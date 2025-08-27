Redacción AlfilEnroque Corto26 de agosto de 2025
¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad
Yanina SoriaProvincial26 de agosto de 2025
El peronismo exhibió ayer el apoyo de jefes comunales de Juntos por el Cambio a la lista de Provincias Unidas. Esperan la visita del gobernador santafesino. Ruido e incomodidad en la UCR.
Florencia CoriaProvincial26 de agosto de 2025
Referentes departamentales del Partido Justicialista se congregaron para planificar la estrategia de cara a las elecciones de octubre, con foco en el desarrollo productivo y el federalismo
Bettina MarengoProvincial26 de agosto de 2025
Aires de entusiasmo en el búnker de la candidata de Defendamos Córdoba. Recorrida por medios nacionales, spots y asesores "heredados" de su padre. El riesgo de dejar la nave nodriza.
Gabriel SilvaProvincial26 de agosto de 2025
La convocatoria del Panal a la foto con Schiaretti fue el tema de conversación ayer dentro del ente de jefes comunales de la UCR. La preocupación por la estampida a Provincias Unidas y el temor a la presencia del sello libertario en sus localidades para el 2027.