Daza en la Bolsa: “el esfuerzo que se hace en Nación debe trasladarse a las provincias”

Yanina SoriaProvincial28 de agosto de 2025
El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.
Redacción AlfilEnroque Corto28 de agosto de 2025
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti
Felipe OsmanProvincial28 de agosto de 2025
La polémica desatada por los audios de Spagnuolo retrasa el sprint inicial de La Libertad Avanza, que ve cómo Provincias Unidas absorbe intendentes radicales sin dejar un resto para fortalecer la estructura libertaria. Trascartón, vacilan los aliados.
Gabriel SilvaProvincial28 de agosto de 2025
Después de la aspiradora a los intendentes radicales con el acto de Schiaretti, los correligionarios en la Ciudad consideran que la decisión de salir a contener al peronismo en medio de la interna será el principal objetivo del cordobesismo.
Redacción AlfilRío Cuarto28 de agosto de 2025
Gutiérrez pidió por los vuelos en Diputados | Avanza la licitación del alumbrado