Biblioteca Córdoba y la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

Se conocerán los poemas y cuentos de Analía Requena Desenterrando Lunas, con la autora, que es escritora y periodista, en diálogo con el narrador y ensayista Ricardo Di Mario, en torno al libro y al oficio literario.

Será presentado también el libro de relatos breves Un largo rosario de cuentas negras, de Walter Moroni, quien invita a visitar quince compuertas de su universo ficcional. La entrada es libre y gratuita.

Cómo fueron las Bienales

Concluye hoy en el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) el ciclo de charlas dedicado a hitos de las artes de los años sesenta, como fueron las Bienales Americanas de Artes de Industrias Kaiser Argentina. En el marco de la muestra Colección IKA en Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria, tendrá lugar a las 17 la charla de cierre a cargo de la curadora Cecilia Irazusta y la investigadora Cristina Rocca: IKA en foco / III Bienal Americana de Arte: medios, humor, expansión cultural, investigaciones y existencialismos. Cómo la tercera bienal introdujo parámetros de cambio en las estéticas y poéticas que circulaban, e integró a fenómenos periodísticos, científicos, tecnológicos y de públicos vinculados a las artes. La actividad está dirigida al público general. Entrada libre y gratuita.

Taller para espectadores de cine

En el Centro de Animación y producción Quirino Cristiani, de Unquillo (Echeverria 232), se dictará hoy a las 18 un Taller para espectadores de cine documental. Los amantes del cine recibirán entrenamiento audiovisual, descubrirán modos de ver, reflexionar y analizar la puesta en escena de la obra de artistas clave de la historia del cine, que hicieron foco en la realización documental o de no-ficción. Se propone debatir y desarrollar los conceptos de Cine, cultura e identidad como así también el de cinematografías nacionales. Está a cargo de la guionista Marina Rubio, realizadora del documental Yvonne, sobre la monja francesa y activista que sobrevivió a la dictadura argentina, Yvonne Pierron, fallecida en 2017. Más información: 11 50058623.

Este miércoles una muestra

Mañana a las 12.30 inaugura la muestra de Jorge Torres Habitar el gesto, en el Colegio de Escribanos de Córdoba (Obispo Trejo 104). La pincelada del artista no se limita a reproducir el sentido de una imagen, sino que se afirma como elemento expresivo autónomo. Así, los paisajes son receptores de una emoción y de una pulsión poética del artista, en una propuesta a la vez estética y existencial. Jorge Torres (Córdoba, 1953), Profesor de Dibujo y Pintura egresado de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta, asistió a talleres en Europa, conociendo la obra del Movimiento Cobra y permaneció algún tiempo en el taller de Antonio Seguí. Fue director del Museo provincial de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, y también dirigió el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa.