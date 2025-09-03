Ante la falta de respuestas, las universidades advierten: “si hay veto, hay marcha”

Anarquía universitaria
El vídeo viral de la violencia en la UBA es una pequeña muestra de todo lo que funciona mal en las casas de altos estudios
La comunidad universitaria amenaza con una nueva Marcha Federal si el Presidente veta la Ley de Financiamiento Universitario. La UNC ya levantó la voz y advierte que esta vez la sociedad puede sumarse como en 2024. En medio de un gobierno debilitado y un escándalo sin precedentes que involucra a Javier y Karina Milei, la pulseada política entra en terreno explosivo.Universidad03 de septiembre de 2025Francisco Lopez Giorcelli
La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
La ley de financiamiento universitario fue aprobada en el Congreso, pero la Casa Rosada ya adelantó que no la hará efectiva. En Córdoba, ADIUC movilizó al Consejo Superior y presentó un documento lapidario contra el gobierno nacional. El gremio pide que la UNC convoque a una nueva Marcha Federal y que el CIN no se quede en los gestos simbólicos.
La comunidad universitaria celebró la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. La senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, se aisló con sus críticas a la educación pública, generando un rechazo contundente y transversal en agrupaciones estudiantiles como La Fuerza y Franja Morada.
El Senado aprobó ayer la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de Diputados. Vigo votó en contra del veto de Milei, al igual que Juez que sorprendió por sumarse al rechazo a la intención del Presidente. Álvarez Rivero votó en contra de las universidades y a favor de Casa Rosada.
La UNC renovó la conformación de su órgano ad honorem que nuclea a gremios, organizaciones sociales, sectores productivos y organismos de derechos humanos. Con nuevos integrantes, el Consejo Social Consultivo pidió a los senadores tratar la ley de financiamiento universitario y repudió el veto presidencial, en un gesto político que refuerza la defensa de la educación pública en medio del ajuste.
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.
Advertencia de Rovera | Pinasco, activo en la campaña
Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa
El triunfo en coalición de Valdés, sumado a los elogios de los peronistas Schiaretti y Llaryora, se agregó al debate preelectoral que conlleva la candidatura de Mestre. El enojo con los intendentes que van a todos los actos, el tironeo por los gobernadores y una orfandad que se extiende.