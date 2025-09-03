Festival Solidario del Tejido con gran participación de los vecinos

Redacción AlfilProvincial29 de agosto de 2025
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
Gabriel MarcléRío Cuarto02 de septiembre de 2025
La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.
Redacción AlfilRío Cuarto02 de septiembre de 2025
Advertencia de Rovera | Pinasco, activo en la campaña
Redacción AlfilEnroque Corto02 de septiembre de 2025
Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa
Gabriel SilvaProvincial02 de septiembre de 2025
El triunfo en coalición de Valdés, sumado a los elogios de los peronistas Schiaretti y Llaryora, se agregó al debate preelectoral que conlleva la candidatura de Mestre. El enojo con los intendentes que van a todos los actos, el tironeo por los gobernadores y una orfandad que se extiende.