Daza en la Bolsa: “el esfuerzo que se hace en Nación debe trasladarse a las provincias”

El viceministro de Economía de Milei pasó por Córdoba y participó del almuerzo de la Bolsa de Comercio. “Acumulamos 75 años de recesión”, dijo.

Provincial29 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
bolsa-de-comercio (1)

Por Redacción Alfil

José Luis Daza, el viceministro de Economía de la Nación y número dos de Luis ‘Toto’ Caputo en la cartera, disertó en el almuerzo de la Bolsa de Comercio en Córdoba. Allí, el funcionario de la gestión de Javier Milei dijo que “en Argentina, uno de cada tres años transcurrió en recesión: acumulamos 75 años en recesión, siendo el único país del mundo con ese récord. Es el que tiene la economía más volátil del planeta. Argentina es también la economía más cerrada del mundo. Este aislamiento nos impide exportar”.

Además, sostuvo que “la volatilidad tiene un costo enorme en términos de planificación, mantenimiento de contratos y primas de riesgo” y, como lo hace habitualmente la Nación con sus funcionarios cada vez que arriban al interior apuntaron al ajuste que deben realizar los gobernadores.

“El esfuerzo que se hace desde el Gobierno debe trasladarse también a las provincias”, expresó y agregó: “es absolutamente esencial que bajen el gasto. Vemos que hay mucho espacio, aunque varía según cada distrito, pero en muchas ocasiones no hemos visto el intento”, advirtió Daza.

“Hemos avanzado en una cantidad importante de reformas estructurales, pero la parte más relevante —la necesaria para que aumente la tasa de inversión— todavía no la hemos hecho. Se vienen más reformas profundas”, dijo el funcionario libertario. 

Te puede interesar
schiaretti (26)

El PJ Capital activa sus comandos de seccional hacia el Quórum

Felipe Osman
Provincial29 de agosto de 2025

Hoy se inaugurarán los últimos comandos de seccional para llegar con todos los motores en marcha al lanzamiento de campaña de este sábado, en el Quórum, con Schiaretti, Llaryora y los candidatos. “Juan es Córdoba”, “Nosotros somos el peronismo” y “Desde Córdoba al país”, las consignas.

suizo-argentino

La causa Andis rebota en Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial29 de agosto de 2025

El escándalo nacional de corrupción en la Andis puede salpicar a Córdoba. En la Legislatura, el Frente Cívico exige detalles sobre los contratos entre la Provincia y la droguería Suizo Argentina en medio de sospechas por coimas en Nación. El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer confirmó que la farmacéutica es proveedora del Estado provincial.

fassi-

Fassi y los autoconvocados, con diálogo de sordos

Federico Jelic
Provincial29 de agosto de 2025

El presidente de Talleres intentó acercar posiciones con los hinchas disidentes en La Boutique, aunque solo hubo escaladas de tensión y hostilidad. El peor momento político de su modelo de gestión que lleva 11 años y apunta a ser reelecto en el peor escenario.

Lo más visto
martin-llaryora-y-juan-schiarettijpg

Quién hace qué en la campaña del PJ

Yanina Soria
Provincial28 de agosto de 2025

El peronismo provincial se juega octubre a todo o nada. Diseño de una campaña con roles fuertes para cubrir toda la provincia. Para el ausentismo, impone el aparato político. Instalar la marca Provincias Unidas, el objetivo. El sábado, acto con el PJ Capital.

enroque-de-loredo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de agosto de 2025

De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti