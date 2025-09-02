En crisis por los audios, el Gobierno consiguió un fallo de la Justicia y va por la censura

Los partidos son más que los frentes
Los gobernadores de Provincias Unidas siguen soñando con llegar a gobernar el país, pero todavía no piensan en cómo lo harían
El juez federal Alejandro Maraniello falló en favor de los hermanos Milei que habían presentado una cautelar pidiendo que se termine con la difusión y ordenando allanamientos al canal de streaming y a los domicilios de periodistas.Nacional02 de septiembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
En una clara muestra de debilidad política, el Gobierno de Javier Milei consiguió un guiño de la Justicia federal tras la presentación de una medida cautelar para ordenar que se prohíba la difusión de los audios que involucran a Karina Milei.
El vocero presidencial Manuel Adorni lo anunció y publicó en sus redes sociales: “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, informó Adorni.
Posteriormente, el juez Alejandro Maraniello difundió el fallo tras la denuncia presentada por el gobierno libertario, el mismo ya había otorgado una cautelar a favor de la secretaria general del Gobierno para que no se difundan los audios grabados en Casa Rosada.
El documento presentado a la Justicia es atribuido al Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, pero a su vez cuenta con la indicación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el escrito se expresa que el hecho significa, “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.
Anoche, en A24 Bullrich quedó expuesta al decir que no habían ordenado allanamientos cuando al aire le leyeron el fallo y tuvo que rectificarse.
Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni con una publicación en la red social 'X'. Además, habrá allanamientos a Carnaval Stream y a domicilios de los periodistas que difundieron los audios, en un grave hecho de censura y ataque a la prensa.
Luego de que el oficialismo correntina obteniera más del 50% de los votos, donde La Libertad Avanza quedó en 4to lugar. El jefe de Gabinete se refirió al espacio radical como una "especie de nepotismo en la provincia"
La corrupción parece ser inherente al Estado argentino y, sin embargo, muchos proponen seguir dándole poder
Más de 500 vecinos participaron del encuentro de Consejos Barriales donde la legisladora y la ministra marcaron diferencias con la política nacional y defendieron el federalismo productivo
El exdirector de la ANDIS acudió a la Justicia acompañado por los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze. El juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para investigar movimientos vinculados a la compra de medicamentos y a la droguería Suizo Argentina.
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
Amplio apoyo partidario a la lista que encabeza el exintendente para que haga una buena elección. Mientras, el radicalismo calienta motores para volver a la carga de la interna en noviembre, pensando en el 2027
El tironeo por los jujeños… | Presencias incómodas en el acto de Mestre | Rebelión en la 13ra | Anuncios con estado presente | Con agenda en Buenos Aires |
La candidata de Defendamos Córdoba no quiere disputar con el gobierno provincial sino fortalecer su postura de opositora previsible a Milei. Provincias Unidas vinculó a la diputada con el kirchnerismo para tapar posibles fugas de votos cordobesistas. Lo que dicen.
Tras casi dos décadas afuera del partido, la mujer fue la novedad en el acto justicialista del fin de semana. A quién le avisó que iría. El abrazo con Vigo y un retorno con vigencia sólo hasta octubre. “Tengo memoria, no me olvido que Schiaretti jugó para Macri”, dijo.