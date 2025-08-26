Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Avico en el comando libertario

El periodista recibía un mensaje del dirigente radical, quien consultaba sobre el contexto de una foto publicada por La Libertad Avanza en Córdoba.

Dirigente: Che, ¿vio esta foto? Es el comando de campaña libertaria. ¿Lo vio?

Periodista: No la había visto. Pero ahí está Laura Soldano, obvio.

D: ¡Espere! ¿Vio bien? Mire con atención a ver si aparece otra cara…

P: ¡Belén Avico! Ahí la vi.

D: ¡Bingo! Se veía venir, pero acá está oficialmente integrada a la campaña de Milei. Ya no es solo votarle todo en el Congreso, sino también jugársela por “el peluca” en el territorio.

P: ¿Se llevará bien con Soldano?

D: Me parece que no. Je.

P: Mire usted. Hubiera pensado que sí. ¿La veremos panfletear a la diputada?

D: Seguro, aunque no creo que en Río Cuarto. Me cuentan que anda con miedo de mostrarse en la ciudad y que se siente perseguida por el peronismo.

P: ¿En serio?

D: ¿No vio los escraches que le organizan en el lugar de té? Por eso, me parece que va a tener que hacer campaña en otro lado, donde no le hayan sacado la ficha.

P: Yo creo que hay mucha gente que la banca por su apoyo al presidente Milei.

D: ¡Totalmente! Pero ella llegó a ocupar una banca gracias al apoyo de sectores que no militaron a favor de lo que hoy defiende. No nos representa, por eso le sugiero que tampoco ande cerca de la sede de la UCR porque ahí tampoco la queremos.

P: Háganse cargo del acuerdo que hicieron con Patricia Bullrich.

D: No nos pegue que ya estamos en el piso (risas).

P: Bueno, pero es así. ¿O no?

D: Tiene razón y deberemos hacernos cargo de ese error. Pero espero que les responda igual a los peronistas que dieron asilo a todos los kirchneristas en la Municipalidad.

P: Una charla que se transformó en una pelea. Clima de época (risas).

D: ¡Para nada! Está bueno chicanear un poco, pero le confieso que lo de Avico nos duele. No por ella, sino porque es una confirmación más de todo lo mal que hicimos.

Scattolini sobre Soldano: “Impresentable”

El ex titular del PAMI Río Cuarto, Ricardo Scattolini, se refirió a la candidatura de Laura Soldano por La Libertad Avanza. El informante se comunicaba con la peronista.

Informante: Estoy viendo las redes sociales y encontré comentarios interesantes de Ricardo Scattolini. Se sabe que se fue del PAMI muy enojado con (Gabriel) Bornoroni.

P: Me he topado con un par de comentarios de él. Cuando se armó el revuelo por la salida de (Santiago) Pinasco también dijo que era lamentable la situación en la que está el PAMI.

I: Parece que se lamenta seguido. Ahora dijo que es “lamentable que se permita a esta impresentable como candidata” refiriéndose a (Laura) Soldano y que “todo sale a la luz, tarde o temprano”.

Periodista: Reafirma lo que se anduvo comentando en su momento. Que Scattolini quizás quería tener un lugar más fuerte en el armado libertario de Río Cuarto. Y no se lo dieron…

I: Es probable. Obviamente, si se fue enojado con Bornoroni, se iba a enojar también con sus discípulos. Y si a nosotros no nos sorprendía la candidatura de Laura, a él mucho menos. Pero está claro que él quiere que se sepa que sigue enojado con el partido.