Alfil Blanco

01 de septiembre de 2025
Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
El exgobernador y candidato a diputado ocasionó un tembladeral en el radicalismo por el acto con los intendentes y el encuentro con el correntino Gustavo Valdés.
Los 100 años de Abogados | La guerra de los fiscales | Baldassi en Bell Ville | LLA rompe la inercia
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti
¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad
Los nombres que se barajan para el bloque oficialista y la teoría de la dupla
Si Siciliano llega al Congreso, dejará vacante la conducción de la bancada de Hacemos Unidos en una Legislatura que el llaryorismo admite “domada” pero con un oficialismo heterogéneo. ¿Cuerpo colegiado para equilibrar interior y Capital? Los nombres.
Schiaretti vuelve a agitar a la UCR y esperan por foto victoriosa en Corrientes
El cordobés viajó al cierre de campaña de Valdés y se mostró también con Pullaro. En el radicalismo ya hay sectores que reconocen la preocupación y tanto en la UCR como en el PJ ensayan una fórmula nacional entre el exgobernador cordobés y el caudillo del Litoral.
La UNC abrió un sumario a la exdecana Mariela Parisi tras su imputación judicial
La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Siciliano recorrió el departamento Colón en el marco de las elecciones legislativas
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos para trabajar en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Se conoció una nueva encuesta: Así están hoy los candidatos en Córdoba
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.