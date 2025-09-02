En crisis por los audios, el Gobierno consiguió un fallo de la Justicia y va por la censura

Por Redacción Alfil

En una clara muestra de debilidad política, el Gobierno de Javier Milei consiguió un guiño de la Justicia federal tras la presentación de una medida cautelar para ordenar que se prohíba la difusión de los audios que involucran a Karina Milei.

El vocero presidencial Manuel Adorni lo anunció y publicó en sus redes sociales: “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, informó Adorni.

Posteriormente, el juez Alejandro Maraniello difundió el fallo tras la denuncia presentada por el gobierno libertario, el mismo ya había otorgado una cautelar a favor de la secretaria general del Gobierno para que no se difundan los audios grabados en Casa Rosada.

El documento presentado a la Justicia es atribuido al Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, pero a su vez cuenta con la indicación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el escrito se expresa que el hecho significa, “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.

Anoche, en A24 Bullrich quedó expuesta al decir que no habían ordenado allanamientos cuando al aire le leyeron el fallo y tuvo que rectificarse.