Felipe OsmanProvincial27 de agosto de 2025
El PJ Capital activó el modo campaña. El viernes, en Utedyc, Vigo rompió la inercia. Ayer se definió el nuevo esquema de coordinadores y hoy se ponen en marcha los comandos de campaña de cada seccional.
Gabriel MarcléRío Cuarto27 de agosto de 2025
El desembarco radical en Provincias Unidas no solo fractura al partido en los municipios, sino que también amenaza con reconfigurar el mapa legislativo y deja al Comité provincial en su momento de mayor debilidad. El sábado el exintendente presenta su lista en la Casa Radical y hay llamado de unidad.
Julieta FernandezRío Cuarto27 de agosto de 2025
Tras el cierre de listas y mientras los candidatos salen de la gatera, la gestión municipal se prepara para tratar de evitar golpes opositores en uno de los ejes que más preocupa a la ciudadanía. Ayer se abrió una nueva sede de capacitación de la guardia local en el Centro Cívico y se comenzó con el dictado de la diplomatura para los agentes.
Yanina SoriaProvincial28 de agosto de 2025
El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.
Redacción AlfilEnroque Corto28 de agosto de 2025
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti