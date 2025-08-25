Hernández Maqueda denunció al juez Echenique Esteve por negligencia y mal desempeño

Milei insistió con su crítica al Congreso y evitó hablar sobre Spagnuolo
El mandatario renovó sus comentarios de crítica hacia el Parlamento, "Francos lidia con los orcos constituyentes que buscan romper el país", mencionó.
El legislador del bloque Mejor Futuro exigió la suspensión del magistrado, "no puedo mirar para otro lado cuando un magistrado otorga beneficios arbitrarios a criminales peligrosos", declaró Maqueda.
Por Redacción Alfil
Este lunes se hizo oficial la denuncia del legislador del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, hacia el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve; esto debido a un "mal desempeño y negligencia grave" en lo que respecta al caso Grasso.
El magistrado le había concedido prisión domiciliaria en dos oportunidades a Horacio Grasso, condenado a 27 años por homicidio en ocasión de robo, a pesar de sus antecedentes de violencia y su alta peligrosidad. Tras la decisión de Echenique Esteve, el involucrado violó las condiciones impuestas y finalmente terminó vinculado al homicidio de Milagro Micaela Bastos en 2025.
"Como vicepresidente de la Comisión de Justicia, no puedo mirar para otro lado cuando un magistrado otorga beneficios arbitrarios a criminales peligrosos, desoyendo informes técnicos y dictámenes fiscales", declaró el legislador en cuanto a su denuncia.
El propio Hernández Maqueda definió el accionar del juez como una "mala praxis judicial" y sentenció que esto fue clave para que un asesino peligroso volviera a circular entre la sociedad. "Debe dar cuenta de sus actos, responder por el daño generado y ser destituido de manera urgente", finalizó Maqueda.
Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
Con Carro a la cabeza, los candidatos K van a salir a hablar de “dos listas” cordobesistas y de Natalia de la Sota como colectora del Panal. Reunión de trabajo con candidatos de otros distritos para reforzar la cuestión del armado nacional anti libertario.
La Municipalidad de Río Ceballos pone en marcha una nueva estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).
¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha
