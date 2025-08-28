Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Gutiérrez pidió por los vuelos en Diputados

El periodista consultaba con su informante sobre la actividad en la Cámara de Diputados.

Periodista: Estuve siguiendo la sesión en Diputados, pero me perdí el momento en el que aparentemente se habló de Río Cuarto. ¿Puede ser?

Informante: Así es. Fue durante la sesión donde el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) respondió varias cuestiones. En un momento, Carlos Gutiérrez salió con todo a reclamarle al Gobierno por el aeropuerto de Río Cuarto. Dijo que “el Gobierno tiene que garantizar la vuelta de los vuelos”.

P: ¿Pero no estaba cerrado por obras y después vuelven?

I: Lo frenaron en julio para adaptarlo a los F-16 que compró el Estado Nacional. El tema es que en ningún momento el Ejecutivo aclaró cuándo vuelve a funcionar para los vuelos comerciales.

P: Y eso mete ruido…

I: Exacto. Gutiérrez lo dijo bien clarito: “Toda la comunidad riocuartense tiene dudas”. Y remarcó que habla en nombre de los más de 250 mil habitantes del sur cordobés.

P: O sea, incertidumbre total.

I: Sí, y además metió el costado productivo: “Los vuelos son parte de la conectividad que una región productiva requiere. Río Cuarto es de las mayores productoras y exportadoras de maní en el mundo, y una de las principales de maíz”.

P: Siguen los palos al Gobierno.

I: También desde Río Cuarto. Para cerrar, Gutiérrez le pidió directamente al jefe de Gabinete que confirme la reapertura. Mientras tanto, la sensación es de incertidumbre, como dijo él.

P: ¿Y Francos le respondió algo?

I: Nada en concreto. Quedará para otro momento, se ve.







Avanza la licitación del alumbrado

El informante del Concejo Deliberante se comunicó con la periodista.

Informante: Puede que mañana (por hoy) se venga una sesión caldeada en el Concejo. Hay posibilidades de que se vote en primera lectura el proyecto de licitación del alumbrado.

Periodista: ¿Ya hay cuestionamientos?

I: Del nazarismo, sí. El proyecto tiene un requisito que es que la empresa prestadora tenga al menos cinco años de experiencia en el rubro y eso dejaría afuera a varias empresas locales. El concejal Franco Miranda insinuó que eso beneficiaría a la actual prestadora, que es una empresa porteña que presta el servicio desde el 2017. También está el tema del gasto que seguramente genere mucho debate.

P: Lo de la higiene urbana parece que va a tener eso en el centro, el debate del gasto. De hecho, desde el gobierno han dicho que podría plantearse una menor frecuencia en la recolección de residuos por todo ese tema.

I: Es sin dudas uno de los puntos clave para lograr un consenso. Hay que ver cómo reacciona el resto de la oposición.