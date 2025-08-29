Daza en la Bolsa: “el esfuerzo que se hace en Nación debe trasladarse a las provincias”

Por Redacción Alfil

José Luis Daza, el viceministro de Economía de la Nación y número dos de Luis ‘Toto’ Caputo en la cartera, disertó en el almuerzo de la Bolsa de Comercio en Córdoba. Allí, el funcionario de la gestión de Javier Milei dijo que “en Argentina, uno de cada tres años transcurrió en recesión: acumulamos 75 años en recesión, siendo el único país del mundo con ese récord. Es el que tiene la economía más volátil del planeta. Argentina es también la economía más cerrada del mundo. Este aislamiento nos impide exportar”.

Además, sostuvo que “la volatilidad tiene un costo enorme en términos de planificación, mantenimiento de contratos y primas de riesgo” y, como lo hace habitualmente la Nación con sus funcionarios cada vez que arriban al interior apuntaron al ajuste que deben realizar los gobernadores.

“El esfuerzo que se hace desde el Gobierno debe trasladarse también a las provincias”, expresó y agregó: “es absolutamente esencial que bajen el gasto. Vemos que hay mucho espacio, aunque varía según cada distrito, pero en muchas ocasiones no hemos visto el intento”, advirtió Daza.

“Hemos avanzado en una cantidad importante de reformas estructurales, pero la parte más relevante —la necesaria para que aumente la tasa de inversión— todavía no la hemos hecho. Se vienen más reformas profundas”, dijo el funcionario libertario.