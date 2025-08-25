Hernández Maqueda denunció al juez Echenique Esteve por negligencia y mal desempeño

El legislador del bloque Mejor Futuro exigió la suspensión del magistrado, "no puedo mirar para otro lado cuando un magistrado otorga beneficios arbitrarios a criminales peligrosos", declaró Maqueda.

Provincial25 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
DnEhQs9W4AI5jww
Juez Echenique Esteve

Por Redacción Alfil

Este lunes se hizo oficial la denuncia del legislador del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, hacia el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve; esto debido a un "mal desempeño y negligencia grave" en lo que respecta al caso Grasso.

El magistrado le había concedido prisión domiciliaria en dos oportunidades a Horacio Grasso, condenado a 27 años por homicidio en ocasión de robo, a pesar de sus antecedentes de violencia y su alta peligrosidad. Tras la decisión de Echenique Esteve, el involucrado violó las condiciones impuestas y finalmente terminó vinculado al homicidio de Milagro Micaela Bastos en 2025. 

"Como vicepresidente de la Comisión de Justicia, no puedo mirar para otro lado cuando un magistrado otorga beneficios arbitrarios a criminales peligrosos, desoyendo informes técnicos y dictámenes fiscales", declaró el legislador en cuanto a su denuncia.

El propio Hernández Maqueda definió el accionar del juez como una "mala praxis judicial" y sentenció que esto fue clave para que un asesino peligroso volviera a circular entre la sociedad. "Debe dar cuenta de sus actos, responder por el daño generado y ser destituido de manera urgente", finalizó Maqueda.

Te puede interesar
ilustra-bornoroni-con-pesas-entrena-picat-y-carrizo

Con anabólico radical, LLA pone a rodar sus comandos de campaña

Felipe Osman
Provincial25 de agosto de 2025

Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.

Lo más visto
enroque-Diego-Spagnuolo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de agosto de 2025

¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha

ilustra-bornoroni-con-pesas-entrena-picat-y-carrizo

Con anabólico radical, LLA pone a rodar sus comandos de campaña

Felipe Osman
Provincial25 de agosto de 2025

Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.