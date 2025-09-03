Los delirios de la gestión Milei

Los gobiernos de Menem y De La Rúa
Presente y Pasado
La última semana ha sido muy mala para el gobierno nacional, potenciada por una serie de malas decisiones que ayuda a la oposiciónNacional03 de septiembre de 2025Javier Boher
Un análisis de las relaciones entre políticos y empresarios a partir del escándalo por los audios filtrados del ex titular de la agencia.
A raíz de la crisis en el Ejecutivo, tras la difusión de los audios del titular del ANDIS y de la secretaria general de la Presidencia, el presidente, que iba a hacer una parada en Las Vegas para presenciar el show de su ex — Fátima Flórez — optó por viajar solo a Los Ángeles para reunirse con empresarios.
El abogado Gregorio Dalbón realizó la denuncia luego de que la Ministra haya solicitado allanar los domicilios de periodistas y medios de comunicación en el marco de la difusión de los audios de Karina Milei.
Los gobernadores de Provincias Unidas siguen soñando con llegar a gobernar el país, pero todavía no piensan en cómo lo harían
El juez federal Alejandro Maraniello falló en favor de los hermanos Milei que habían presentado una cautelar pidiendo que se termine con la difusión y ordenando allanamientos al canal de streaming y a los domicilios de periodistas.
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.
Advertencia de Rovera | Pinasco, activo en la campaña
Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa
El triunfo en coalición de Valdés, sumado a los elogios de los peronistas Schiaretti y Llaryora, se agregó al debate preelectoral que conlleva la candidatura de Mestre. El enojo con los intendentes que van a todos los actos, el tironeo por los gobernadores y una orfandad que se extiende.