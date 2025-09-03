Los delirios de la gestión Milei

Por Javier Boher

Dicen que para dejar de hundirse en el pozo primero hay que dejar de cavar. Los libertarios no sólo siguen cavando, sino que además invitan a gente de afuera para que les dé una mano. Es un nivel de mala praxis nunca antes visto, ni siquiera con la murga del gabinete de Alberto Fernández, ese al que le mandaban cartitas de odio o le renunciaban funcionarios por orden de la jefa.

Todos los gobiernos deben atravesar crisis, cada una de un grado diferente. En la muñeca con la que se cruza la turbulencia está la verdadera habilidad política, porque cualquiera es bueno cuando las cosas andan mansas. Si bien esta no es la primera crisis del gobierno, poco a poco se va convirtiendo en la más grave, a pesar de estar lejos de otros escándalos que recordamos de los anteriores gobiernos democráticos. Todo por acción propia.

Lo que arrancó con unos audios obtenidos de una charla con un hombre cercano a Milei (que habla con el típico tono de abogado fanfarrón) fue escalando hasta pegar de cerca a la hermana del presidente y su círculo íntimo, al filtrarse unos breves audios en los que pude cerrar filas y mantenerse firmes. Eso desató la paranoia dentro de un gobierno que ahora muestra la precariedad de su armado y organización. Más de uno debe estar esperando en su trinchera, afilando la bayoneta y mirando para adentro en lugar de parapetarse hacia fuera, para no recibir una puñalada a traición por algún compañero (si es que se sienten en la confianza de llamarse así).

En ese brote de inseguridad y desesperación que le agarró a los libertarios al ver que la gente y los medios reaccionaron como los tiburones al oler sangre, rápidamente procedieron a hacer una de las peores cosas cuando alguien te acusa de autoritario: les dieron la razón.

En apenas un par de horas del lunes recurrieron a la ayuda de un juez de dudosa calaña moral para que establezca una prohibición para difundir más audios de Karina Milei, bajo el extraño pretexto de que se pone en riesgo la seguridad nacional porque supuestamente la habrían grabado en Casa Rosada. Ahora también se dice que todo puede haber sido grabado en una reunión de bloque y que la responsable habría sido Marcela Pagano, que a su vez apuntó contra Lilia Lemoine. Bolsa de gatos le queda grande.

Numerosas voces paraoficialistas salieron a defender la medida, convirtiéndose en los liberales más locos del mundo al poner la integridad del Estado (en realidad, tratar de ahorrarle el ridículo a la repostera presidencial) en lugar de preservar el sagrado derecho de la población de acceder a la información sobre sus líderes y de los periodistas a mantener el secreto de sus fuentes. Poner el interés de una entidad “opresiva” como el Estado por encima de individuos que no hicieron nada malo es una de las mayores contradicciones ideológicas en las que han incurrido los liberales libertarios y anarcocapitalistas.

Como la cosa no podía quedar ahí, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich (a la que se menciona dentro del escándalo de las coimas con la droguería) denunció un complot traído de los pelos. Está bien que el eje chavista y antiliberal en el que se alinea Venezuela se dedica a intervenir en política de otros países para desestabilizar sus democracias, pero ahora el gobierno apuntó para ese lado sin mayores pruebas y transmitiendo una imagen de desesperación.

Claramente hay mucha gente interesada en que este gobierno no termine su mandato, pero no existe ni de cerca el movimiento de desestabilización que existió en otras épocas de Argentina (hace ocho años, sin ir más lejos). Toviggino y Tapia, dos de los apuntados en la denuncia por conspiración, tienen un interés claro en que no avance la privatización de los clubes de fútbol, pero es exagerado imaginarlos en un plan que involucre a Rusia, Maduro y personajes de tan baja estofa como Jorge Rial.

Al menos en un punto decidieron cuidarse, al bajar la visita que el presidente tenía pensado hacer a Las Vegas para ver la obra de su ex, Fátima Florez. La desconexión con la bronca de ciertos sectores no es algo nuevo, porque pocas cosas van a llegar a igualar los bailes de Cristina Kirchner mientras las policías de provincias estaban amotinadas, pero es muy temprano para que el presidente se haga odiar en extremo: aquel kirchnerismo llevaba 10 años en el poder cuando pasó eso. A pesar de eso, algunos hoy los consideran una alternativa, a pesar de haber hecho todo de lo que se acusa hoy al gobierno, pero peor.

Duele ver que se dilapide tan rápidamente el capital político, todo por una mala decisión tras otra, como si no pudieran encontrar algo que detenga su caída y apuesten a embarrar las cosas como para disimularlo. La elección bonaerense es este fin de semana y para la nacional hay un poco más de tiempo, pero si no se ordenan las cosas todo va a terminar afectando la economía y las chances de conseguir algún tipo de estabilidad política.

Afortunadamente para el gobierno, adelante de ellos no hay un liderazgo opositor claro, pero con eso solo no alcanza para evitar la debacle. Si sigue sumando errores (como la censura reciente, las denuncias de coimas o el destrato a los opositores colaborativos que piensan distinto) ese 20% del electorado que se autopercibe republicano y lo votó para que no ganen los otros va a salir a buscar otra opción que lo represente mejor. Esa gente está acostumbrada a quejarse desde afuera del poder, por lo que no estará dispuesta a regalar su apoyo a alguien que siquiera pensó que podía ser buena idea viajar a un espectáculo de mala muerte en Las Vegas.