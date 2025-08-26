Mirada atrás, las nuevas viejas artes

Ajeno ya a la velocidad, lo clásico sonríe en su podio y vuelve a fascinar aquella o esta otra antigua película, o a captar nuestros ojos pasadas revoluciones visuales que ya se ganaron su historia.

Cultura26 de agosto de 2025Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
Ilustración Abalos Martes 26 de Agosto
"800 balas", "Lo olvidados" y tiras de arte de la III Bienal Americana de Arte IKA, en Córdoba.

Por Gabriel Abalos
[email protected]

 

Mientras las balas alcancen
Continúa en el Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) el ciclo Cine en el Palacio, que está presentando este agosto una serie de películas de un consagrado director español: El “ferpecto” Álex de la Iglesia, de quien hoy a las 18 se podar revisar una comedia del 2002: 800 balas. En lugar de optar por un western regular, el director complica las cosas y cuenta el reencuentro de un niño sin padre con su abuelo paterno, que desde siempre vive interpretando escenas de vaqueros para turistas en un pueblito de Almería con todo y saloon. El padre de Julián ha muerto años atrás víctima de un accidente, mientras representaba a un tirador desde un techo del cual se precipitó a tierra. El duro abuelo rechaza al niño, pero este es “adoptado” por el equipo. La multimillonaria madre, rencorosa con su suegro, interviene y decide comprar el pueblo, para cerrarlo a esa actividad turística. El viejo, dispuesto a defender el lugar, se amotina junto a toda la tropa de la compañía y el nieto que ha quedado al medio. Pero esta vez no dispararán con fogueos, porque se compraron las ochocientas balas del título. Entrada gratuita por orden de llegada hasta colmar la sala. 

Cine reciente y clásico
El Cineclub Municipal ofrece bonitas alternativas cinéfilas en sus cuatro funciones diarias de este martes. Prosiguen sus reestrenos del jueves, a las 18 una flamante pieza de cine narrativo cordobés, Después, la niebla (2024), dirigida por Martín Sappia, la historia de un hombre solitario que desanda un camino hacia un pasado que se ha empeñado en apartar. Ahora se han removido cosas, y se empeña en dejar fluir lo que estaba estancado. Va a las 18. El otro título de reciente reestreno es El esquema fenicio (2025) de Wes Anderson, una comedia negra en cuya trama una monja podría ser heredera de un imperio de mafia, corrupción y recontraespionaje, del que su padre es el capo. A las 20.30.

Las películas de la primera y la última función son parte del ciclo Películas brillantes, armado con obras maestras que están cumpliendo 75 años de su estreno. A las 15.30 va Stromboli (1950) un Rossellini clásico, donde el maestro dirigió a -y se enamoró de- Ingrid Bergman durante el rodaje. Ella es Karin, una joven desdichada que acepta, para huir de un campo de concentración, casarse con un pescador de una solitaria isla, cuyo volcán es una amenaza permanente. Y a las 23 va esa joya mexicana de Luis Buñuel, Los olvidados (1950), una exploración en forma de tragedia sobre los niños y adolescentes pobres, condenados a la opción más cercana, el delito. 

Literaturas en el Callejón
Hoy a las 18, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), el sello editorial Ediciones del Callejón presenta dos novedades de su catálogo, en un encuentro organizado por la propia editora, la Biblioteca Córdoba y la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.
Se conocerán los poemas y cuentos de Analía Requena Desenterrando Lunas, con la autora, que es escritora y periodista, en diálogo con el narrador y ensayista Ricardo Di Mario, en torno al libro y al oficio literario.
Será presentado también el libro de relatos breves Un largo rosario de cuentas negras, de Walter Moroni, quien invita a visitar quince compuertas de su universo ficcional. La entrada es libre y gratuita. 

Cómo fueron las Bienales
Concluye hoy en el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) el ciclo de charlas dedicado a hitos de las artes de los años sesenta, como fueron las Bienales Americanas de Artes de Industrias Kaiser Argentina. En el marco de la muestra Colección IKA en Córdoba 1958-1966: arte, cultura e industria, tendrá lugar a las 17 la charla de cierre a cargo de la curadora Cecilia Irazusta y la investigadora Cristina Rocca: IKA en foco / III Bienal Americana de Arte: medios, humor, expansión cultural, investigaciones y existencialismos. Cómo la tercera bienal introdujo parámetros de cambio en las estéticas y poéticas que circulaban, e integró a fenómenos periodísticos, científicos, tecnológicos y de públicos vinculados a las artes. La actividad está dirigida al público general. Entrada libre y gratuita. 

Taller para espectadores de cine
En el Centro de Animación y producción Quirino Cristiani, de Unquillo (Echeverria 232), se dictará hoy a las 18 un Taller para espectadores de cine documental. Los amantes del cine recibirán entrenamiento audiovisual, descubrirán modos de ver, reflexionar y analizar la puesta en escena de la obra de artistas clave de la historia del cine, que hicieron foco en la realización documental o de no-ficción. Se propone debatir y desarrollar los conceptos de Cine, cultura e identidad como así también el de cinematografías nacionales. Está a cargo de la guionista Marina Rubio, realizadora del documental Yvonne, sobre la monja francesa y activista que sobrevivió a la dictadura argentina, Yvonne Pierron, fallecida en 2017. Más información: 11 50058623.

Este miércoles una muestra
Mañana a las 12.30 inaugura la muestra de Jorge Torres Habitar el gesto, en el Colegio de Escribanos de Córdoba (Obispo Trejo 104). La pincelada del artista no se limita a reproducir el sentido de una imagen, sino que se afirma como elemento expresivo autónomo. Así, los paisajes son receptores de una emoción y de una pulsión poética del artista, en una propuesta a la vez estética y existencial. Jorge Torres (Córdoba, 1953), Profesor de Dibujo y Pintura egresado de la Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta, asistió a talleres en Europa, conociendo la obra del Movimiento Cobra y permaneció algún tiempo en el taller de Antonio Seguí. Fue director del Museo provincial de Arte Contemporáneo Chateau Carreras, y también dirigió el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa. 

Te puede interesar
ilustra la noche siempre espera

Una mujer desposeída

J.C. Maraddón
Cultura26 de agosto de 2025

Que el estallido de la burbuja inmobiliaria no restringiera sus consecuencias a determinadas minorías, parece haber conmovido a la factoría del cine estadounidense, que ahora estrenó en Netflix “La noche siempre llega”, donde una rubia y joven protagonista debe atravesar las mil y una desgracias para que no le quiten su casa.

ilustra Dave Mustaine (1)

La despedida más ruidosa

J.C. Maraddón
Cultura25 de agosto de 2025

Dave Mustaine, líder de la banda thrash Megadeth, ha anunciado que el grupo se prepara para decirle adiós a su público con la publicación de un nuevo disco y la realización de una gira mundial, después de haber logrado todo lo que se habían propuesto al iniciar su carrera más de 40 años atrás.

Ilustración Cordobers de Lunes 25 de Agosto

Caras y caretas cordobesas

Víctor Ramés
Cultura25 de agosto de 2025

La Escuela Normal de Maestras, histórico establecimiento de 1884, mirado por sus varias ventanas y en diferentes épocas revela momentos de gran alteración y otros de calma.

ilustra-senior-fest

Bajar la pulsación del ritmo

J.C. Maraddón
Cultura22 de agosto de 2025

El Negro Videla, Fernando Bladys y el Toro Quevedo, tres de los más representativos cantantes de Chébere, han decidido reunirse para ser partícipes de lo que han denominado Senior Fest, una velada que se desarrollará mañana en Sala del Rey y que se presenta como una invitación a la nostalgia.

Ilustración Abalos Viernes 22 de Agosto

Días en que mejor quepamos todos

Gabriel Ábalos
Cultura22 de agosto de 2025

El viernes despliega versiones de nuestra cultura proteica y deja el resto a las gradaciones del gusto, de las preferencias, de las intenciones de dejarse sorprender por una canción, una frase, una figura, un buen deseo.

ilustra maestro y Vainman (1)

Una luz en la noche

J.C. Maraddón
Cultura21 de agosto de 2025

Cuando el lunes pasado trascendió la noticia de la muerte de Jorge Maestro a los 73 años, las reseñas biográficas enumeraron sus pergaminos profesionales, que incluyen los guiones junto a Sergio Vainman para recordadas series y telenovelas, entre las que se destaca la inolvidable “Nosotros y los miedos”.

Lo más visto
enroque-Diego-Spagnuolo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de agosto de 2025

¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha

ilustra-bornoroni-con-pesas-entrena-picat-y-carrizo

Con anabólico radical, LLA pone a rodar sus comandos de campaña

Felipe Osman
Provincial25 de agosto de 2025

Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.