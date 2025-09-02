Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Pinasco, activo en la campaña

El informante le compartía a la cronista las imágenes publicadas por el ex titular del PAMI Río Cuarto, Santiago Pinasco, en el marco del lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Capital.

Informante: Si había alguien a quien no me lo imaginaba en la campaña es a Pinasco. Al menos no ahora. Hace nada que se fue. O mejor dicho, que lo sacaron del Pami. Pero el sábado estuvo en Córdoba, a puras fotos con Soldano, Bornoroni, Roca…

Periodista: También me sorprendió. Porque a (Ricardo) Scattolini lo sacaron en mayo y sigue muy molesto con la conducción del partido. Hasta el día de hoy.

I: Pinasco está en modo “aquí no ha pasado nada”. Si observa sus redes, hasta parece que fue el cronista del evento. Estuvo filmando el lugar, entrevistando a algunos referentes. Yo que él me hubiese guardado un poco. Renunció justo antes de expedirse sobre un pedido de auditoría en el PAMI. No lo estoy señalando de nada porque la Justicia deberá determinar qué pasó. Pero no se puede negar que su salida se dio en medio de un escándalo interno muy fuerte en la UGL.

P: ¿Qué sugiere?

I: Hace unos meses, estaba a pura risa y fotos con Bornoroni. Poco tiempo después, terminó al frente del PAMI pero no llegó a estar tres meses. En el corto plazo, no creo que vuelva a ocupar cargos como el que tuvo ahí o en la Agencia de Empleo. Pero si sigue tan cerca de la estructura, no puedo no pensar que está preparando el terreno para su próximo paso. Somos pocos y nos conocemos mucho…

Advertencia de Rovera

El periodista consultaba con su informante sobre las repercusiones locales de la última reunión del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, donde asistió Marisa Rovera, rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Periodista: Che, ¿se supo algo de la participación de nuestra universidad en el plenario del CIN en Rosario?

Informante: La escuché declarando en algunos medios y acompañando la postura definida por el Consejo. En eso, la rectora fue durísima: dijo que, sin inversión del Estado, el próximo período arranca con universidades cerradas.

P: Fuerte.

I: Sí. Mientras tanto se manejan con presupuestos reconducidos de los reconducidos. Plata vieja, estirada hasta lo imposible. Algo así planteó la rectora.

P: Leí que pidieron un número concreto para el presupuesto del año que viene.

I: Sí, 7,32 billones de pesos para 2026, calculado en base a la Ley de Presupuesto 2023 y actualizado con la nueva Ley de Financiamiento Universitario.

P: Chocho va a estar Milei…

I: Más chocho si lo veta y se realiza una nueva marcha federal universitaria. No es el escenario ideal para el presidente, porque la gente saldrá a marchar por mucho más que el recorte a las universidades.

P: ¿Qué más dijo Rovera?

I: Se lamentó la fuga de docentes por los bajos salarios y se mostró preocupada por la situación de la obra social universitaria en Río Cuarto. Y también me sorprendió que se refirió a la causa judicial por los investigadores que hicieron uso ilegal de laboratorios y equipamiento en la Facultad de Ciencias Exactas.

P: ¿En serio? ¿Qué dijo?

I: Dijo que “es un caso aislado”. Poco…









“Que siga borrando”

Entre trabajos, el periodista contestaba el llamado de su informante en las filas libertarias.

Periodista: ¿Pasó algo?

Informante: ¡Hola antes que nada! ¿No? Que maleducado.

P: Es que me llama la atención el llamado. Uno está más acostumbrado al mensaje de Whatsapp, los audios…

I: Con todo lo que está pasando, tenemos prohibido mandar audios (risas).

P: ¡Claro! (risas)

I: No queda otra que reírse. Pero tenía que comentarle algo referido a eso. Me contaron que siguen peinando las redes de (Laura) Soldano para que saque los videos que puedan traer problemas y lleva tiempo. Imagínese, en su cuenta de Instagram nomás tiene casi tres mil publicaciones, la mayoría desde antes de meterse en política.

P: Pero, ¿qué más pueden encontrar? Déjenla ser (risas).

I: Que siga borrando porque hay que ser cautos, por eso. Además, también me enteré que en la campaña se está hablando de cuidar un poco el tema Karina y las coimas. Parece que los comentarios de la gente en cada publicación donde aparece la hermana del presidente se llenan de “hate”. Muchos comentarios…

P: Las reglas de la calle online, ¿no?

I: Es que sí. Pero me confiaron también que a Soldano le han sugerido que acomode un poco sus redes. Cuando entra a su cuenta de Instagram, por ejemplo, lo primero que aparece es una foto de ella con Karina Milei, de la vez que presentaron a todos los candidatos. Acuérdese, esto fue casi en simultáneo con la aparición de los audios de Diego Spagnuolo, así que la foto esa puede ser causal de ruido. Más si se complica más el tema…

P: ¿El escándalo ese los obliga a repensar la campaña?

I: ¡Obviamente! Basta con decir que hay más encuestas confirmando el impacto de este escándalo que dando ganadora a La Libertad Avanza.









Castro y Oses, ¿nuevamente en sintonía?

El informante opositor se acercaba a la periodista para dialogar sobre lo denunciado por el director del EMOS por la oposición, Lucas Castro. El funcionario aseguró que en los últimos días ingresó un pedido que requiere otorgar un aumento del sueldo de un 40% a una agente en comisión. El argumento alude a un aumento por “productividad” pero la agente en cuestión no cumple funciones en el ente sino en la Municipalidad.

Informante: Lo que tiró Castro sobre el EMOS no es para pasarlo de largo. Sobre todo porque no es algo que venga solo de la oposición. El pedido que ingresó para un aumento a esta empleada que no presta servicios en el EMOS fue negado por el propio presidente del ente (Juan José Oses). Es una contratada política del EMOS pero que trabaja en la Municipalidad. Genera ruido, por supuesto.

Periodista: Me llamó la atención eso también. Lo de Oses. Porque hace tiempo, a uno de sus colaboradores también se le otorgó un aumento por “productividad” y Castro lo cuestionó.

I: Pero hay una diferencia. En ese caso, aunque yo opino que tampoco correspondía, al menos hablábamos de una persona que prestaba servicios en EMOS. Acá no. Castro dijo que el pedido tiene la firma de los secretarios Roberto Koch y Karin Bogni. Veremos si salen a responderle y qué opina el resto del directorio del EMOS.