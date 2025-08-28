Passerini se sumó a la Expo Parques Industriales 2025 junto a otros intendentes

Por Redacción Alfil

Este jueves el intendente, Daniel Passerini, dijo presente en la Expo Parques Industriales 2025, un evento que reunió a otros intendentes de diversas localidades de la provincia; entre ellos se encontraban Damián Bernarte, intendente de San Francisco, Eduardo Accastello, intendente de Villa María, Marcos Fey, intendente de Malagueño, y Carlos Pighin, intendente de Alvear, Provincia de Santa Fe.

El acto reunió conceptos clave como los de eficiencia energética, la economía circular y la innovación; todo en marco a los grandes desafíos que contiene la sustentabilidad ambiental y la producción de energía para sostener la industria. A raíz de esto, Passerini resaltó que, "en el año 2021, decidimos transformar un problema que era el predio de enterramiento, en una solución ambiental”.

“En Córdoba hay un ecosistema emprendedor y una enorme oportunidad porque tenemos un gobierno provincial y gobiernos municipales de todos los partidos políticos que nos sentamos en la misma mesa y tiramos para el mismo lado”, contribuyó el intendente cordobés y contó las experiencias exitosas impulsadas desde la Agencia para el Desarrollo de Córdoba y Córdoba Acelera.

La Expo Parques se dedica a reunir a los principales referentes del sector público y privado: gobiernos provinciales, empresas, polos industriales, startups y otros actores del sector logístico y tecnológico; organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz y DEYCÉ.

El buen desempeño que destacó Passerini sobre Córdoba fue la creación de uno de los mayores puntos de recuperación del país en el Parque de Economía Circular, gracias al mismo se lograron recuperar 41 mil toneladas de insumos que fueron valorizados e incorporados a la Economía Circular, evitando su enterramiento.