Festival Solidario del Tejido con gran participación de los vecinos

El Municipio de Capilla del Monte, organizó en el Centro Español de la localidad, una nueva edición de este evento solidario que concentra a gran parte de la comunidad Capillense.

La propuesta del Festival Solidario del Tejido, Frazadas y abrigo, que cumple su cuarta edición, gira en torno al grupo de tejedoras que cada sábado se reúne en el Centro de Día Juan Domingo Perón en el Balneario Calabalumba.

Durante el evento, el Intendente Fabricio Díaz, acompañado de su Equipo de Gobierno, Concejales y un nutrido grupo de vecinos, manifestó sentirse orgulloso de esta iniciativa solidaria que se impulsa desde el Municipio, a la vez que agradeció a las tejedoras y a todo el personal municipal que involucra el encuentro.

A través de la Secretaría de Acción Social, las tejedoras se reúnen cada semana para confeccionar cuadraditos, que una vez unidos, se transforman en frazadas o ropa de abrigo que luego, son donadas en el Hospital, la Sala Cuna o a familias que las necesitan.