Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Mal timing

En casi dos semanas iniciará la 91° Expo Rural en Río Cuarto y se espera que haya presencias políticas en el acto inaugural. El dirigente dialogaba con la cronista al respecto.

Dirigente: Falta poquito para la Rural, ¿cree que hay chance de que venga alguien de Nación?

Periodista: Chances siempre hay. Yo prefiero preguntar eso sobre la fecha porque, a esta altura, difícilmente esté confirmado.

D: Bueno, imaginemos que la expo hubiese sido el fin de semana pasado. O el próximo. Dudo que con todo el tema de las coimas en la Agencia de Discapacidad, el terreno esté ameno para que venga una figura fuerte. Aunque esta conducción de la Sociedad Rural ha sido bastante cercana a Milei, no creo que estén a gusto con todo lo que está pasando ahora. Mal timing para todo.

P: No vi si hubo algún pronunciamiento de la entidad…

D: Yo tampoco. No es que deban pronunciarse sobre todo lo que pasa pero, con la condena a CFK, lo hicieron. Hay que ver cómo sigue este tema. Claramente no pasa inadvertido y menos a tan pocos días de uno de los actos más importantes del año y que siempre deja mucha tela para cortar.

P: En algún discurso seguramente mencionen el hecho. Hay que ver cómo se lo enfoca.

D: Hasta hace unas semanas, la relación entre el campo y este gobierno estaba en su mejor momento. Veremos si lo que pasó en estos días movió un poco las cosas.

Lucchesi, a fondo

El informante le comentaba al periodista sobre una publicación del intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, en redes sociales.

Informante: Hay un quilombito en Las Higueras. No sé si le interesa…

Periodista: Obvio que interesa. Cuénteme.

I: Hay algunos libertarios que se habían acercado a la gestión Lucchesi y que hicieron campaña por él en 2023. Pero ahora andan enojados por el compromiso que está teniendo el intendente con el discurso anti Milei, algo que se está viendo en redes. Juega a fondo…

P: ¿Qué hizo?

I: Posteó algo sobre el tema corrupción y el caso de Karina Milei. En realidad, reposteó algo que salió en el Instagram “Las Fuerzas del Centro”, la armada de redes de Provincias Unidas.

P: Pero, ¿qué tan fuerte fue?

I: “Korrupción se sigue escribiendo con K” dice la imagen, con foto de Cristina Kirchner y Karina Milei.

P: ¿Por eso se enojaron?

I: Y sí. Pero, además, no es común ver a un intendente utilizando sus redes personales para este tipo de publicaciones.

P: ¿Me lo dicen en serio? ¿Acaso vio las redes del presidente Milei?

I: Se me había pasado ese temita. Pero, bueno, se ve que estas son las nuevas reglas del juego. Lucchesi jugó a fondo como el más anti Milei de los intendentes del Gran Río Cuarto. ¿Veremos lo mismo de parte de Guillermo De Rivas y Maximiliano Rossetto?









