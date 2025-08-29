Anarquía universitaria

Por Javier Boher

Mi bisabuelo fue reformista, echado de la Universidad Nacional de Rosario un par de años antes de que ocurra todo, producto de haber arrojado huevos al rector. Un siglo después parece algo pintoresco, una cosa menor, algo que no valdría una expulsión. Sería algo así como el folklore de la política, cosa de guapos. Sin embargo, lo echaron. Solo pudo volver después de 1918, una vez que había cambiado el orden político.

Esta historia -autorreferencial, como tantas otras cosas que escribo en estas páginas- viene a colación de los videos que se han viralizado ayer sobre una pelea entre libertarios y peronistas en la facultad de derecho de la UBA. No es nada que no se haya visto nunca, pero es particularmente interesante en el contexto actual sobre el financiamiento universitario.

La discusión sobre cuánto dinero debe destinar el Estado a la educación superior en un contexto de ajuste ha sido motorizado por todas las universidades nacionales, instituciones diversas y plurales en su alumnado, pero capturadas por ciertos partidos políticos en sus tramos dirigenciales (sea institucionales o estudiantiles) lo que tiñe toda la discusión y deslegitima el reclamo. Es difícil creer que se persigue la excelencia académica cuando han ido desapareciendo las evaluaciones de calidad o los cursillos eliminatorios, para dar paso a los cursos de oficios o los observatorios que no hacen a la naturaleza universitaria o no tienen un impacto real en la vida.

La violencia que se vió en los videos es parte de un folklore impropio para un ámbito universitario en el que se forman jóvenes profesionales, pero además no debería ocurrir cuando se pretende transmitir seriedad para conseguir que la gente se pliegue al reclamo por más fondos. No importa qué partidos se pelearon por qué motivos, pero si en ese espacio al que acceden pocos privilegiados las disputas solo se pueden resolver a golpes de puño, ¿qué cabe esperar en otros círculos sociales donde hay muchas menos herramientas para resolver las disputas a través del diálogo? La democracia debe ser una forma de vida, no solamente una serie de reglas formales sobre cómo se eligen los gobiernos y cuáles son sus atribuciones.

Esta semana se confirmó la imputación contra la ex decana de Ciencias de la Información, Mariela Parisi, por hacer un mal uso de los fondos universitarios. Aunque resta saber si esto efectivamente fue así, es un mensaje particularmente claro sobre la hipocresía de ciertos sectores que se rasgan las vestiduras hablando de la función social de la universidad y atiborran los planes de estudios con cuestiones sobre pensamiento social y anticapitalista. Mucho progresismo retórico tirado a la basura en la práctica concreta.

No es accidental, tampoco, que el martes la justicia federal haya condenado por malversación de fondos a ex integrantes de la cúpula directiva de la Universidad Nacional de Tucumán en el periodo 2006-2011, los años en los que se consolidó un determinado matrimonio político entre las universidades y el kirchnerismo. Acá en Córdoba esa alianza se materializó en decenas de obras, algunas de las cuales tuvieron denuncias por licitaciones amañadas, toda una gesta que le sirvió a Carolina Scotto y Martín Gill para hacer la mejor elección de medio término del kirchnerismo en 2013. Mezclar la política partidaria con las universidades y pasarlas por el mismo tamiz político convirtió a las distintas casas de altos estudios en actores políticos regidos por las mismas normas que el resto. No se puede hacer política partidaria y pretender que no se los ataque en ese tono, ni importar la lógica de la violencia callejera y pretender que los traten de doctores. No solo hay que ser bueno, también hay que parecerlo.

Todo esto es posible por la autodegradación en la que se han sumergido las universidades, relativizando la exigencia, manipulando las normas o entregándose a los caprichos políticos de un partido político. Les gusta defenderse con el verso de la autarquía, pero hasta ahora sólo han generalizado la anarquía.