Enroque Corto

Plan de Metas (esquina campaña)

El informante del Concejo llamó al periodista para alertarlo de que siguiera en YouTube la presentación del Plan de Metas del Intendente. Un rato después, cruzaron algunos mensajes.

Periodista: Y, ¿qué tal estuvo?

Informante: ¿Qué, no lo vio?

P.: Lo seguí, lo seguí… pero me interesa su opinión.

I.: Yo creo que, al margen del capítulo de defensa de la gestión, hubo algunas líneas políticas en el discurso del intendente.

P.: Hubo una parte que me llamó la atención. Passerini dijo “Córdoba va a salir adelante porque tiene talento, creatividad y una comunidad organizada. Córdoba no está destinada a resistir: está destinada a liderar”, ¿Qué me cuenta? ¿Estamos más peronistas que nunca, no? Ja, ja… ¿Efecto Natalia?

I.: Ja, ja… Y… hay que volver a las raíces… Igual, no se pierda la segunda parte: “(Córdoba) está destinada a liderar”

P.: Sí, sí… Guiño a la campaña de Juan Schiaretti y Provincias Unidas.

I.: Y bueno… en ese mismo tenor, muchos cuestionamientos al Gobierno Nacional, firme a su impronta.

Viene Daza a Córdoba

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, estará el jueves en Córdoba, con la campaña electoral ya iniciada.

Informante: Viene Daza, segundo del "mejor ministro de Economía del mundo", Luis "Toto" Caputo. Disertará el jueves a las 13 en el ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio con el titular Guido Sandleris, el economista anfitrión.

Alfil: No es justamente este un momento brillante del gobierno libertario. El escándalo Andis golpea los bonos y acciones argentinas.

Informante: Ya lo oyó al presidente Milei de eso no se habla. Es improbable que el auditorio lo ponga incómodo por eso. La pregunta es si el ministro cordobés, Guillermo Acosta, estará en la Bolsa para escuchar a Daza, o si, como dijo Berni Neustadt alguna vez, lo dejarán solo.

El clima UCR en la Unicameral post acto de Schiaretti

La presencia de intendentes radicales en el acto del exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti, fue uno de los temas de la jornada en la Unicameral. Sobre todo, porque algunos intentaron un pase de facturas.

Informante Radical: Muy caliente el clima acá adentro…

Periodista: Me imagino.

IR: Diga que por suerte mañana (por hoy) no hay sesión y muchos no se volverán a ver las caras por unos días.

P: Claro. Pero vi que salió un video de Gvozdenovich con un reclamo por los fondos a los municipios…

IR: Es que uno de los estuvo en el acto del peronismo es el intendente de Arias, su sucesor… al final, parece que es como le conté hace un tiempo que las cosas no estaban del todo bien.

P: Parece.

IR: ¡Otro tema fue la presencia de la legisladora Graciela Bisotto en el acto! Lo de esa señora ya está, me imagino que habla más con el peronismo que con varios radicales por lo que se ve. Encima, el sábado es la presentación de la lista de Mestre en la Casa Radical. Mamita… ¡qué lío se viene!

Intendentes de Colón en Colombia

Varios intendentes del departamento Colón están de gira por territorio colombiano. Por eso, el informante de esa zona norte del Gran Córdoba llamó al periodista.

Informante Colón: Están de gira y subiendo fotos…

Periodista: ¿Quiénes?

IC: Algunos intendentes del departamento.

P: ¿Por dónde andan y quiénes son?

IC: Anote: Fernando Rambaldi, de La Calera; Federico Zárate, Jesús María; Pablo Cornet, de Villa Allende; y Ezequiel Lemos de Río Ceballos. Los cuatro estarán en el Rivercity Global Forum 2025, que es el foro internacional de ciudades ribereñas. Son más de 60 alcaldes de distintas partes del mundo y los nuestros estarán hasta el viernes allá.

El juecismo insiste con Apross y apeló al archivo

El Frente Cívico en la Unicameral pidió por la presencia del fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, para que en un plazo de 15 días acuda a dar una serie de explicaciones sobre la causa Apross.

Informante Legislatura: El juecismo va a seguir presionando hasta que haya alguna explicación…

Periodista: Disculpe, no sé a qué se refiere.

IL: Tiene razón. Al tema Apross. Sigue pasando el tiempo y no hay nada, por eso pidieron que en un plazo de 15 días acuda el fiscal general Delgado para buscar explicaciones de la causa por lo acontecido el 18 de abril pasado.

P: Bien.

IL: Pero no sólo eso. Hubo una comparación sobre siniestros que involucraron a edificios públicos y tuvieron otra celeridad.

P: ¿Por ejemplo?

IL: El Teatro Comedia y la sede del Concejo Deliberante en el Garden.

P: Ah, se fueron al archivo.

IL: En los dos casos, el juecismo dice que se investigó de manera profusa en cinco días hábiles. Sin embargo, acá pasaron más de 120 días y nada.

P: Ajá…

IL: Y hablaron, además, del “posible robo de computadoras”, según dice lo presentado hoy (por ayer) en la Unicameral. “La verdad goza de presunción de fallecimiento”, dijeron.