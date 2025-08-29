Enroque Corto

Los 100 años de Abogados

El Colegio de Abogados de Córdoba cumplió 100 años y lo celebró con un evento en el Teatro del Libertador al que asistieron autoridades nacionales, provinciales e invitados de otros países.

Informante: Finalmente no asistió el gobernador Martín Llaryora, pero sí estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Daniel Passerini, el ministro Manuel Calvo y legisladores y dirigentes varios.

Alfil: Habrá estado contento el presidente del Colegio, Eduardo Bittar.

Informante: Si, claro. Estuvieron el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres; el ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, Julián María López; el viceintendente de la ciudad, Javier Pretto; además del exministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda y autoridades de la Academia Nacional de Derecho, facultades de esa materia en Córdoba y trabajadores de la Justicia. Y como dato: el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, un abogado muy influyente en la península ibérica.

Alfil: ¿Cena y fiesta a full por la noche?

Informante: Super a full, si, en un salón de la zona sur.

La guerra de los fiscales

Superado el tema de los casilleros para la Boleta Única sigue la discusión por los colores y se viene una más importante: la de los fiscales. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante: Mucha encuesta, mucha encuesta, pero si no tienen fiscales, ya saben cómo es esto

Periodista: ¿A qué partido hace referencia?

Informantes: A los opositores. Le cuento. El armado de las listas ha generado mucho malestar como siempre, pero en esta ocasión, cuadros importantes se quedaron afuera de la UCR, del PRO y entre los libertarios.

Periodista: Cuénteme más.

Informante: Bueno, en el PRO, la fiscalización va estar compleja. Están viendo cómo distribuir a los pocos que tiene en las zonas en donde históricamente les fue bien. En el caso de los libertarios, si no es por Juez, están sin nada. En el interior hay militancia, pero como lo que se construyó, quedaron afuera, ya se dice que no van a ayudar a lista de Bornoroni. Y en la UCR parece que se vienen encaminando. Después de que Ferrer dijo que va a cooperar, Mestre suma una cuota más de esperanza en hacer una buena elección, que deje bien parado al sello de la UCR en la provincia

Baldassi en Bell Ville

El arranque de la campaña electoral tendrá su primer fin de semana con recorridas de varios candidatos por el interior. Por eso, el informante baldassista llamó al periodista.

Informante Baldassi: ‘La Coneja’ pone primera…

Periodista: ¿Ah sí? ¿Para dónde va?

IB: Bah, en realidad hace rato que está de gira, pero este es el primer fin de semana de la campaña.

P: Claro.

IB: Por eso se va para el lado de Bell Ville, el kilómetro 0 de la pelota de fútbol. ‘La Coneja’ visitará la empresa Rinosports y posteriormente se reunirá con los dirigentes del club River Plate, donde también recorrerá las instalaciones.

P: Muy bien.

IB: Arranca todo cerca del mediodía, a las 11 en un bar del centro. Mañana (por hoy) le cuento cómo nos va. Abrazo.

LLA rompe la inercia

El informante libertario llamó al periodista, que lo había estado hostigando.

Informante Libertario: Bueno, ahora sí, le puedo contar cómo vamos a arrancar la campaña.

Periodista: ¡Eso estaba esperando! Por lo que escuché, con el acto en el Jardín Botánico, este sábado a las 5 de la tarde.

I.L.: Si, claro. Ese es el acto de lanzamiento. Espero verlo por ahí…

P.: Cuente con eso.

I.L.: Igual, yo le hablaba de otra cosa. De los primeros movimientos en el interior. Este lunes prepárese, ¡porque los ríos se van a teñir de violeta!

P.: No me diga… ¿cómo es eso?

I.L.: Este lunes nuestros candidatos van a salir a recorrer Río Primero, Río Segundo y Río Tercero. En Río Primero van a estar Laura Rodríguez Machado y Romina Caggiano, en Monte Cristo. En Río Segundo van a estar Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni, en la localidad de Luque. Y en el departamento de Tercero Arriba, localidad de Río Tercero, va a estar Laura Soldano.

P.: Arranca la recorrida libertaria.

I.L.: Arranca nomás…