Festival Solidario del Tejido con gran participación de los vecinos

Provincial03 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
capilla-03-09-(1)

El Municipio de Capilla del Monte, organizó en el Centro Español de la localidad, una nueva edición de este evento solidario que concentra a gran parte de la comunidad Capillense.

La propuesta del Festival Solidario del Tejido, Frazadas y abrigo, que cumple su cuarta edición, gira en torno al grupo de tejedoras que cada sábado se reúne en el Centro de Día Juan Domingo Perón en el Balneario Calabalumba.

capilla-03-09-(2)

Durante el evento, el Intendente Fabricio Díaz, acompañado de su Equipo de Gobierno, Concejales y un nutrido grupo de vecinos, manifestó sentirse orgulloso de esta iniciativa solidaria que se impulsa desde el Municipio, a la vez que agradeció a las tejedoras y a todo el personal municipal que involucra el encuentro.

A través de la Secretaría de Acción Social, las tejedoras se reúnen cada semana para confeccionar cuadraditos, que una vez unidos, se transforman en frazadas o ropa de abrigo que luego, son donadas en el Hospital, la Sala Cuna o a familias que las necesitan.

Te puede interesar
karina

Causa $Libra: la oposición avanza y complican más a Karina Milei

Carolina Biedermann
Provincial03 de septiembre de 2025

Avanza la comisión investigadora de la causa $Libra, en Diputados. Llamarán a declarar a los funcionarios del Gobierno nacional y pidieron que Milei responda preguntas en el plazo de los próximos cinco días. Quien no se presente a declarar podrá ser buscado por la fuerza policial.

Lo más visto
ilustra-de-la-sota-entra-unrc-llamosas-mira

De la Sota prepara su desembarco en el Imperio con visita a la UNRC

Gabriel Marclé
Río Cuarto02 de septiembre de 2025

La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.

Francos (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto02 de septiembre de 2025

Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa