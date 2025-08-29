Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Concejo: tenso cruce entre Medina y Benítez

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante sobre la sesión legislativa del jueves.

Periodista: ¿Pasó algo en la sesión de hoy? Aparte del tema alumbrado. Vi que salió en primera lectura la licitación del servicio…

Informante: Eso fue lo central, pero en medio hubo un par de episodios bastante tensos con el concejal Pablo Benítez (Primero Río Cuarto) de protagonista.

P: A ver…

I: El primer cruce fue al comienzo de la sesión, cuando pidió presentar un proyecto de declaración por la situación de Apross, lo del incendio, las auditorías y otras polémicas. Presentó el proyecto y se largó a argumentar el pedido, cuando sólo tenía que mencionar el proyecto y a qué Comisión lo mandaba. Tuvo un cruce con la presidenta del bloque (Ana Medina) y la verdad que se lo notó bastante enfocado en armar lío con ese tema. El bloque oficialista votó en contra del ingreso del proyecto porque entendieron que le faltó el respeto a la presidencia del cuerpo y ahí quedó el tema, en la nada. Si hubiera sido más cuidadoso…

P: Epa. ¿Y hubo más?

I: Sí. Benítez la embarró peor cuando tuvieron que votar lo del alumbrado. Faltaba la concejal Florencia Stinson, que fue madre hace unos días y participó de la sesión por zoom. El concejal juecista planteó que ella no podía votar, citando la Carta Orgánica. Según él, la modalidad de presencia virtual en la sesión fue por pandemia, como si no corriera para esa instancia. Medina le aclaró que eso fue acordado por los presidentes de bloque en reunión de Labor. Así que el “Kily” se quiso hacer ver, pero quedó mal. La verdad que ni sus compañeros de banca lo bancaron, valga la redundancia. Al final de la sesión, fuera de las cámaras, parece que hubo una charla acalorada entre el concejal y la presidenta del Concejo…

Reclamo por los vuelos y “chau cautela”

El intendente Guillermo De Rivas envió una nota al presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, para solicitar el regreso de los vuelos a Buenos Aires tras culminar las obras en el aeropuerto de Río Cuarto (situado en Las Higueras). Además, pidió una audiencia con el directivo.Tras conocer el hecho, el dirigente peronista llegaba a la periodista.

Dirigente peronista: Parece que hubo una acelerada con el reclamo por el tema de los vuelos. El diputado Carlos Gutiérrez se lo planteó al jefe de gabinete (Guillermo Francos) en el Congreso y hoy (por ayer), me dicen que De Rivas ya inició las gestiones con Aerolíneas. Me parece que la cautela que querían tener algunos ya se terminó…

Periodista: Algunos querían esperar a ver qué pasaba cuando terminara la obra. Porque, en teoría, el ministro (Luis) Petri dijo eso.

I P: Si nos vamos a quedar con las cosas que se dicen “de palabra” y más en el momento que atraviesa el gobierno nacional… estamos chau. Pero como le dije, algunos se ven obligados a tener cautela y esperar que solo sea un “run run” esto de que quizás no vuelvan los vuelos.

P: Está insistente con eso (risas)…

I P: Es que algunos pecaron de confiar en lo que dijo Petri. Por ejemplo, el intendente de Las Higueras (Gianfranco Lucchessi) fue el vocero de la buena noticia de que los vuelos volvían. ¡Y ojalá que vuelvan en septiembre! Pero por ahora, lamentablemente, no hay certezas de que eso ocurra. Por eso creo que se ve un poco obligado a ser cauteloso y cruzar los dedos.

P: Pero seguro se va a sumar al reclamo que está haciendo De Rivas.

I P: Seguro. Pero en su momento, quizás quiso ser protagonista de una buena noticia y después se dio cuenta de que nunca estuvo garantizada.