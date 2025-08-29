Enroque Corto
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti
El Colegio de Abogados de Córdoba cumplió 100 años y lo celebró con un evento en el Teatro del Libertador al que asistieron autoridades nacionales, provinciales e invitados de otros países.
Informante: Finalmente no asistió el gobernador Martín Llaryora, pero sí estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Daniel Passerini, el ministro Manuel Calvo y legisladores y dirigentes varios.
Superado el tema de los casilleros para la Boleta Única sigue la discusión por los colores y se viene una más importante: la de los fiscales. Por eso, el informante llamó al periodista.
Informante: Mucha encuesta, mucha encuesta, pero si no tienen fiscales, ya saben cómo es esto
Periodista: ¿A qué partido hace referencia?
Informantes: A los opositores. Le cuento. El armado de las listas ha generado mucho malestar como siempre, pero en esta ocasión, cuadros importantes se quedaron afuera de la UCR, del PRO y entre los libertarios.
Periodista: Cuénteme más.
Informante: Bueno, en el PRO, la fiscalización va estar compleja. Están viendo cómo distribuir a los pocos que tiene en las zonas en donde históricamente les fue bien. En el caso de los libertarios, si no es por Juez, están sin nada. En el interior hay militancia, pero como lo que se construyó, quedaron afuera, ya se dice que no van a ayudar a lista de Bornoroni. Y en la UCR parece que se vienen encaminando. Después de que Ferrer dijo que va a cooperar, Mestre suma una cuota más de esperanza en hacer una buena elección, que deje bien parado al sello de la UCR en la provincia
El arranque de la campaña electoral tendrá su primer fin de semana con recorridas de varios candidatos por el interior. Por eso, el informante baldassista llamó al periodista.
Informante Baldassi: ‘La Coneja’ pone primera…
Periodista: ¿Ah sí? ¿Para dónde va?
IB: Bah, en realidad hace rato que está de gira, pero este es el primer fin de semana de la campaña.
P: Claro.
IB: Por eso se va para el lado de Bell Ville, el kilómetro 0 de la pelota de fútbol. ‘La Coneja’ visitará la empresa Rinosports y posteriormente se reunirá con los dirigentes del club River Plate, donde también recorrerá las instalaciones.
P: Muy bien.
IB: Arranca todo cerca del mediodía, a las 11 en un bar del centro. Mañana (por hoy) le cuento cómo nos va. Abrazo.
El informante libertario llamó al periodista, que lo había estado hostigando.
Informante Libertario: Bueno, ahora sí, le puedo contar cómo vamos a arrancar la campaña.
Periodista: ¡Eso estaba esperando! Por lo que escuché, con el acto en el Jardín Botánico, este sábado a las 5 de la tarde.
I.L.: Si, claro. Ese es el acto de lanzamiento. Espero verlo por ahí…
P.: Cuente con eso.
I.L.: Igual, yo le hablaba de otra cosa. De los primeros movimientos en el interior. Este lunes prepárese, ¡porque los ríos se van a teñir de violeta!
P.: No me diga… ¿cómo es eso?
I.L.: Este lunes nuestros candidatos van a salir a recorrer Río Primero, Río Segundo y Río Tercero. En Río Primero van a estar Laura Rodríguez Machado y Romina Caggiano, en Monte Cristo. En Río Segundo van a estar Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni, en la localidad de Luque. Y en el departamento de Tercero Arriba, localidad de Río Tercero, va a estar Laura Soldano.
P.: Arranca la recorrida libertaria.
I.L.: Arranca nomás…
El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.
La polémica desatada por los audios de Spagnuolo retrasa el sprint inicial de La Libertad Avanza, que ve cómo Provincias Unidas absorbe intendentes radicales sin dejar un resto para fortalecer la estructura libertaria. Trascartón, vacilan los aliados.
Después de la aspiradora a los intendentes radicales con el acto de Schiaretti, los correligionarios en la Ciudad consideran que la decisión de salir a contener al peronismo en medio de la interna será el principal objetivo del cordobesismo.
