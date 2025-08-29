Tan explícitos como irresistibles

J.C. Maraddón

En Argentina, los noventa estuvieron atravesados musicalmente por la movida tropical, un espacio sonoro vinculado al conurbano bonaerense en el que convivían diversos géneros, que coincidían en la simpleza de su concepción y en la fuerte llegada que tenían en los sectores populares. Mientras la frivolidad alcanzaba preeminencia en las altas esferas de poder, que se alejaban del foco de la visibilidad para refugiarse en barrios privados, las calles eran ganadas por esa población a la que la convertibilidad y las privatizaciones habían confinado a los márgenes y que encontraba en ciertos estilos musicales un elemento con el que podía identificarse.

Dentro del movimiento bailantero, la cumbia ocupaba un sitial de privilegio, como ritmo propio de las comunidades de inmigrantes del noroeste y de países andinos que se abroquelaban en las villas de emergencia. Si bien existía una variante estilizada de esa corriente musical de origen afroamericano, artistas espontáneos la habían adoptado a su manera y le habían agregado un toque local, en el que había colaborado también el modo santafesino de abordarla. Dentro de esa melange comenzaba a tomar forma una manifestación completamente distinta, que iba a imponerle a ese universo cumbiero características que desafiaban abiertamente los códigos de moralidad.

En el año 2000, la edición del disco “Cumbia villera” del grupo Yerba Brava no sólo sacó a luz eso que venía sucediendo en las sombras, sino que además le puso nombre a un fenómeno que no dejaba de ser un síntoma de esa Argentina asediada otra vez por una crisis económica terminal. No podía ser distinta a esa la banda de sonido de un periodo en el que aquellos que se habían caído fuera del sistema querían hacer oír sus voces, como que en 2001 iban a protagonizar los sucesos que acabaron con el gobierno de Fernando De la Rúa, en medio de un descalabro político y social.

Mediante letras que no tenían empacho en tocar en primera persona temas como la delincuencia, la droga, la prostitución, la miseria y el sexo, referentes de esa nueva tendencia conquistaban la simpatía de sus pares y llegaban como un producto exótico hasta oídos de las clases acomodadas. Provistos de instrumentos electrónicos que les otorgaban un sello particular y muy bailable a sus canciones, en un breve lapso consiguieron una enorme notoriedad, que sin duda se cimentaba en lo oportuna de su aparición, justo en una instancia traumática para la credibilidad en las instituciones democráticas.

Bajo la inspiración del punk barrial de 2 Minutos, el tecladista y compositor Pablo Lescano intentó imprimirle un viraje a su banda de cumbia Amar Azul, que hasta ese momento sólo interpretaba temas románticos. Como sus compañeros no estaban de acuerdo con ese cambio, Lescano formó primero Flor de Piedra y luego de recuperarse de un accidente de moto, se lanzó con Damas Gratis, que muy pronto iba a erigirse en la formación emblema de la cumbia villera, con una lírica directa que levantó acaloradas polémicas y que hasta el día de hoy sigue exhibiendo una incorrección sin pelos en la lengua.

A 25 años de aquel destape cumbiero, Damas Gratis es ya un nombre consagrado del género urbano, que fue noticia a comienzos de agosto por los incidentes entre barras de fútbol que se produjeron durante un show en Bogotá, con el saldo de un muerto y cinco heridos. Hits como “Se te ve la tanga” o “Alza las manos”, tan explícitos y tan irresistibles, musicalizan los recuerdos de un tiempo más que álgido en la historia nacional, aunque un cuarto de siglo después las cosas parecieran no haber mejorado mucho. Tal vez por eso, la cumbia, ya sea villera o RKT, no deja de escucharse.