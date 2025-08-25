Hernández Maqueda denunció al juez Echenique Esteve por negligencia y mal desempeño

Por Redacción Alfil

Este lunes se hizo oficial la denuncia del legislador del bloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, hacia el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve; esto debido a un "mal desempeño y negligencia grave" en lo que respecta al caso Grasso.

El magistrado le había concedido prisión domiciliaria en dos oportunidades a Horacio Grasso, condenado a 27 años por homicidio en ocasión de robo, a pesar de sus antecedentes de violencia y su alta peligrosidad. Tras la decisión de Echenique Esteve, el involucrado violó las condiciones impuestas y finalmente terminó vinculado al homicidio de Milagro Micaela Bastos en 2025.

"Como vicepresidente de la Comisión de Justicia, no puedo mirar para otro lado cuando un magistrado otorga beneficios arbitrarios a criminales peligrosos, desoyendo informes técnicos y dictámenes fiscales", declaró el legislador en cuanto a su denuncia.

El propio Hernández Maqueda definió el accionar del juez como una "mala praxis judicial" y sentenció que esto fue clave para que un asesino peligroso volviera a circular entre la sociedad. "Debe dar cuenta de sus actos, responder por el daño generado y ser destituido de manera urgente", finalizó Maqueda.